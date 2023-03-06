Geçtiğimiz yıl Elon Musk’ın şirketi satın almasıyla beraber gündemden düşmeyen Twitter, şimdi de Rekabet Kurumu’nun Elon Musk’a kestiği ceza ile gündemde. Cezanın sebebi ise çok ilginç!

Elon Musk Twitter’ı Satın Alırken Bizden İzin Almamış!

Elon Musk’a ceza verilmesinin nedeni, Twitter’ın satın alınmasının Rekabet Kurumu’nun izni olmadan gerçekleştirilmesi. Kurum tarafından yapılan incelemeler sonucunda Elon Musk’a Türkiye’de 2022 yılında elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanması kararı alındı.

Rekabet Kurumu tarafından alınan karar şu şekilde:

“Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli toplantısında, Elon R. MUSK tarafından Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca re’sen incelenmesi sonucunda,

İşlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine, Bununla birlikte, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. MUSK’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”

Türkiye’deki Twitter kullanıcılarının sayısı ve son zamanlarda ülkemizde yaşanan gelişmelerle beraber artan aktivitelerle birlikte Musk’ın rekabet kurumuna oldukça yüklü bir meblağ ödeyeceği konuşuluyor. Bizler de konu hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Bakalım Musk buna itiraz edecek mi?

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