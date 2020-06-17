Rimac, elektrikli hiper arabası için üretim hattı kurdu!

Hırvat otomobil üretcisi Rimac, 2018 yılında Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıttığı “C_Two” isimli konseptiyle oldukça dikkat çekmişti. Bu konseptten yola çıkarak geliştirilen elektrikli hiper arabanın, üretim hattının yapımı tamamlandı.

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Rimac C_Two, 2018’de tanıtıldığında performans değerleri tabiri caizse dudak uçuklatıyordu. 1888 beygir güç ve 2300 Nm torka sahip 4 elektrik motorlu araçta, 120 kWh değerinde piller yer alıyor. 0-100 km/s hızlanması 1.9 saniye olarak açıklanan aracın son hızı ise 412 km/s olarak açıklandı. Aracın menzilinin ise 600 km civarında olduğu söyleniyor.

Bu üretim hattı, Hırvatistan‘ın Veliko Trgovišće kentinde inşa edildi. Burada Rimac‘ın dünya çapında uyum onayı alması için gereken, C_Two prototipleri üretiliyordu. Şimdi yaklaşık 5 hafta içinde bir C_Two prototipi üretilebilecek ve eskiden gereken üretim süresini yarıya indirmiş olacak. Söz konusu üretim hattı tam kapasiteyle çalışmaya başladığında ise 4 aracın üretim süresi 1 aya inecek.

Hırvat üretici şimdiye kadar 4 adet erken prototip üretmişti. Fakat uyum onayı için 13 test aracı ve hemen sonrasında 10 adet seri üretim öncesi araç daha üretmesi gerekiyor. Şirket ise bu elektrikli hiper arabaların çoğunu, 2020 sonuna kadar üretebileceğini düşünüyor.

Rimac, C_Two araçlarının ilk üretim örneklerini, salgın sebebiyle 2021’de teslim edilebileceğini söylüyor. Normal şartlarda Cenevre Otomobil Fuarı‘nda C_Two’nun seri üretim adını ve tasarımını açıklayacaktı.

Şirketin kurucusu ve CEO‘su Mate Rimac, “Bazı prototipler üretildikten hemen sonra çarpışma testlerine giderken, diğerleri ise bazı doğrulama testleri için kullanılacak. Bu program sırasında bazı araçlar kullanılmaz hale gelecek maalesef. Fakat prototip üretimini hızlandıracak bu yatırım ile gelecek yıldan itibaren müşterilerimizle araçlarımızı buluşturmamız kolaylaşacak.” dedi.

Kaynak: Carscoops