Çinli teknoloji devi Huawei, sessiz sedasız amiral gemisi lansmanlarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün katlanabilir Mate X5 tanıtımıyla teknoloji gündemine bomba gibi düşen Huawei, şimdi de Mate 60 serisine yeni kardeş getirdi. Şirket, Mate 60 ve Mate 60 Pro’nun ardından ailenin en üst modeli olan Huawei Mate 60 Pro+ modelini piyasaya sürdü. Bu model, Pro modelinin bile daha üstün bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor!

Huawei’nin Yeni Amiral Gemisi: İşte Karşınızda Huawei Mate 60 Pro+!

İşe halen belirsizliğini koruyan bir noktadan başlayalım. Huawei, Mate 60 serisini besleyen yonga setini hala gizli tutuyor. Ancak bu modelde de büyük ihtimalle Çin’de SMIC fabrikalarında üretilen 7nm Kirin 9000s kullanılıyor. Bu modelde, standart Pro modelindeki 12GB’a kıyasla çok daha güçlü 16GB RAM kapasitesine yer verilmiş. Depolama kısmında ise 512GB veya 1TB depolama alanı sunuluyor.

Ekran, Pro modeliyle aynı 6.82 inç LTPO OLED’e sahip. Ancak Pro+ modeli biraz daha keskin olan 1,260 x 2,720 piksel çözünürlüğe sahip. Bu 10 bit renk desteği sunan OLED panel, 1Hz ila 120Hz arasında değişen bir yenileme hızına sahip ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Parlaklık, 1,440Hz yüksek frekanslı PWM karartma ile kontrol ediliyor.

Bu ekran ikinci nesil Kunlun camı ile darbelerden ve çiziklerden mükemmel bir şekilde korunuyor. Telefonun kendisi ise IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip, bu da cihazın yaklaşık 6 metreye kadar yarım saat su altında kalabileceği anlamına geliyor.

Pro+ modeli ayrıca ekranın içinde üç farklı çentiğe sahip. Bunlardan biri 13MP özçekim kamerası için, diğer ikisi ise 3D ToF sistemi için. Bu dizilim, Apple’ın iPhone 14 Pro’sundaki Dynamic Island’a çok benzediği için bazıları tarafından eleştirilse de, Huawei buna kendi yorumunu katmış.

Arka ana kamera, 48MP sensöre ve değişken bir diyaframa (f/1.4-f/4.0) ile Optik Görüntü Sabitleme teknolojisine sahip. Bu ana kamera, 48MP çözünürlüklü ve 90mm f/3.0 lense sahip periskop kamera ile destekleniyor. Son olarak, 40MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerasını görüyoruz.

Batarya kısmı ise Pro modelle aynı görünüyor. Buna göre, 5,000mAh kapasiteli batarya 88W kablolu veya 50W kablosuz şarj desteğine sahip. Diğer cihazları şarj etmek için 20W ters kablosuz şarj da bulunuyor.

Diğer özellikler arasında çift SIM, bir NM kart yuvası, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, çift frekanslı GPS, NFC gibi bağlantılar bulunuyor. Özellikler belirtilirken 5G hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor.

Diğer Mate modelleri gibi, bu model de BeiDou ağı üzerinden iki yönlü uydu mesajlarını destekliyor. Ancak burada dikkat çeken özel bir özellik var ki, Mate 60 Pro+ modeli Tiantong uydu üzerinden sesli görüşmeler yapabiliyor. Bu hizmet için gereken abonelik türü hakkında henüz bilgi olmasa da, uydu aramalarının bu modelle beraber akıllı telefonlara geldiğini söylemek mümkün.

Yaklaşık 135 dolarlık bir ön ödeme ile siparişe açılan cihazlar, 9 Ekim tarihinden itibaren kullanıcılarla buluşacak. Siyah ve Krem renk seçenekleri bulunan modelin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak Mate 60 Pro’nun 12/512GB sürümünün fiyatının 950 dolar olduğunu düşündüğümüzde, Mate 60 Pro+ modelinin 1000 dolar sınırını geçebileceğini söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo gibi diğer güçlü rakipler Huawei’nin bu canavarına nasıl karşılık verecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!