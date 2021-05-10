Resident Evil Village iki günde Steam’de haftanın en çok satanı oldu

Resident Evil, geniş bir hayran kitlesine sahip ve oyun tarihinin en sevilen serilerinden. Korku türünün yıldızlarından olan seri, yirmi yılı aşkın sürede çıkardığı 10 adet oyunuyla efsanelerin arasına adını çoktan yazdırdı bile. Görünüşe göre, serinin 2021 yılında da hız kesmeye niyeti yok. Zira, geçtiğimiz hafta çıkan serinin son oyunu Resident Evil Village, aradan geçen bu kısa sürede bile rekor ardına rekor kırıyor. Çıktığı gün olan 7 Mayıs’ta, Steam üzerinde eş zamanlı 100 bin oyuncu sayısını geçen yapım, serinin bu alandaki rekorunu kırmıştı. Buna ek olarak, oyunun Twitch’te anlık 600 bin izleyici sayısına ulaşması da seri için bir diğer rekordu. Görünen o ki, oyunun ayağını gazdan çekmeye niyeti yok. Öyle ki, Resident Evil Village, Steam’de geçtiğimiz haftanın en çok satan 10 oyunu listesinde ilk sıraya oturdu. Hatta, 10 oyunu içeren listenin 3 tanesi Resident Evil Village’ın çeşitli versiyonlarından oluşmakta. İşte oyunun etkileyici başarılarının detayları ve oyun hakkında genel bilgiler…

Resident Evil Village piyasaya bomba gibi düştü

Aslında, Resident Evil Village’ın bu başarısı pek de sürpriz değil. Oyun, hayranları tarafından uzun bir süredir heyecanla beklenmekteydi. Bunun yanından, korku oyunları piyasasında genel bir durgunluk olduğunu da düşününce, Village’ın bu başarısını normal olarak yorumlayabiliriz. Ancak yine de, oyunun üç gün gibi kısa bir sürede kırdığı rekorları küçümsememek lazım.

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Steam DataBase’in analizine göre, 9 Mayıs’ta biten geçtiğimiz haftanın Steam’de en çok satan oyunu Resident Evil Village oldu. İkinci sırada ise henüz çıkmamış, sadece ön siparişte olan Hood: Outlaws and Legends yapımı var. Village’ın satış rakamlarında gösterdiği başarı ilk sırada olmakla sınırlı değil. Zira, ilk 10’un 6. ve 7. sırasında da Village var. Daha doğrusu, bu sıralarda oyunun değişik paketleri (bundle) bulunuyor. 6. sırada Resident Evil 7 ve Village’ın olduğu paket yer alırken, 7. sıraya Resident Evil 7: Biohazard ve Village’ın olduğu paket oturuyor. Oyunun bu etkileyici başarıyı sadece iki günde yakaladığını da tekrar hatırlatalım. Ayrıca, bu rakamların sadece Steam için olduğunu ve diğer platformlardaki satışları da düşününce muhtemelen çok daha etkileyici olduğunu da ekleyelim.

Oyunun bu iki günde yakaladığı diğer bir başarı ise serinin eş zamanlı Steam oyuncusu rekorunu kırmasıydı. Seride, Village’dan önceki rekor 74,277 oyuncu ile Resident Evil Remake’e aitti. Resident Evil Village, bu rekoru 101, 726 ile kırmayı başardı. Oyunun başarıları ile ilgili aktaracağımz son madde ise Twitch tarafında. Öyle ki, oyun Twitch platformunda 600 bin izleyiciye ulaşarak yine serinin diğer bir rekorunu kırmış oldu. Bu kategorinin bir önceki rekoru ise 224 bin ile Resident Evil 7’ye aitti.

Resident Evil Village nasıl bir oyun?

Oyunumuzun kırdığı rekorlardan ve başarılarından bahsettikten sonra, gelin Resident Evil Village’ı hep beraber yakından tanıyalım. Öncelikle, daha önce de söylediğimiz gibi, Village korku türünde bir oyun. Hatta, biraz daha detay vermek gerekirse hayatta kalma öğelerinin odakta olduğu bir korku oyunu demek daha doğru olacaktır. Birinci tekil şahıs (first-person) perspektifinden oynadığımız oyun, Romanya’nın küçük bir köyünde geçmekte. Hikaye tarafında ise, yapım, Resident Evil 7: Biohazard’ın devamı niteliğinde demek mümkün. Oyunda, yine Resident Evil 7: Biohazard’dan tanıdığımız Ethan Winters karakterini kontrol etmekteyiz. İşte oynanış trailer’ı:

Oyundaki dinamik ve mekaniklere gelirsek de, belki de ilk bahsetmemiz gereken inventory yönetim sistemi. Inventory’miz yine Resident Evil 4’e benzer şekilde. Yani, oyun içi eşyalarımızı taşımak için bir çanta kullanmaktayız. Bu eşyalar ise Duke ismindeki bir satıcıdan alınabiliyor. Bunun yanında, köydeki bazı hayvanları avlayarak da materyal elde etmeniz mümkün. Kombat sistemi ise yine kolayca alışılabilecek cinsten. Silahlar olarak ise değişik tabancalar, pompalı tüfekler, tüfekler, patlayıcılar ve bıçaklar mevcut. Son olarak, oyunun seriye yakışır biçimde gayet korkutucu olduğunu da ekleyelim.

Resident Evil Village fiyat ve sistem gereksinimleri

Oyunun ülkemiz için Steam fiyatı: 279 TL

Resident Evil Sistem Gereksinimleri:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500

AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM

AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM DirectX: Sürüm 12

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 ／ Intel Core i7 8700

AMD Ryzen 5 3600 ／ Intel Core i7 8700 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 ／ NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700 ／ NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX: Sürüm 12

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Kaynak: GameRant, GamesRadar, GameSpot