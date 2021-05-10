Oyun
Resident Evil Village iki günde Steam’de haftanın en çok satanı oldu
Resident Evil, geniş bir hayran kitlesine sahip ve oyun tarihinin en sevilen serilerinden. Korku türünün yıldızlarından olan seri, yirmi yılı aşkın sürede çıkardığı 10 adet oyunuyla efsanelerin arasına adını çoktan yazdırdı bile. Görünüşe göre, serinin 2021 yılında da hız kesmeye niyeti yok. Zira, geçtiğimiz hafta çıkan serinin son oyunu Resident Evil Village, aradan geçen bu kısa sürede bile rekor ardına rekor kırıyor. Çıktığı gün olan 7 Mayıs’ta, Steam üzerinde eş zamanlı 100 bin oyuncu sayısını geçen yapım, serinin bu alandaki rekorunu kırmıştı. Buna ek olarak, oyunun Twitch’te anlık 600 bin izleyici sayısına ulaşması da seri için bir diğer rekordu. Görünen o ki, oyunun ayağını gazdan çekmeye niyeti yok. Öyle ki, Resident Evil Village, Steam’de geçtiğimiz haftanın en çok satan 10 oyunu listesinde ilk sıraya oturdu. Hatta, 10 oyunu içeren listenin 3 tanesi Resident Evil Village’ın çeşitli versiyonlarından oluşmakta. İşte oyunun etkileyici başarılarının detayları ve oyun hakkında genel bilgiler…
Resident Evil Village piyasaya bomba gibi düştü
Aslında, Resident Evil Village’ın bu başarısı pek de sürpriz değil. Oyun, hayranları tarafından uzun bir süredir heyecanla beklenmekteydi. Bunun yanından, korku oyunları piyasasında genel bir durgunluk olduğunu da düşününce, Village’ın bu başarısını normal olarak yorumlayabiliriz. Ancak yine de, oyunun üç gün gibi kısa bir sürede kırdığı rekorları küçümsememek lazım.
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Steam DataBase’in analizine göre, 9 Mayıs’ta biten geçtiğimiz haftanın Steam’de en çok satan oyunu Resident Evil Village oldu. İkinci sırada ise henüz çıkmamış, sadece ön siparişte olan Hood: Outlaws and Legends yapımı var. Village’ın satış rakamlarında gösterdiği başarı ilk sırada olmakla sınırlı değil. Zira, ilk 10’un 6. ve 7. sırasında da Village var. Daha doğrusu, bu sıralarda oyunun değişik paketleri (bundle) bulunuyor. 6. sırada Resident Evil 7 ve Village’ın olduğu paket yer alırken, 7. sıraya Resident Evil 7: Biohazard ve Village’ın olduğu paket oturuyor. Oyunun bu etkileyici başarıyı sadece iki günde yakaladığını da tekrar hatırlatalım. Ayrıca, bu rakamların sadece Steam için olduğunu ve diğer platformlardaki satışları da düşününce muhtemelen çok daha etkileyici olduğunu da ekleyelim.
Oyunun bu iki günde yakaladığı diğer bir başarı ise serinin eş zamanlı Steam oyuncusu rekorunu kırmasıydı. Seride, Village’dan önceki rekor 74,277 oyuncu ile Resident Evil Remake’e aitti. Resident Evil Village, bu rekoru 101, 726 ile kırmayı başardı. Oyunun başarıları ile ilgili aktaracağımz son madde ise Twitch tarafında. Öyle ki, oyun Twitch platformunda 600 bin izleyiciye ulaşarak yine serinin diğer bir rekorunu kırmış oldu. Bu kategorinin bir önceki rekoru ise 224 bin ile Resident Evil 7’ye aitti.
Resident Evil Village nasıl bir oyun?
