Redroad: “Rüya Takımı”, akıllı ev ürünleri sektöründe!

Redroad, akıllı ev teknolojileri endüstrisinde boy göstermeye başlayan Asya merkezli bir firma. Redroad, sektördeki hızlı yükselişini ise, “Rüya Takımı” adını verdiği ve çeşitli alanlarda uzmanlıkları bulunan lider takımının yanı sıra, büyük tecrübe birikimine ve yakın iş birliklerine borçlu.

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Redroad, her sektörden uzman kişilerin liderliğinde ilerliyor

Redroad’un karar alma mekanizmasını oluşturan ekip, şirketin içinde bulunduğu sektörü tamamen kapsayacak bir zincir oluşturacak şekilde; endüstriyel tasarım, Ar-Ge, tedarik ve pazarlama zinciri entegrasyonu, üretim, kalite kontrol, pazarlama vb. alanlarda uzman 12 kişilik bir takımdan oluşuyor. Kusursuz diye nitelendirilebilecek düzeyde bir uyumla çalışan bu ekip, evinizi temiz ve konforlu kılabilecek yenilikçi ürünler geliştirmekte.

Redroad’da her bir ürün nasıl tasarlanıyor?

Redroad’da bir ürün projesi, müşterinin ve pazarın ihtiyaçları baz alınarak; ürün müdürünün talep edilebilecek ürünü tanımlamak adına bir toplantı yapmasıyla başlamakta. Bu toplantıda, sektördeki zincirin her bir halkasında yer alan uzman isimler bulunmakta. Toplantı sonrasında üretilmesi kararlaştırılan ürünün, tasarımı ve mühendislik dizaynı IDMD mühendisleri tarafından son halini almakta. Bunun neticesinde ortaya çıkan ürün, hem müşterilerin memnuniyetini sağlayabilecek seviyede, hem de seri üretim için uygun olacak şekilde çizilmekte ve oluşturulmakta. Bütün bu süreçten sonra, üretilmeye uygun olduğu düşünülen prototip ortaya konularak; prototip cihaz üzerinde gerçek kullanım senaryoları üzerinden sürekli tekrarlanan testlerle ortaya çıkabilecek problemler araştırılmakta ve bulunan hatalar giderilmekte. Prototipin son halinin, artık son kullanıcıya ulaştırılmaya hazır hale geldiğine karar verildiğindeyse; şirket bünyesindeki mühendisler ürünün üretimi için gerekli kalıpları ve üretim bandını hazır hale getirmekte. Bu süreçle eşzamanlı olarak kalite kontrol mühendisleri de BOM adı verilen, malzeme maliyetini ortaya koymakta. Böylelikle bütün süreç sona ermeden; ortaya çıkacak olan ürün, tedarik zinciri uzmanları, üretim uzmanları, kalite kontrol uzmanları gibi sektöründe uzman birçok çalışanın elinden geçmiş oluyor.

Bu uzman kadronun her bir üyesi, 10 – 20 yıl arasında akıllı ev ürünleri sektöründe tecrübeye sahip. Ayrıca şirket bünyesindeki gençler, tasarım tarafında, elektronik kontrol mühendisliğinde, ürün mimarisinde ve kalite kontrol alanında, elektrikli süpürge sektöründe 28 yıllık tecrübeye sahip bir proje müdürü tarafından yönetiliyor. Ürünlerine her zaman müşteri gözünden bakmaya çalışan Redroad ekibi, sektörde yenilikçi ve rekabetçi ürünlerin yanı sıra malzeme kalitesi ve üst düzey üretim teknikleriyle öne çıkmaya çalışıyor.

Redroad ekibine daha detaylı bakalım

Redroad V17’nin proje müdürü olan isim, toplamda 50 milyon ürünlük projelerde yer almış durumda. Bu değer, bütün dünya üzerindeki 4 aylık üretime eşit. Teknik olarak; eğer 50 milyon elektrikli süpürgeyi yan yana koyacak olursanız; Ekvator üzerinden dünyanın etrafını 8 kez sarabilecek büyüklükte bir uzunluk elde edebilirsiniz. Aynı isim, üretimin dışında 100’den fazla elektrikli süpürge ve akıllı ev ürününün Ar-Ge sürecine de liderlik etmiş durumda. Bu ismin Kuzey Amerikalı bir markayla geliştirdiği bir ürünse, kendi segmentinde arka arkaya 12 yıl boyunca dünya satış rekoru kırdı.

Ar-Ge bölümünde bulunan 2 yönetici, şuana kadar 1.000’den fazla patentin oluşturulmasına katkıda bulundu. Baş endüstriyel tasarımcı ise, dünya çapında popüler bir bisiklet markasının tasarım ödüllü modellerinden birinin üretim sürecine liderlik etmiş durumda. Aynı zamanda bu tasarımcı, kazandığı ödüllerle ve başarılarıyla, “Dünyanın En İyi 10 Çinli Tasarımcısı” arasında gösteriliyor.

Yazılım tarafına da ciddi önem veren Redroad, British Columbia Üniversitesi’nde doktora yapmış 3 ismi, AI (yapay zeka) uygulamaları geliştirmesi için davet etti.

Dünya üzerinde üretilen elektrikli süpürgelerin %70’i, Çin’in Suzhou şehrinde üretiliyor. Çin’de bu sektördeki en önemli 15 isim arasında görülen isimlerden 3’ü de, çalışmalarını Redroad’un Suzhou şehrinde bulunan Ar-Ge merkezinde yürütmekte. Uzun lafın kısası Redroad, ekip ve beyin takımı olarak bakıldığı zaman üst düzey yeteneklere sahip insanlardan oluşuyor. Geçtiğimiz birkaç yılda da Redroad, IDEA (International Design Excellence Awards), CMF DESIGN AWARD, iF Design Award, Red Dot Award ve G-Mark Award olmak üzere en önemli tasarım ödüllerini kazanmayı başardı. Bütün bunlara bakıldığı zaman da, “Rüya Takımı” lakabı, Redroad için fazlasıyla hak edilmiş bir isim olarak görünüyor.

Redroad’un resmi sitesine ulaşmak için de buraya tıklayabilirsiniz.

“Bu içerik, Redroad’un destekleriyle hazırlanmıştır.”