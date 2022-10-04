Tencent, oyun şirketlerinde çoğunluk hissesi satın almaya daha fazla odaklanmak için birleşme ve satın alma stratejisini gözden geçiriyor. Kaynaklar bunu Reuters‘a bildirdi. Çinli oyun devinin esas olarak yabancı şirketleri satın almakla ilgilendiği söyleniyor.

Reuters’in ismini vermek istemeyen dört kaynağına göre, Tencent önümüzdeki yıllarda daha agresif satın almalar yapmayı, çoğunluk ve oy hakkına sahip hisseler edinmeyi planlıyor. Reuters’e göre, şirket bunu esas olarak Çin dışındaki “denizaşırı” şirketlerde yapmak istiyor. Tencent yıllardır şirketlere yatırım yapıyor, ancak daha önce çoğunlukla şirketlerde azınlık hisseleri satın alıyor ve pasif bir yatırımcı olarak kalıyordu.

Tencent’in stratejisindeki değişiklik, diğer şeylerin yanı sıra, çocukların haftalık olarak ne kadar süre oyun oynayabileceklerini sınırlamak isteyen Çin hükümetinin kararlarını takip ediyor. Çin’deki düzenlemeler Tencent’in Çin pazarındaki satışları üzerinde baskı oluşturuyor. Kaynakların bildirdiğine göre, şirket bu nedenle gelecekteki büyümesi için bir süredir küresel pazardaki varlıklara dayanıyor. Tencent’in de metaverse üzerinde çalışan şirketlerle ilgilendiği söyleniyor.

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Tencent Reuters’e yaptığı açıklamada bir süredir Çin dışındaki şirketlere yatırım yaptığını söyledi. Hükümet oyun sektörü için yeni düzenlemeler getirmeden önce bile bunu yaptı. Şirket, “yetenekli yönetim ekiplerine sahip yenilikçi şirketler” aradığını ve “onlara bağımsız büyümeleri için alan tanıdığını” söylüyor. Şirket kısa süre önce hissedarlarına yeni yabancı oyun stüdyoları satın alma konusunda aktif olmaya devam edeceğini söyledi. Tencent’in halihazırda birkaç oyun şirketinde hissesi bulunuyor. Kısa süre önce Ubisoft’taki hissesini artırdı ve Ağustos sonunda Dark Souls geliştiricisi FromSoftware’in azınlık hissesini satın aldı.

Tencent’in stratejisi, Microsoft ve Sony gibi oyun devlerinin büyük satın almalarla meşgul olduğu bir dönemi takip ediyor. Özellikle Microsoft son zamanlarda bu alanda aktif. Şirket kısa süre önce Bethesda ve stüdyolarını satın aldı. Microsoft’un bugüne kadar oyun sektöründeki en büyük satın alma olan Activision’ı devralma teklifi şu anda piyasa düzenleyicileri tarafından soruşturuluyor.