Oyunumuzun kırdığı rekorlardan ve başarılarından bahsettikten sonra, gelin Resident Evil Village’ı hep beraber yakından tanıyalım. Öncelikle, daha önce de söylediğimiz gibi, Village korku türünde bir oyun. Hatta, biraz daha detay vermek gerekirse hayatta kalma öğelerinin odakta olduğu bir korku oyunu demek daha doğru olacaktır. Birinci tekil şahıs (first-person) perspektifinden oynadığımız oyun, Romanya’nın küçük bir köyünde geçmekte. Hikaye tarafında ise, yapım, Resident Evil 7: Biohazard’ın devamı niteliğinde demek mümkün. Oyunda, yine Resident Evil 7: Biohazard’dan tanıdığımız Ethan Winters karakterini kontrol etmekteyiz. İşte oynanış trailer’ı:
Oyundaki dinamik ve mekaniklere gelirsek de, belki de ilk bahsetmemiz gereken inventory yönetim sistemi. Inventory’miz yine Resident Evil 4’e benzer şekilde. Yani, oyun içi eşyalarımızı taşımak için bir çanta kullanmaktayız. Bu eşyalar ise Duke ismindeki bir satıcıdan alınabiliyor. Bunun yanında, köydeki bazı hayvanları avlayarak da materyal elde etmeniz mümkün. Kombat sistemi ise yine kolayca alışılabilecek cinsten. Silahlar olarak ise değişik tabancalar, pompalı tüfekler, tüfekler, patlayıcılar ve bıçaklar mevcut. Son olarak, oyunun seriye yakışır biçimde gayet korkutucu olduğunu da ekleyelim.
Resident Evil Village fiyat ve sistem gereksinimleri
Oyunun ülkemiz için Steam fiyatı: 279 TL
Resident Evil Sistem Gereksinimleri:
Minimum:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 ／ Intel Core i7 8700
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 ／ NVIDIA GeForce GTX 1070
- DirectX: Sürüm 12
Oyunu oynama fırsatınız oldu mu? Hatta, oynadıysanız, görüşleriniz neler? Bu ve buna ek olarak oyun hakkındaki diğer görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: GameRant, GamesRadar, GameSpot
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Finans
Epic Games PS özel oyunları için 200 milyon dolar teklif etti
Epic Games görünüşe göre oyun dünyasında gündemde kalmaya devam edecek. Firma mağazasını açtığı günden bu yana hamleleri ile adından söz ettiriyor. Apple ile olan davası sayesinde birçok yeni bilgiye ulaştığımız firma, Sony ile yakın ilişkilerini kullanmak istiyor. Ortaya çıkan belgelere göre Epic Games Sony‘ye 4-6 adet PlayStation özel oyunu için tam 200 milyon dolar minimum garantili teklif yapmış. Oyunların içeriği ile alakalı bir bilgi ortaya çıkmazken, firmanın özel oyun konusundaki agresif tutumu da dikkat çekiyor.
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Epic Games özel oyunlara para harcama isteğinden pek bir şey kaybetmemiş!
Oyun dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Piyasaya çıkan oyunların hali hazırda büyük bir etkiye sahip olduğu oyu dünyasında, platformlar arası da hareketlilik görünüşe göre sürüyor. Bu konuda önemli tavırlarla dikkat çeken Epic Games, yine sahnede olan firma. Zira Apple ile olan davasında birçok bilgiye sahip olduğumuz firma, oyun dünyasında daha çok ön plana çıkmak istiyor. Özel oyunlar ve bedava yapımlara harcadığı paralar ile de gündeme gelen firma, Sony‘ye ilginç bir teklifte bulunmuş. Firma PlayStation özel oyunları için kesenin ağzını açmışa benziyor. Ortaya çıkan yeni bir belgeye göre Epic Games PlayStation özel oyunlarını kendi mağazasında satmak istiyor. Hatta firma bunun için Sony cephesine ciddi de bir teklif yapmış. Bununla birlikte Sony cephesinden teklife net bir yanıt gelmiş demek doğru olmaz.
