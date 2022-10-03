İster iOS ister Android’de olsun, parmak izi tanıma özelliği telefonlarımızı kullanma şeklimizi değiştirdi. Artık akıllı telefonlarımızı bir düğmeye basmak ve bir kod çevirmek yerine parmağımızı bir sensörün üzerine koyarak açmaya alıştık. Apple, Face ID ile Touch ID’nin yerini alacak daha hızlı ve daha güvenli bir teknoloji bulduğunu düşünüyordu, ancak çeşitli nedenlerle parmak izi tanıma bazı kullanıcılar tarafından hala tercih ediliyor. Apple markası bir zamanlar üst düzey akıllı telefonlarında ekran altı Touch ID sistemi sunmayı düşünmüştü, ancak Bloomberg gazetecilerine göre bu fikirden vazgeçildi.

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Touch ID veya Face ID’den hangisi Apple cihazları için en hızlı ve en güvenli kilit açma teknolojisi? Sosyal ağlarda görüşler açık ve nettir. AppleInsider’a göre Face ID, iPhoneX’ten bu yana daha hızlı, daha güvenli ve kullanımı daha kolay. Bir başka katılımcı ise maske takma zorunluluğunun sona ermesinden bu yana parmak izi tanıma özelliğini kullanma ihtiyacının ortadan kalktığını belirtiyor.

Touch ID iPhone 17’ye kadar geri dönmeyecek

Diğerleri ise yüz tanımanın her zaman güvenilir olmadığını ve telefonunuzu kullanmak için ileri geri gitmek zorunda kalabileceğinizi söylüyor. Dijital tanıma gelişmiştir ve çok fazla dikkat gerektirmez. Diğer kullanıcılar Touch ID teknolojisinin bilgisayarlarda (MacOS veya Windows altında) kullanılmasının hala uygun olduğuna dikkat çekiyor: bu tür cihazlarda uygulanması çok daha güvenilir ve daha ucuz olmaya devam ediyor. Dolayısıyla Bloomberg, Apple’ın önde gelen tedarik zinciri uzmanı Ming Chi Kuo’nun tahminlerini doğruluyor: Touch ID birkaç yıl boyunca iPhone’a geri dönmeyecek. Yani iPhone 17’nin ekranının altında Touch ID’yi görmek için 2025 yılına kadar beklememiz gerekecek.

Karar anlaşılabilir, ancak Samsung Galaxy S22, OnePlus 10 Pro ve Xiami 12 Pro’nun, kısacası rakip markaların amiral gemilerinin bu teknolojiyi kullanıcılarını memnun etmek için içerdiğini düşündüğünüzde biraz şaşırtıcı.