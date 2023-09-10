Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla tanıdığımız yerli üretici Reeder, halka arz edilmeye hazırlanıyor. Son dönemde artan satışları ve fiziksel mağazalarıyla tüketicilere daha yakın bir hizmet sunma başarısı elde eden Reeder, şimdi sermayesini halk ile paylaşmaya karar verdi. İşte ilk detaylar!

Yerli Akıllı Telefon Markası Reeder Halka Arz Ediliyor!

Reeder, Türkiye’nin birçok şehrinde yüzden fazla mağazasıyla tüketicilere hizmet veriyor. Şirket, ayrıca doğduğu topraklar olan Samsun’da bir üretim tesisi ve yönetim merkezi açarak yerel ekonomiye de katkı sağlıyor. Şimdi ise Reeder, Sermaye Piyasası Kurulu onayını alarak halka açılma sürecini başlatmış durumda.

Halka arz 13-14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve hisse başına fiyatı 9.3 TL olacak. Halka arz gelirinin yüzde 35’i borçların azaltılmasına, yüzde 25’i yatırımlara ve kapasite artışına, yüzde 20’si fotovoltaik panel üretim yatırımına, yüzde 10’u cep telefonu yatırımına ve yüzde 10’u girişim yatırımlarına ayrılacak. Toplamda 215 milyon lotla gerçekleştirilecek olan halka arz, Reeder’ın büyüme ve genişleme stratejilerini desteklemeyi amaçlıyor.

Burada özellikle vergisiz akıllı telefon projesi için Reeder’ın kolları sıvadığını söylemek mümkün. Şirket, Türkiye’de üretim yapıyor ve bu sayede vergisiz akıllı telefon projesine dahil olması bekleniyor. Bu da Reeder’ın satışlarını patlatabilecek bir şey. Şirket de bu patlama öncesi sermayesini katlamak istiyor gibi görünüyor.

2009 yılında Sezen Sungur Saral ve Uygar Saral tarafından kurulan Reeder, kurulduktan hemen sonra elektronik kitap okuyucu pazarına adım atmıştı. Marka, 2012’de ilk 3G yerli tabletini, 2014’te ise kendi bölgesinde en fazla Intel işlemcili ürün satışını gerçekleştirerek büyük başarılara imza atmıştı. Bizler de Reeder’ın halka açılma sürecini yakından takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Reeder neden böyle bir karar aldı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!