Makyajlı BMW M5 tanıtıldı!

Yakın zamanda tanıtılan makyajlı BMW 5 Serisi‘nden sonra gözler makyajlı M5‘i beklemeye başlamıştı. Sonunda makyajlı BMW M5 ile tanıştık.

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Yeni ızgarası ve yeniden tasarlanan farları, dikkat çeken unsurların başında geliyor. Makyajlı M5, üreticinin tabiriyle “daha dramatik” tamponlara, yenilenmiş difüzöre ve üç boyutlu çizgilere sahip, eski nesli de biraz andıran, yeni arka farlara sahip. Küçük tasarım değişikliklerinin yanı sıra, makyajla beraber “Brands Hatch Grisi” ve “Motegi Metalik Kırmızı” gibi renklerin de olduğu 5 yeni renk seçeneği de geldi.

Aracın iç tasarımı büyük oranda aynı kalsa da yenilikler mevcut. Android Auto ve bulut tabanlı navigasyon özelliklerine sahip, 12.3 inçlik yeni bilgi-eğlence ekranı bu yeniliklerden birisi. Elden geçirilmiş orta konsolda, M modu ayarlarına kolay erişim için iki yeni düğme yer alıyor.

Makyajlı M5’teki 4.4 litrelik çift turbolu V8, 600 beygir güç ve 750 Nm tork değerlerine sahip. 2WD, 4WD ve 4WD Sport modları ile arkaya ağırlıklı dört çeker sistem, 8 ileri otomatik şanzıman ile birlikte çalışıyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması ise yalnızca 3.4 saniye olarak açıklanıyor.

Daha fazla güç arayanlar için ise M5 Competition modeli bulunuyor. Normal M5’teki motor biraz kurcalanarak, 625 beygir güç ve 750 Nm tork üreten bir hale getirilmiş. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması ise 3.3 saniye olarak açıklanıyor. Ayrıca M5 Competition modelindeki süspansiyonlara yapılan özel ayarlar sayesinde, yüksek performanslı sürüşlerde konforun arttırıldığı söyleniyor.

Güç farklılıklarına rağmen her iki model de 250 km/s maksimum hıza sahip. Fakat “M Sürücü Paketi” opsiyonuyla bu sınır 305 km/s seviyesine çıkabiliyor.

Makyajlı BMW M5 ve M5 Competition’in Avrupa fiyatları sırasıyla 120 bin 900 € ve 129 bin 900 € olarak açıklandı. Araçların satışına ise Ağustos ayında başlanacak.

Kaynak: BMW