Epic Games, Sony’ye PlayStation özel oyunları için tam 200 milyon dolarlık bir teklif yapmış. Toplamda 4-6 oyun için yapılan bu teklifte minimum garanti ibaresi de dikkat çekiyor. Zira firmanın oyun başına 200 milyon dolar ödeyeceği yönünde iddialar bulunmakta. Bununla birlikte Sony bugüne kadar iki özel oyununu sadece Epic Games Store‘da satışa açtı. Bu oyunlar ReadySet Heroes ve Predator Hunting Grounds. Ancak Epic Games‘in bu iki oyun için 200 milyon dolarlık teklif yapma ihtimali oldukça düşük. Zira oyun dünyasında öne çıkmak isteyen Epic, daha büyük oyunlar için kesenin ağzını açmıştır. Bildiğiniz üzere Sony amiral gemisi oyunlarını yakın zamanda PC‘ye getirmek istiyor. Horizon Zero Dawn, Days Gone ve Dead Stranding gibi özel oyunlarını çoktan PC‘ye de sunan firma, God of War, Uncharted gibi serilerini de PC oyuncularına sunmak istiyor. İşte tam bu noktada da Epic Games devreye girmiş gibi gözüküyor.
Epic Games bugüne kadar özel oyunlara 1 milyar dolar harcamış!
Özel oyunlar politikasına artık alıştığımız Epic Games bu konudaki ısrarını da sürdürüyor. Firmanın yine Apple ile olan davasında yeni bilgiler ortaya çıktı. Oyun devi, özel oyun anlaşmalarına ilk günden bu yana yaklaşık 1 milyar dolar para harcamış. Firma özel oyun anlaşması yaptığı yapımcılara yüklü miktarlarda paralar ödemiş. Bununla birlikte de yapımcılara oyunu ilk yıl sadece Epic Games Store‘da satma zorunluluğu getiriliyor. Ancak Epic Games durumu biraz abartmışa benziyor. Firmanın hangi oyuna ne kadar para yatırdığı tam olarak belli olmadı. Bir tek Borderlands 3 için Epic Games‘in 115 milyon dolar harcadığı haberi geldi. Firma Hades, Metro Exodus, Assassin’s Creed Valhalla ve Hitman 3 gibi büyük yapımları da bünyesinde özel oyun olarak bulundurmakta. Ancak firmanın bu oyunlara ne kadar para harcadığı henüz belli olmadı. Firma hatırlayacağınız üzere bedava oyunlar için de ilk 9 ay 11 milyon dolardan fazla para harcamıştı.
Para harcama konusunda istekli ve agresif olan firmanın PlayStation özel oyunlarına olan ilgisi pek de sürpriz olmadı. Zira Epic Games dijital platformlar arasında en büyük firma olmak istiyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji devinin Sony ile bir yakınlığı da bulunmakta. Öte yandan Sony, firmanın bir kısmına sahip demek yanlış olmaz. Japon teknoloji devi geçtiğimiz aylarda Epic Games‘e toplamda yarım milyar dolarlık yatırım yapmıştı. İkili ilişkileri yüksek olan firmaların, yakında böyle bir anlaşmaya gitmesi de oldukça mümkün. Ancak buradaki en büyük merak konusu firmaların anlaşmalarından ziyade, hangi oyunların anlaşma içeriğinde yer aldığı. Bakalım ilerleyen günlerde Apple-Epic Games davasında yeni ne gibi bilgiler ortaya çıkacak. Firma oyun dünyasının bir numarası olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Oyun
Conan Exiles, Xbox Game Pass’e geliyor!
