Resident Evil Village iki günde Steam’de haftanın en çok satanı oldu

The Division Heartland sürpriz bir açıklama ile oyun dünyasına giriş yaptı. Ubisoft yapımı oyun lansmana gerek kalmadan ortaya çıktı. Firma yeni oyununu tamamen ücretsiz bir şekilde piyasaya çıkaracak. 2021-2022 yılları arasında piyasaya çıkması beklenen oyun, The Division evreninde geçecek. Ancak oyuncuların önceki oyunları deneyimlemelerine gerek kalmayacak. Ubisoft Originals adı altında duyurusu yapılan oyunun arkasında ise Red Storm stüdyosu yer alıyor. Görünüşe göre firma Tom Clancy evrenini genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz; Google Kamera Nasıl Kurulur? | Mi Kamera vs GCam

The Division Heartland tamamen ücretsiz bir oyun olacak!

Oyun dünyasında dijital çağın gelişi ile birlikte yeni oyun türleri de ortaya çıktı. Oynaması ücretsiz yani “Free to Play” olarak adlandırılan oyunların sayısı her geçen gün artıyor. Pek çok firma bu oyunlar sayesinde önemli gelirlere sahip oluyorlar. Uzun yıllar boyunca canlı tutulmaya çalışılan bu oyunlar firmalara oyun içi satın alımlar sayesinde büyük meblağlar kazandırıyor. Birçok başarılı örneği olan bu oyunlara bir yenisi daha ekleniyor. Ubisoft sessiz sedasız yaptığı duyuru ile The Division Heartland oyununu tanıttı. The Division evreninde geçecek olan oyun tamamen oynaması ücretsiz bir yapım olacak. Oyunun yapımcılığını ise Red Storm stüdyosu üstelenmekte. Stüdyo bildiğiniz üzere serinin ilk oyunu olan The Division piyasaya çıkarmıştı. Firmanın Tom Clancy markası ve evreni ile arasının oldukça iyi olmasının bu karardaki etkisi de oldukça fazla. Firma yaptığı açıklama ile stüdyo seçimi konusunda Red Storm‘a güvendiklerini belirtti.

reklam

The Division Heartland, serinin diğer oyunları ile organik bir bağa sahip olmayacak. Yani oyuncular serinin diğer oyunlarını oynamamış olsalar bile bu oyunda bilgi eksikliğine sahip olmayacaklar. Tek kişilik veya dört kişiye varan arkadaş çevresi ile girilecek oyun, yapı itibariyle diğer The Division oyunlarında dinamiklere de sahip olacak. Ancak oyunun türü ile alakalı kesin bir bilgi ortaya çıkmadı. Özellikle bu konuda farklı farklı iddialar mevcut. Kimi kaynaklar firmanın Fortnite ve Call of Duty Warzone oyunlarından dolayı bir “battle royale” oyun çıkarma ihtimalini oldukça yüksek buluyor. Kimi kaynaklara göre ise oyun serinin diğer yapımlarındaki gibi daha keşif odaklı bir yapıya sahip olacak. Bu konuda da Warframe gibi önemli örnekler bizleri karşılamakta. Ancak oyunun şu an için tek veya dört kişilik ekipler ile oynanacağının açıklanması tür konusundaki belirsizlikleri de ortadan kaldırmadı. Ancak farklı kaynaklardan gelen yorumlara göre “battle royale” odaklı bir oyunun gelme ihtimali yüksek. Keza serinin ikinci oyunu hala aktif.

Oyun 2021-2022 tarihleri arasında çıkacak!

Sessiz sedasız duyurusu yapılan The Division Heartland için kesin bir çıkış tarihinden bahsetmek oldukça güç. Zira Ubisoft oyunun ne zaman oyuncuların karşısına geleceğini açıklamadı. Firma şimdilik 2021-2022 arasında oyunun çıkacağını duyurmakla yetindi. Oyun içi görsel de ortaya çıkmazken, yapımın çıkış tarihinin çok da yakın olduğunu söylemek biraz güç. Oyuncular yapımda ABD’de Heartland bölgesinde kalan bir Division ajanı kontrol edecekler. Bununla birlikte oyunun serideki diğer iki oyuna nazaran daha küçük bir bölgede geçeceği iddia ediliyor. Ubisoft bu oyunu daha özel bir alanda oyuncuların karşısına çıkarmak istiyor. Firmanın yaptığı bu açıklama dışında da oyunun içeriği ile alakalı başka bir bilgi yer almıyor. Tom Clancy eserlerini kullanmaya devam eden Ubisoft, Originals isimli bir yapıya da gidiyor gibi gözüküyor. Electronic Arts‘ın da aynı isimle duyurduğu bu başlık ile birlikte firma, kendi özel oyunlarına yeni bir kategori oluşturuyor.

PC ve oyun konsollarına çıkış yapacak oyunun eski nesle de uğraması sürpriz olmaz. Zira eski nesil oyun konsolları için birçok firma geliştirme yapmayı sürdürüyor. The Division Heartland‘in seriye yeni bir hava katması bekleniyor. Öte yandan serinin ikinci oyunu olan ve 2019‘da çıkış yapan The Division 2 için de geliştirmeler sürüyor. Ubisoft bu yıl çıkması planlanan yeni güncellemeyi bildiğiniz üzere ertelemişti. Ancak görünüşe göre The Division markası için planlar güncelliğini koruyor. Zira firma paylaştığı görsel ile, evren için neler planladıklarını anlattı. Heartland‘in çıkışının ardından ikinci oyuna yeni bir güncelleme geleceği dikkat çekti. Bununla birlikte firma, seriye bir mobil oyun bir kitap bir de Netflix dizisi kazandırmayı planlıyor. Bakalım The Divison evreni genişlemeler ile birlikte oyun dünyasında önemli bir yere sahip olacak mı bekleyip göreceğiz.