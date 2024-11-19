Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada, Kazakistan merkezli teknoloji devi Kaspi.kz tarafından satın alındı. Rekabet Kurumu, bu dev satın alma işlemini resmen onayladı. Bu gelişme, Türkiye e-ticaret sektöründe büyük bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Hepsiburada‘nın çoğunluk hisseleri 1,13 milyar dolara el değiştirirken, platformun yeni sahibi Kaspi.kz, yenilikçi çözümlerle Türk kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor.

Rekabet Kurumu Onayıyla Hepsiburada Yeni Sahibini Buluyor!

Rekabet Kurumu izniyle tamamlanan bu satın alma işlemi sonucunda, Hepsiburada ve Kaspi.kz arasında güçlü bir bilgi ve teknoloji paylaşımı yapılması planlanıyor. Özellikle Kaspi.kz‘nin Kazakistan’da oldukça popüler olan “süper uygulama” modeli, Hepsiburada‘ya entegre edilecek.

Bu model; alışveriş, ödeme sistemleri, seyahat hizmetleri ve kamu işlemleri gibi birçok hizmeti tek bir platformda sunuyor. Aynı zamanda Hepsiburada‘nın mevcut yenilikçi özellikleri de Kaspi.kz ekosistemine dahil edilecek.

Kaspi.kz, 2023 yılında 14 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak Kazakistan’ın en popüler mobil uygulamalarından biri oldu. Şirket, aynı yıl içerisinde 581 bin ticari ortakla iş birliği yaparak bölgedeki girişimciler için vazgeçilmez bir dijital ortak haline geldi. Hepsiburada ise bu deneyimden faydalanarak Türkiye’deki kullanıcılarına daha kapsamlı hizmetler sunmayı hedefliyor.

Bu önemli satın almayla birlikte Hepsiburada‘nın Türkiye’deki faaliyetleri aynı adla devam edecek. Yeni dönemle birlikte kullanıcılar, hem Kaspi.kz‘nin yenilikçi çözümleriyle tanışacak hem de Hepsiburada‘nın geniş ürün yelpazesinden faydalanmaya devam edecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu satın alımdan kim kazançlı çıkacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!