Xbox Game Pass, ülkemizde aylık 29,99 ile 45,99 TL arasında değişen ücretiyle kullanıcılara hizmet veren bir oyun abonelik servisi. Sistemin en temel hizmeti ise her ay verdiği oyunlar. Buna ek olarak, Xbox Game Pass; erken erişim, üyelere özel oyun içi kozmetikler gibi başka avantajlarda sunmakta. Hatta, rakibi PlayStation Plus’ın aksine, Xbox Game Pass PC, konsol ve bulut için çoklu platform desteği sağlıyor. Servis için bu aralara altın çağlarını yaşıyor desek abartmış olmayız. Zira, Game Pass Mayıs ayı için verdiği FIFA 21 ve Outlast 2 gibi kaliteli yapımlarla abonelerinin takdirini toplamıştı. Görünüşe göre, Xbox Game Pass’in ayağını gazdan çekmeye pek niyeti yok. Öyle ki, meşhur hayatta kalma (survival) oyunu Conan Exiles yakında Game Pass’teki yerini alacak. İşte oyunun geliştiricisinin yaptığı duyurunun detayları…
İçindekiler
Conan Exiles yakında Xbox Game Pass’te
Xbox Game Pass abonelerinin hoşuna gidecek haber geçtiğimiz gün geldi. Oyunun geliştiricisi Funcom Games’in açıkladığına göre, Conan Exiles, Microsoft’un popüler oyun abonelik servisi Xbox Game Pass’teki yerini yakında alıyor. 2018 yılında full sürüm olarak Xbox kullanıcılarının beğenisine sunulan yapımı Game Pass aboneleri ücretsiz olarak indirebilecek.
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Oyunun ne zaman Xbox Game Pass’e geleceği ise henüz belli değil. Ancak, oyunun geliştiricisinin haberi duyurduğu tweet’te “yakında” ifadesin kullandığını belirtelim. Bunun yanında, Conan Exiles’ın 27 Mayıs tarihinde Isle Of Path adlı büyük expansion pakedini alacağını da unutmamak lazım. Bu iki bilgiyi bir araya koyunca, Conan Exiles’ın Xbox Game Pass Haziran oyunları listesinde yer alma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.
Ayrıca, oyunun Game Pass’te hem PC hem de konsol kullanıcıları için yer alacağının müjdesini de verelim. Her ne kadar genelde PC kullanıcıları tarafından oynansa da, yapım konsollar da da büyük ilgi görüyor. Geçmişte PlayStation Plus servisinde de sunulan oyun, PlayStation kullanıcıları tarafından oldukça beğenilmişti. Bundan dolayı, eğer bilgisayar oyuncu değilseniz bile, MMO oyunu olduğunu görüp es geçmemenizi öneririz. Conan Exiles, konsolda da gayet keyifli.
Conan Exiles nasıl bir oyun?
Funcom Games tarafından geliştirilen Conan Exiles, meşhur Conan The Barbarian’ın evreninde geçiyor. Yani, oyunumuz tarih öncesi çağları konu almakta. Tür olarak ise oyunun MMO/açık dünya/hayatta kalma gibi oyun türlerinden elementler taşıdığını söylemek mümkün. Başka bir deyişle; ARK ve Valheim gibi oyunlara bir hayli benzediğini söyleyebiliriz.
Hikayemiz kendimizin özelleştirerek yarattığı karakterin Conan tarafından kurtarılmasıyla başlıyor. Bu kurtarma işleminin nedeni ise oyuna başlarken karakterimizin suçlu olması. Hatta, idam veya güneşin altında susuz bırakılma gibi ciddi cezalara çarptırılmış durumdalar. Amacımız ise Conan’la birlikte The Exiled Lands ismindeki çetin çölü aşmak. Oyunun sadece bu çöl biyomundan oluşmadığını da belirtelim. “Frozen North”, “Star Metal” “Volkanlı Bölge” gibi başka alanlar da oyunda mevcut.
Karakter yaratma
Oyunun belki de en keyifli yönlerinden biri kendi yaratabildiğimiz karakter. Çeşitli fiziksel özellikler, ses , görünüş vb. birçok özelleştirme seçeneğine sahibiz. Buna ek olarak, “Cimmerian”, “Stygian”, “Hyborian”, “Nordhammer” ve daha birçok ırk arasından ırkımızı seçmemiz de mümkün. Ayrıca, yine karakterimizin özelleştirebileceğimiz diğer bir yanı ise inandığı din. Tabi oyunumuz tarih öncesinde geçtiği için buradaki dinler çok tanrılı tarih öncesi inanışları. Oyunda din seçiminin önemli olduğunu a belirtelim. Ancak bu ilk seçtiğiniz inanışla oyun sonuna kadar girmek zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Oyun ilerledikçe çeşitli NPC’lerden yeni inanışlar edinebilirsiniz.
Mekanik ve dinamikler
Öncelikle, oyunun PVP veya PVE şeklinde oynanabildiğini söyleyelim. Hangi oynanışı tercih ediyorsanız o tarz bir sunucuya dahil olabilirsiniz. Mekaniklere gelirsek de, oyunda açlık ve susuzluk olduğunu söylememiz lazım. Karakterinizin açlık ve susuzluğunu yönetmeniz gerekiyor. Hatta, bu oyunun açılışında ilk karşılaştığınız mekanik. Tabi, çoğu hayatta kalma oyunundan alışık olduğumuz gibi Conan Exiles da materyal ve kaynak toplama mekanikleri içeriyor. Bu materyalleri silah yapma, ev ve barınak inşa etme, karnınızı doyurma, kıyafet yapma vb. çeşitli craft işlemlerinde kullanıyorsunuz. Yani, hazır ev inşa etme demişken, oyunda inşa etmenin de önemli bir yer kapladığını söyleyelim. Bu mekanikler kulağınıza hoş geldiyse ve Valheim, Ark gibi oyunları seviyorsanız; Conan Exiles’ı denemenizi kesinlikle öneriyoruz. Oyunun oynanış trailer’ı ile sizi başbaşa bırakalım:
Conan Exiles sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Quad Core i5-2300 or AMD FX-6300
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 (1GB) or AMD Radeon HD 7770 (1GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 69 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Quad Core i7 3770K or AMD Ryzen 5 1600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 780 Ti/970 (High settings) and 1070 (Ultra settings) or AMD R9 290/AMD RX480 (High settings)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 69 GB kullanılabilir alan
Kaynak: GameRant
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Genel
Ubisoft’un yeni oyunu The Division Heartland ücretsiz olacak!
The Division Heartland sürpriz bir açıklama ile oyun dünyasına giriş yaptı. Ubisoft yapımı oyun lansmana gerek kalmadan ortaya çıktı. Firma yeni oyununu tamamen ücretsiz bir şekilde piyasaya çıkaracak. 2021-2022 yılları arasında piyasaya çıkması beklenen oyun, The Division evreninde geçecek. Ancak oyuncuların önceki oyunları deneyimlemelerine gerek kalmayacak. Ubisoft Originals adı altında duyurusu yapılan oyunun arkasında ise Red Storm stüdyosu yer alıyor. Görünüşe göre firma Tom Clancy evrenini genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor.
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The Division Heartland tamamen ücretsiz bir oyun olacak!
Oyun dünyasında dijital çağın gelişi ile birlikte yeni oyun türleri de ortaya çıktı. Oynaması ücretsiz yani “Free to Play” olarak adlandırılan oyunların sayısı her geçen gün artıyor. Pek çok firma bu oyunlar sayesinde önemli gelirlere sahip oluyorlar. Uzun yıllar boyunca canlı tutulmaya çalışılan bu oyunlar firmalara oyun içi satın alımlar sayesinde büyük meblağlar kazandırıyor. Birçok başarılı örneği olan bu oyunlara bir yenisi daha ekleniyor. Ubisoft sessiz sedasız yaptığı duyuru ile The Division Heartland oyununu tanıttı. The Division evreninde geçecek olan oyun tamamen oynaması ücretsiz bir yapım olacak. Oyunun yapımcılığını ise Red Storm stüdyosu üstelenmekte. Stüdyo bildiğiniz üzere serinin ilk oyunu olan The Division piyasaya çıkarmıştı. Firmanın Tom Clancy markası ve evreni ile arasının oldukça iyi olmasının bu karardaki etkisi de oldukça fazla. Firma yaptığı açıklama ile stüdyo seçimi konusunda Red Storm‘a güvendiklerini belirtti.
The Division Heartland, serinin diğer oyunları ile organik bir bağa sahip olmayacak. Yani oyuncular serinin diğer oyunlarını oynamamış olsalar bile bu oyunda bilgi eksikliğine sahip olmayacaklar. Tek kişilik veya dört kişiye varan arkadaş çevresi ile girilecek oyun, yapı itibariyle diğer The Division oyunlarında dinamiklere de sahip olacak. Ancak oyunun türü ile alakalı kesin bir bilgi ortaya çıkmadı. Özellikle bu konuda farklı farklı iddialar mevcut. Kimi kaynaklar firmanın Fortnite ve Call of Duty Warzone oyunlarından dolayı bir “battle royale” oyun çıkarma ihtimalini oldukça yüksek buluyor. Kimi kaynaklara göre ise oyun serinin diğer yapımlarındaki gibi daha keşif odaklı bir yapıya sahip olacak. Bu konuda da Warframe gibi önemli örnekler bizleri karşılamakta. Ancak oyunun şu an için tek veya dört kişilik ekipler ile oynanacağının açıklanması tür konusundaki belirsizlikleri de ortadan kaldırmadı. Ancak farklı kaynaklardan gelen yorumlara göre “battle royale” odaklı bir oyunun gelme ihtimali yüksek. Keza serinin ikinci oyunu hala aktif.
Oyun 2021-2022 tarihleri arasında çıkacak!
Sessiz sedasız duyurusu yapılan The Division Heartland için kesin bir çıkış tarihinden bahsetmek oldukça güç. Zira Ubisoft oyunun ne zaman oyuncuların karşısına geleceğini açıklamadı. Firma şimdilik 2021-2022 arasında oyunun çıkacağını duyurmakla yetindi. Oyun içi görsel de ortaya çıkmazken, yapımın çıkış tarihinin çok da yakın olduğunu söylemek biraz güç. Oyuncular yapımda ABD’de Heartland bölgesinde kalan bir Division ajanı kontrol edecekler. Bununla birlikte oyunun serideki diğer iki oyuna nazaran daha küçük bir bölgede geçeceği iddia ediliyor. Ubisoft bu oyunu daha özel bir alanda oyuncuların karşısına çıkarmak istiyor. Firmanın yaptığı bu açıklama dışında da oyunun içeriği ile alakalı başka bir bilgi yer almıyor. Tom Clancy eserlerini kullanmaya devam eden Ubisoft, Originals isimli bir yapıya da gidiyor gibi gözüküyor. Electronic Arts‘ın da aynı isimle duyurduğu bu başlık ile birlikte firma, kendi özel oyunlarına yeni bir kategori oluşturuyor.
PC ve oyun konsollarına çıkış yapacak oyunun eski nesle de uğraması sürpriz olmaz. Zira eski nesil oyun konsolları için birçok firma geliştirme yapmayı sürdürüyor. The Division Heartland‘in seriye yeni bir hava katması bekleniyor. Öte yandan serinin ikinci oyunu olan ve 2019‘da çıkış yapan The Division 2 için de geliştirmeler sürüyor. Ubisoft bu yıl çıkması planlanan yeni güncellemeyi bildiğiniz üzere ertelemişti. Ancak görünüşe göre The Division markası için planlar güncelliğini koruyor. Zira firma paylaştığı görsel ile, evren için neler planladıklarını anlattı. Heartland‘in çıkışının ardından ikinci oyuna yeni bir güncelleme geleceği dikkat çekti. Bununla birlikte firma, seriye bir mobil oyun bir kitap bir de Netflix dizisi kazandırmayı planlıyor. Bakalım The Divison evreni genişlemeler ile birlikte oyun dünyasında önemli bir yere sahip olacak mı bekleyip göreceğiz.
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