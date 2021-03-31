Dizi/Film/Kitap
Rick and Morty 5. Sezon çıkış tarihi belli oldu! İşte fragman
Rick and Morty için son zamanların en popüler animasyon dizisi desek herhalde abartmış olmayız. Hatta dizi, içinde bulunduğumuz pandemi dönemine de damgasını vurup, en çok izlenen yapım olmuştu. Yani, 4 sezondur izleyenleri ekrana kilitleyen dizinin rüzgarı hala tüm kuvvetiyle esmekte. Tabi, her ne kadar 4 sezonluk bölüm sayısına sahip olsa da, içerikleri daha hızlı tükettiğimiz şu günlerde dizinin hayranları 5. sezonu uzun bir süredir beklemekte. Neyse ki, dizinin yapımcısı Adult Swim bugün sevindirici haberi bizlerle paylaştı. Rick and Morty 5. Sezon yolda ve çok yakında bizlerle…
Rick and Morty gibi favori yapımlarınızı izleyebileceğiniz ve günlük işlerinizi halledebileceğiniz, uygun fiyatlı tabletler listemizi mutlaka incelemenizi öneriyoruz!
Rick and Morty 5. Sezon 20 Haziran’da ekranlarda
Rick and Morty’nin yapımcısı Adult Swim, bugün, dizinin hayranlarını sevindirecek haberi paylaştı. Merakla beklenen 5. Sezonun ilk bölümü, 20 Haziran günü Kuzey Amerika Doğu Yakası saati ile gece 23:00’da yayımlanacak. Yani, dizinin Türkiye’de muhtemel en erken yayımlanma tarihi için 21 Haziran sabah 06:00 suları diyebiliriz. Hatırlayacağınız üzere, bundan önceki 4 sezonu Türk izleyicisiyle buluşturan platform Netflix olmuştu. Yüksek ihtimalle yeni sezonun da Netflix Türkiye’de olacağını söyleyebiliriz. Ancak, bu konuda henüz resmi bir bilgi olmadığını da belirtelim. Ayrıca, 5. sezonun prömiyer yapacağı 20 Haziran gününün de, “Dünya Rick and Morty Günü” ilan edildiğini söyleyelim. Hatta, daha doğrusu, dizinin yapımcılarının deyişiyle, “sadece dünya değil, var olan tüm evrenlerin dört bir köşesinde kutlanacak, evrenler arası bir gün”. Buna ek olarak, yapımcı Adult Swim, Dünya Rick and Morty Günü’nde 5. Sezonun kamera arkası görüntüleri, özel sürprizler ve sezon içinden sırlar paylaşacağını da söyledi.
Bu haberi de sevebilirsiniz: Mortal Kombat Movie’den ilk fragman geldi!
İşte 5. Sezonun fragmanı
Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri 5. Sezon fragmanıyla başbaşa bırakalım:
Fragmanın en dikkat çeken anlarından biri belki de Rick’in gözlerinden Voltron’u görmemiz. Diğer bir dikkat çeken detay ise içinde marlini barındıran tuhaf ve çılgın bir gezegen. Tabi, geçen sezondan kalan soru işaretlerinin de yavaş yavaş cevaplanmaya başlandığını da fragmanda görmekteyiz.
Rick and Morty’nin konusu
Rick and Morty 5. Sezon yolda. Ancak, diziyi henüz izlememiş okuyucularımız için spoiler vermeden dizinin konusunun şöyle bir üstünden geçelim. Öncelikle, dizinin prodüktörlük koltuğunda meşhur Community dizisinden tanıdığımız yapımcı Dan Harmon’ın oturduğunu söyleyelim. Diziyi izleyip izlememe konusunda hala kararsızsanız, umarız bununla birlikte sizi az da olsa ikna edebilmişizdir.
Rick and Morty, Rick adında çılgın bir bilim adamı ve onun Morty adındaki torununun hikayesini konu alıyor. Rick ve Morty, dizi boyunca tehlikeli ve bir o kadar da komik olan çeşitli maceralara çıkıyorlar. Tabi, bu maceralar dünyamızla sınırlı kalmayıp, evrenin çeşitli bölgelerine kadar sıçrıyor. Hatta birden fazla evren dersek daha doğru olur. Bu maceralar ise sadece Rick ve Morty ikilisiyle sınırlı değil. Zira, Rick, birlikte yaşadığı kızı Beth’in kocası Jerry’yi ve diğer torunu Summer’ı da bu absürd maceralara sürüklemeyi ihmal etmiyor. Ana karakterimiz Rick, biraz eksantrik bir kişilik, biraz da içkiyi fazla seviyor tabi. Morty’den bahsetmek gerekirse de, kendisi için Rick’e göre çok daha normal, ancak biraz saf diyebiliriz. Bu zıt ikilinin maceralarını sizin de keyifle izleyeceğinizi düşünüyoruz.
Rick and Morty’de şimdiye kadar neler oldu?
Başlamadan uyaralım, spoiler içerebilir!
