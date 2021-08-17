Akıllı Ev
Redroad: “Rüya Takımı”, akıllı ev ürünleri sektöründe!
Redroad, akıllı ev teknolojileri endüstrisinde boy göstermeye başlayan Asya merkezli bir firma. Redroad, sektördeki hızlı yükselişini ise, “Rüya Takımı” adını verdiği ve çeşitli alanlarda uzmanlıkları bulunan lider takımının yanı sıra, büyük tecrübe birikimine ve yakın iş birliklerine borçlu.
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İçindekiler
Redroad, her sektörden uzman kişilerin liderliğinde ilerliyor
Redroad’un karar alma mekanizmasını oluşturan ekip, şirketin içinde bulunduğu sektörü tamamen kapsayacak bir zincir oluşturacak şekilde; endüstriyel tasarım, Ar-Ge, tedarik ve pazarlama zinciri entegrasyonu, üretim, kalite kontrol, pazarlama vb. alanlarda uzman 12 kişilik bir takımdan oluşuyor. Kusursuz diye nitelendirilebilecek düzeyde bir uyumla çalışan bu ekip, evinizi temiz ve konforlu kılabilecek yenilikçi ürünler geliştirmekte.
Redroad’da her bir ürün nasıl tasarlanıyor?
Redroad’da bir ürün projesi, müşterinin ve pazarın ihtiyaçları baz alınarak; ürün müdürünün talep edilebilecek ürünü tanımlamak adına bir toplantı yapmasıyla başlamakta. Bu toplantıda, sektördeki zincirin her bir halkasında yer alan uzman isimler bulunmakta. Toplantı sonrasında üretilmesi kararlaştırılan ürünün, tasarımı ve mühendislik dizaynı IDMD mühendisleri tarafından son halini almakta. Bunun neticesinde ortaya çıkan ürün, hem müşterilerin memnuniyetini sağlayabilecek seviyede, hem de seri üretim için uygun olacak şekilde çizilmekte ve oluşturulmakta. Bütün bu süreçten sonra, üretilmeye uygun olduğu düşünülen prototip ortaya konularak; prototip cihaz üzerinde gerçek kullanım senaryoları üzerinden sürekli tekrarlanan testlerle ortaya çıkabilecek problemler araştırılmakta ve bulunan hatalar giderilmekte. Prototipin son halinin, artık son kullanıcıya ulaştırılmaya hazır hale geldiğine karar verildiğindeyse; şirket bünyesindeki mühendisler ürünün üretimi için gerekli kalıpları ve üretim bandını hazır hale getirmekte. Bu süreçle eşzamanlı olarak kalite kontrol mühendisleri de BOM adı verilen, malzeme maliyetini ortaya koymakta. Böylelikle bütün süreç sona ermeden; ortaya çıkacak olan ürün, tedarik zinciri uzmanları, üretim uzmanları, kalite kontrol uzmanları gibi sektöründe uzman birçok çalışanın elinden geçmiş oluyor.
Bu uzman kadronun her bir üyesi, 10 – 20 yıl arasında akıllı ev ürünleri sektöründe tecrübeye sahip. Ayrıca şirket bünyesindeki gençler, tasarım tarafında, elektronik kontrol mühendisliğinde, ürün mimarisinde ve kalite kontrol alanında, elektrikli süpürge sektöründe 28 yıllık tecrübeye sahip bir proje müdürü tarafından yönetiliyor. Ürünlerine her zaman müşteri gözünden bakmaya çalışan Redroad ekibi, sektörde yenilikçi ve rekabetçi ürünlerin yanı sıra malzeme kalitesi ve üst düzey üretim teknikleriyle öne çıkmaya çalışıyor.
Redroad ekibine daha detaylı bakalım
Redroad V17’nin proje müdürü olan isim, toplamda 50 milyon ürünlük projelerde yer almış durumda. Bu değer, bütün dünya üzerindeki 4 aylık üretime eşit. Teknik olarak; eğer 50 milyon elektrikli süpürgeyi yan yana koyacak olursanız; Ekvator üzerinden dünyanın etrafını 8 kez sarabilecek büyüklükte bir uzunluk elde edebilirsiniz. Aynı isim, üretimin dışında 100’den fazla elektrikli süpürge ve akıllı ev ürününün Ar-Ge sürecine de liderlik etmiş durumda. Bu ismin Kuzey Amerikalı bir markayla geliştirdiği bir ürünse, kendi segmentinde arka arkaya 12 yıl boyunca dünya satış rekoru kırdı.
