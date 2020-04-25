Genellikle Nubia alt markası ile ismini duymaya alışkın olduğumuz ZTE şirketinin yeni modeli Blade V 2020 özellikleri ve tasarımı belli oldu.

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ZTE Blade V 2020 Tasarımı ve Özellikleri!

Daha önce alt markası Nubia ile ismini duymaya alışkın olduğumuz ZTE, Blade V 2020 isimli kendi markası için akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Blade V 2020 Android listesinde özellikleri ile birlikte görüntülendi. Ayrıca cihazın tasarım görüntüleri de daha önce benzer sızıntılardan adını duymaya alışkın olduğumuz Sudhanshu Ambhore tarafından yayınlandı.

Telefonun tasarımı 2020 yılında birçok Android telefonda görmeye alışkın olduğumuz ekran üzerinde yer alan kamera deliğine sahip . Sızdırılan görsellere göre cihaz oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olacağa benziyor. Tabii ki gerçek telefonun bu görsellerden farklı olabileceğini de unutmamak lazım. Telefonun arka tarafında ise kare şeklinde 4’lü kamera kurulumu tercih edilmiş. Firma bu konuda Apple 11 serisi ile yaygınlaşan trendi takip etmişe benziyor. Kameranın yanı sıra cihazın arka tarafında parmak izi tarayıcısı ve hemen altında ZTE logosu bulunmakta. Sızdırılan görsellerde telefonun iki rengi mevcut. Beyaz ve koyu mavi olan modellerin ikisi de birden fazla renk ile harmanlanarak dikkat çekici bir tasarım elde edilmiş.

Listeye göre telefon 2340×1080 çözünürlüğe ve 6.53 inç LCD panele sahip. Telefonun arka kamera kurulumu teknik tarafta birincil 48MP, ardından 8MP ultra geniş açı, 2MP makro lens ve ToF sensöre sahip. Ön tarafta ise kullanıcıları 16MP bir kamera karşılıyor. Blade V 2020 gücünü MediaTek Helio P70’den alıyor. Telefon 4GB RAM ve 128GB dahili depolama desteğine sahip. Depolama alanınızı 512GB’a kadar arttırmak için MicroSD kart yuvasını da kullanabilirsiniz. Cihaz USB C ile şarj edebileceğiniz 4000 mAH pili le geliyor. Blade V 2020 Android 10 ile kutudan çıkacak ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip.

Tüm bu özelliklere baktığımızda telefonun orta sınıf hedeflenerek tasarlandığını söyleyebiliriz. Cihazın 4GB RAM ve 128GB depolamaya sahip modelinin 279 Euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Resmi tanıtım tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı.