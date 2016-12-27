Retro Sinclair ZX Spectrum Taşınabilir Konsol Şubat’ta Geliyor

Retro oyun hayranları bu ay çıkacak olan Sinclair ZX Spectrum Vega+ konusunda oldukça ümitliydi ancak konsol bir kez daha ertelendi.

Bu yılın Şubat ayında duyurulan Sinclair ZX Spectrum Vega+, Sir Clive Sinclair’ın kendisi dışında başka kimseden onay görmemiş bir oyun konsolu. 1980’li yıllarda İngiltere’de oyun endüstrisinin gelişmesini sağlayan başarılı konsol 1982 yılında ülkede Comodore 64’ün en büyük rakibiydi. ZX hiç bir zaman ada dışına çıkmadı ancak son zamanlarda eskiye olan özlem modasına uyarak yeniden gelmeye hazırlanıyor.

Retro oyun pazarı giderek büyüyor. En son Nintendo’nun duyurduğu mini NES Classic Edition hiç bir yerde bulunamamakta. Kasım ayında 60 dolardan çıkan konsol piyasaya çıktığı gibi satılıyor.

Sinclair, Indiegogo’da yürüttüğü kampanya ile topluluktan 600.000 dolar aldı. Bu üreticinin belirlediği hedefin %367 daha fazlası. Normalde Eylül ayında çıkacak olun yıl başına ertelenmişti. Şimdi ise Şubat ayında çıkacağı açıklandı. Bu ertelemelere neden olan şey ise para değil teknik arızalar.