Ar-Ge bölümünde bulunan 2 yönetici, şuana kadar 1.000’den fazla patentin oluşturulmasına katkıda bulundu. Baş endüstriyel tasarımcı ise, dünya çapında popüler bir bisiklet markasının tasarım ödüllü modellerinden birinin üretim sürecine liderlik etmiş durumda. Aynı zamanda bu tasarımcı, kazandığı ödüllerle ve başarılarıyla, “Dünyanın En İyi 10 Çinli Tasarımcısı” arasında gösteriliyor.
Yazılım tarafına da ciddi önem veren Redroad, British Columbia Üniversitesi’nde doktora yapmış 3 ismi, AI (yapay zeka) uygulamaları geliştirmesi için davet etti.
Dünya üzerinde üretilen elektrikli süpürgelerin %70’i, Çin’in Suzhou şehrinde üretiliyor. Çin’de bu sektördeki en önemli 15 isim arasında görülen isimlerden 3’ü de, çalışmalarını Redroad’un Suzhou şehrinde bulunan Ar-Ge merkezinde yürütmekte. Uzun lafın kısası Redroad, ekip ve beyin takımı olarak bakıldığı zaman üst düzey yeteneklere sahip insanlardan oluşuyor. Geçtiğimiz birkaç yılda da Redroad, IDEA (International Design Excellence Awards), CMF DESIGN AWARD, iF Design Award, Red Dot Award ve G-Mark Award olmak üzere en önemli tasarım ödüllerini kazanmayı başardı. Bütün bunlara bakıldığı zaman da, “Rüya Takımı” lakabı, Redroad için fazlasıyla hak edilmiş bir isim olarak görünüyor.
Redroad’un resmi sitesine ulaşmak için de buraya tıklayabilirsiniz.
“Bu içerik, Redroad’un destekleriyle hazırlanmıştır.”
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Akıllı Ev
Xiaomi 27 İnç 165 Hertz Oyun Monitörü, Wi-Fi 6 Dağıtıcı, Yeni Bir Scooter ve Fritöz Tanıttı!
Xiaomi bugün akıllı ürünlerinin yelpazesini epey genişletti, Wi-Fi dağıtıcılardan fritözlere kadar sınırları henüz belirlenmemiş bir kategoriden bahsediyoruz. Bu kategoride bulunan cihazların özellikleri oldukça dikkat çekici.
Bu yeni ürünlerin bazılarının yeni olmadığını, çok az cihazın Çin’de bir süredir mevcut olduğunu unutmayın. Çin’in aksine birçok ürün Avrupa pazarında henüz çok yeni.
Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü
Bu 27 inç monitör 2,560 x 1,440 çözünürlüklü (16:9) bir IPS panele ve 178º izleme açısına sahip. VESA DisplayHDR 400 etiketini taşıyor, bunun sayesinde 400 nite ulaşan bir parlaklığa sahip. Ayrıca DCI-P3 renk gamutunun %95’ini de kapsıyor. Bunun 1,000:1 karşıtlık oranı olan 8 bitlik bir panel olduğuna dikkat etmeyi unutmayın.
Bunu oyun monitörü yapan şey 165 hertze kadar olan yenileme hızı desteği, ayrıca Adaptive Sync’i de destekliyor. Akıllı Hareket Bulanıklık Kontrolü özelliği kullanılarak 1 ms’e düşürülebilen 4 ms’lik bir tepki süresi var.
Monitör DisplayPort 1.4 ve video için bir HDMI 2.0 ile geliyor. Ayrıca bir USB-A 3.0 yuvası, ek olarak 3.5 mm bir jak girişi var. Kutunun içinde bir taban ve bir stant, artı olarak duvara monte etmek için teçhizat bulunuyor.
Xiaomi Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü
Xiaomi Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü’ne 500 Euro gibi bir fiyata sahip olabilirsiniz.
Mi Dağıtıcı AX9000
Bu Xiaomi’nin ilk üç bantlı Wi-Fi 6 dağıtıcısı. Toplamda 12 harici anteni olan 2.4 gigahertz bandı (1,146 Mbps’e kadar bant genişliği) ve iki 5 gigahertz bantları (4,804 Mbps + 2,402 Mbps) var. Bunlardan biri oyuna ayrılmış böylece ağdaki diğer cihazlar araya girmeyecek.