#1 – Sezon 1
11 bölümlük sezonun başlarında Rick, Morty ve ailenin geri kalanını tanıdık. Sezon boyunca çeşitli maceralara atılan ikili, daha ilk sezondan bizi güldürmeyi başardı. Bu sezonun dikkat çeken maceralarına ise, Jurassic Park benzeri anatomi parkındaki bölümü, herkesin Morty gribine yakalandığı bölümü ve ikilinin uzaylılar tarafından kaçırıldığı bölümü örnek verebiliriz. Son iki bölüm ise hikaye açısından önemli. Açıkçası bu bölümleri spoiler vermeden anlatmak pek mümkün değil. Bu yüzden eğer merak ediyorsanız izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.
#2 – Sezon 2
10 bölümlük bu sezon, Rick, Morty ve Summer’ın zamanı durdurup beraber zaman geçirdiği bir bölümle başladı. Bu sezonun belki de en güzel bölümlerinden biri ise Total Rickall adlı bölümdü. Kimin parazit uzaylı, kimin gerçek olduğunu anlamaya çalışırken ne yazık ki Beth, hepimizin favori karakterlerinden Mr. Poopybutthole’u öldürdü. Geri kalan bölümler de bir bu kadar eğlenceliydi.
#3 – Sezon 3
Yine 10 bölümlük olan bu sezon belki de en eğlenceli sezonlardan biriydi. Bu sezonun hikaye açısından önemli kısmı ise son bölümde geldi. Rick’ten artık bıkan aile, ondan ayrı normal bir hayat yaşamaya karar verse de işler o kadar kolay olmadı.
#4 – Sezon 4
Yine çok eğlenceli olan bu sezonun belki de en dikkat çeken yanı Elon Musk’ın konuk olduğu bölümdü. Musk’ın dizideki karakterinin ismi ise “Elon Tusk”tı ve Tuskla’nın CEO’su, Rick’in yakın arkadaşıydı.
Rick and Morty 5. Sezon bakalım bizleri nasıl maceralara sürükleyecek…
Kaynak: IGN
Dizi/Film/Kitap
Coming 2 America 2021’in en iyi çıkış yapan internet filmi oldu!
Coming 2 America filmi gündemde kalmaya devam ediyor. Amazon’a göre sevilen film 2021 ve son 12 aylık dönemde en iyi çıkış yapan yapım olmayı başardı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Samsung Galaxy SmartTag ile evde kaybolan eşyaların sonu mu geliyor?
Amazon’a göre Coming 2 America bu yılın en iyi çıkış yapan internet filmi!
İnternetten dizi ve film yayıncılığı gelişmeye devam ediyor. Netflix‘in başarısının ardından birçok firma kendi platformunu oluşturma kararı aldı. Bu yarışa dahil olan Amazon firması da Prime Video ile başarılı işlere imza attı. Coming 2 America filmini uzun bir aradan sonra hayranları ile buluşturan firma, görünüşe göre ilk izlenimlerden mutlu. Firma yaptığı açıklama ile filmin 2021‘in en iyi çıkış yapan içeriği olduğunu iddia etti.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!
Her ne kadar Amazon film için iddialı cümleler kursa da resmi rakamlar henüz açıklanmadı. Ayrıca filmin Meta Critic puanı da pek iç açıcı değil. Filmi beğenenler kadar sert bir şekilde eleştirenler de fazlaca mevcut. Başrolünde Eddie Murphy‘nin yer aldığı yapım 1988‘de çıkan Coming to America‘nın devamı niteliğinde izleyenleri karşılıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Craig Brewer ve John Landis yer almakta. Bakalım bu yılın büyük yapımlarından olan film başarısını sürdürecek mi bekleyip göreceğiz. Filmi Amazon Prime üzerinden rahatlıkla izleyebilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
Spider-Man 3’ün ismi ve detayları belli oldu!
Spider-Man, Marvel Sinema Evreni’nin (MCU) en sevilen franchise’larından. Birinci ve ikincisi gişe rekorları kıran Spider-Man filmlerinin, üçüncüsü heyecanla bekleniyordu. Buna ek olarak, oyuncuların son zamanlarda sosyal medyada filmin adıyla ilgili yaptıkları şakalar da hayranları daha da heyecanlandırmıştı. Nihayet, bu şakalar bugün açıklığa kavuştu ve filmin ismini öğrendik: Spider-Man: No Way Home… diye umuyoruz, eğer bu da oyuncuların bir şakası değilse.
Film ve dizi izlerken kullanabileceğiniz, sizler için özenle seçtiğimiz tam kablosuz (TWS) bluetooth kulaklık listemize bu linkten göz atabilirsiniz.
Henüz filmin olay örgüsü üzerine bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak, bu filmin Marvel’in son zamanlarda ortaya çıkardığı en ilginç projelerden biri olması muhtemel. Filmin çalışmaları hala sürüyor, ama oyuncuların ve yapımcıların filmle ilgili ketumlukları da sinemaseverleri merakta bırakmaya devam ediyor. Yakın zamanda ise bu heyecanı körüklemek isteyen set ekibinin sosyal medya paylaşımları büyük dikkat çekti.
