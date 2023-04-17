Geçen yıl Resident Evil 7 ile birlikte “yeni nesil” güncellemelerini alan Resident Evil 2 ve 3 oyunları, ışın izleme ve yükseltilmiş kare hızı ve çözünürlük özellikleriyle güncellenmişti. Bu güncellemeler, söz konusu oyunların PS5 ve Xbox sürümleriyle birlikte PC için de sunulmuştu. Geçtiğimiz gün bu oyunların Steam sürümü için yayınlanan güncellemelerle beraber ışın izleme seçeneği kaldırıldı!

Resident Evil 7 de Topun Ağzında!

Sosyal medya platformları üzerindeki birçok oyuncu, Resident Evil 2 ve 3 oyunlarının ışın izleme özelliğinin kaldırıldığını belirtiyor. Bazı oyuncular, bu sorunun Resident Evil 7’de de meydana geldiğini bildiriyor. Bu güncellemenin, Steam üzerinde herhangi bir sürüm notu olmadan yayınlanmış olması, bir hata olduğu düşüncesini akıllara getiriyor.

İlginç bir şekilde, bu oyunlar için yeni yamalar hakkında hiçbir açıklama yapılmamış durumda. Ancak Steam’in oyun sürümlerini gösteren SteamDB veritabanı, geçtiğimiz günlerde yayınlanan isimsiz bir yamayı gözler önüne seriyor. Resident Evil 2, Resident Evil 3 ve Resident Evil 3 Remake için isimsiz yama sürümleri bulunuyor. Resident Evil 7 içinse bir yama listesi bulunmuyor.

Birkaç gün önce Capcom, Resident Evil 2, Resident Evil 3 ve Resident Evil 7’nin DX11 non-ray tracing sürümlerine olan desteğini bu yılın Temmuz ayından itibaren sonlandıracağını duyurmuştu. Japon oyun firması, yaptığı açıklamada “12/7/2023 tarihinde, Resident Evil 7, Resident Evil 2 ve Resident Evil 3’ün DirectX 11 non-ray tracing sürümleri (dx11_non-rt) için destek sona erecek. Teknik destek sonlandıktan sonra, bu sürümleri kullandığınızda uyumluluk veya oynanış garantisi veremeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Işın izleme gibi oynanış zevkini üst seviyeye taşıyan bir özelliğin habersiz şekilde oyundan kaldırılması hiç de hoş bir sürpriz olmamış. Büyük ihtimalle yanlışlıkla yayınlanan bu güncelleme hakkında Capcom cephesi önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ışın izleme desteği önemli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!