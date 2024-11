Türkiye’de GeForce Now by GAME+ adıyla hizmet veren Nvidia’nın bulut oyun platformu, RTX 4080 destekli GeForce Now Ultimate paketini oyun severlerle buluşturdu. Daha önce uluslararası alanda duyurulan bu özel paket, nihayet Türkiye’de de erişime açıldı. GeForce Now kullanıcıları artık 4K HDR, 240 FPS, DLSS 3 ve Nvidia Reflex gibi üst düzey özelliklerin keyfini çıkarabilecek.

GeForce Now Ultimate Türkiye’de! RTX 4080 ile Oyun Deneyimi Yeniden Tanımlanıyor

GeForce Now Ultimate, yeni nesil oyuncular için bulut oyun deneyimini ileri bir seviyeye taşıyor. RTX 4080 ekran kartı desteğiyle kullanıcılar, kusursuz grafiklerle yüksek kare hızlarına ulaşırken, 8 saatlik oturum süresi sayesinde kesintisiz bir deneyim yaşıyor.

Cloud G-Sync özelliği ise ekran senkronizasyonunu mükemmelleştiriyor. Oyun severler, düşük gecikme süreleri ve etkileyici performans sayesinde AAA oyunları herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan oynayabilecek. Nihayet bizler de son model ekran kartlarını deneyimleme fırsatına sahip olacağız.

Türkiye’deki fiyatlandırma ise oldukça çeşitli. GeForce Now by GAME+ üzerinden sunulan paketler arasında Premium, Ultimate, Süreli Premium ve Basic seçenekleri bulunuyor. Ultimate paketin aylık ücreti 480 TL olarak belirlenirken, 3 aylık abonelik için 1.130 TL ve 6 aylık abonelik için 2.400 TL ödeme yapmak gerekiyor. Daha temel bir deneyim arayanlar içinse ücretsiz Basic paketi bulunuyor, ancak oturum süresi yalnızca 30 dakika ile sınırlı.

RTX 4080 destekli GeForce Now Ultimate, Türkiye’deki oyuncular için heyecan verici bir yenilik sunuyor. 2024 yılı boyunca bulut oyun teknolojisine yönelik bu tür gelişmelerin daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Siz de bu benzersiz deneyimi yaşamak için GAME+ platformunda ön kayıt yaptırabilirsiniz.