Spider-Man oyuncuları daha dün paylaşım yapmışlardı!
Filmin 3 başrolü olan Tom Holland, Zendaya ve Jacob Batalon, dün Instagram’da filmden resimler paylaşmışlardı. Ayrıca, paylaşımların açıklama kısmına ise “yeni Spider-Man filminin adını duyurduğum için çok heyecanlıyım” yazmışlardı. Çünkü hepsinin paylaşımlarında yeni filmin sözde isminin yazdığı bir resim daha vardı. Instagram’da yaptıkları bu paylaşımların sebebi aslında hayranlarda esprili bir dille heyecan yaratmak istemelerinden dolayıydı. Ya da, nasıl bakmak istediğinize bağlı olarak, başarılı bir pazarlama kampanyasıydı.
Bu haberi de sevebilirsiniz: Netflix ebeveyn kontrolleri rehberi
Filmin adı, resmi Spider-Man Twitter hesabından onay aldı
Spider-Man resmi Twitter hesabı olan @SpiderManMovie, komik bir video paylaşarak filmin adını onayladı. Paylaşılan video Holland’ın, filmin yönetmeni Jon Watts’ın ofisinden kafası karışmış bir şekilde çıkmasıyla başlıyor. Rol arkadaşlarına “bize yine yanlış isim söylemişler” diyen Holland, “neden bize yanlış bilgi verip duruyorlar” diye soruyor. “Çünkü sen hep açık ediyorsun” diye cevap veren arkadaşlarına, “bana bir tane açık ettiğim bir şey söyleyin” diye sitem ediyor. Tam da Zendaya’nın kendisine “Son filmin ismi?” diye cevap verdiği anda, duvardaki resimde bu filmin adını görüyoruz.
This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm
— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021
Yapımın, filmin ismini Spider-Man tarzına uygun olarak komik bir biçimde açıklaması hayranların büyük ilgisini topladı. Son olarak paylaşılan videoda oyuncuların kimyalarının uyuştuğu da açıkça belli oluyor. Bütün bu paylaşımlarla heyecanı arttıran Marvel ve Sony, filmin 21 Aralık 2021’de gösterime gireceğini de açıkladı.
Kaynak: IGN, Marvel, ScreenRant
Dizi/Film/Kitap
Mortal Kombat Movie’den ilk fragman geldi!
Mortal Kombat Movie‘nin ilk fragmanı gün yüzüne çıktı. Sevilen dövüş oyununun filmi 16 Nisan‘da HBO Max üzerinde gösterime girecek.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Epic Games, Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz yaptı
Mortal Kombat Movie, 16 Nisan’da HBO Max’te!
Film dünyası ile oyun dünyasının yolları kesişmeye devam ediyor. Birçok yapımın sinemaya uyarlandığı şu günlerde yine sevilen bir oyun serisi, beyaz perdeye çıkıyor. Dövüş oyunu denilince akla gelen ilk markalardan olan Mortal Kombat, yine film oluyor. Yapım daha önceden çekilmiş olan filmlerden bağımsız olarak tekrar hayranlarını karşılayacak. Geçtiğimiz günlerde fotoğrafları servis edilen filmin bu sefer fragmanı ortaya çıktı. Filmin resmi Twitter hesabı fragmanı ilk kez hayranlarına sundu.
Sizler için oluşturduğumuz akıllı saat ve bileklik listelerine Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Get over here! Watch the trailer for Mortal Kombat now — in theaters and streaming exclusively on HBO Max April 16. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/eFhQhbdNUl
— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 18, 2021
+18 olarak çekilen filmde, sertlik ve vahşet ön planda yerini alıyor. Oyun serisinde popüler olan çoğu karakteri gördüğümüz fragman, kırmızı bantlı olarak gün yüzüne çıktı. Başrollerinde Joe Taslim, Josh Lawson ve Sisi Stringer gibi isimler yer alıyor. Ayrıca filmin yönetmenlik koltuğunda ise Simon McQuoid oturuyor. Bununla birlikte filmin yapımcısı ise Aquaman ve Korku Seansı serilerinden tanıdığımız James Wan. 16 Nisan tarihinde HBO Max üzerinden gösterime girecek film sinema salonlarına da uğrayacak. Ne yazık ki HBO Max ülkemizde kullanımda olmadığı için hayranların sinema salonlarını kullanmaları gerekecek. Bakalım sevilen oyun serisi bu sefer düzgün bir yapımla hayranlarının karşısına çıkabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Quincii, 5 gün önce
-
Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 3 hafta önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
Rick and Morty 5. Sezon çıkış tarihi belli oldu! İşte fragman
Xiaomi, Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu tanıttı!
Cyberpunk 2077 için planlanan çok oyunculu mod iptal mi oluyor?
Xiaomi, ilk görüntüleme çipini piyasaya sürdü!
Louvre Müzesi tüm koleksiyonunu internete yükledi!
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.