Dağıtıcı 2.5 Gbps WAN yuvası ve dört gigabit LAN yuvasına sahip, ek olarak bir USB-A 3.0 yuvası da var. 14 nanometre Qualcomm yonga seti ile 2.2 gigahertzde çalışan altı Cortex-A53 çekirdeği ve 1.7 gigahertzde çalışan iki NPU çekirdeği ile çalışıyor. Yonga seti 1 GB’lık RAM’e bağlı. Dahili soğutma fanı sürekli performansı garanti ediyor. 12 Wi-Fi anteninin yanı sıra, dağıtıcının Xiaomi uyumlu akıllı ev eşyalarınızın merkezi olarak hareket etmesine izin veren bir dahili AloT anteni var.
Xiaomi Mi Dağıtıcı AX9000
Xiaomi Mi Dağıtıcı AX9000 300 Euro karşılığında sizin olabilir.
Redmi Buds 3 Pro
Global versiyonu Air Dots 3 pro olan, Redmi Buds 3 Pro geçen hafta tanıtıldı.
Redmi Buds 3 Pro 35 desibele kadar aktif gürültü engellemeye sahip, ayrıca Bluetooth 5.2 çoklu bağlantı desteği (aynı anda iki cihaza bağlanma) ve 28 saatlik toplam pil ömrüne sahip.
Redmi Buds 3 Pro 70 Euro olacak.
Mi Elektrikli Scooter 3
Bu model 275 Wh bataryası ile 30 km menzile sahip. Elektrik motoru ortalama olarak 300 watt’ta çalışabiliyor ve 600 watt’a kadar çıkabilen bir güce sahip. Yerel yönetmeliklere uymak için azami hız 25 km/s ile sınırlandırılmıştır ve %16’ya kadar eğimleri aşabilir. Aslında bu motor gücü Pro 2’nin motoruna ve bataryası da 1S scooter’ın bataryasına denk geliyor. Tam şarj 8.5 saat sürüyor.
Yeni model 13 kg ağırlığında ve maksimum 100 kg yüke kadar taşıyabiliyor. Xiaomi, katlama mekanizmasını değiştirerek 3 aşamalı bir tasarıma geçti. LCD ekranı da güncellendi.
Diğer özellikler arasında havacılık sınıfı alüminyum şasi, havalı lastikler, önde eABS ve arkada çift balatalı disk fren, 2 Watt far bulunuyor. İki renk seçeneğiyle geliyor: Onyx Siyahı ve Gravity Grisi.
Xiaomi Mi Elektrikli Scooter 3, 450 Euro’ya satışa çıkacak.
Xiaomi Akıllı Fritöz 3.5L
Denemek için 100’den fazla farklı yemek tarifi sunan bu akıllı fritöz Mi Home uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Uygulamayı kullanarak pişirmeyi 24 saat öncesine kadar programlayabilirsiniz ve pişirme işlemini başlatmak veya duraklatmak için sesli komutlar kullanabilirsiniz (Google Asistan ve Amazon Alexa destekliyor). Ayrıca ön taraftaki OLED ekranı da kullanabilirsiniz.
Fritöz 3,5 L kapasiteye sahip ve 40ºC ile 200ºC arasındaki sıcaklıklarda pişirebilir. Kızartmanın yanı sıra, pişirme, buz çözme ve hatta yoğurt yapmak için de kullanılabilir.
Xiaomi Mi Akıllı Fritöz 3.5L
Xiaomi Akıllı Fritöz 100 Euro’dan satılacak.
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Akıllı Ev
Xiaomi, Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu tanıttı!
Birkaç yıl önce Xiaomi ilk elektrikli süpürgesini piyasaya sürdüğünde, kimse sektörde lider olacağını düşünmüyordu. Ancak şu anda Xiaomi, Çin’deki en güçlü akıllı ev ekosistemine sahip marka ünvanını elinde bulunduruyor. Bu başarıda Xiaomi’nin robot süpürgeleri ciddi bir rol oynadı. Üretici bugün, en güçlü süpürge robotu olan Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu duyurdu. Ürünün fiyatı 456$ olarak belirtildi.
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İçindekiler
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun özellikleri neler?
Günümüzde bir çok akıllı süpürge farklı özellikler sergiliyor. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu engellerden kaçınma özelliğini destekliyor. Bu elektrik süpürgesi otomatik olarak kablolardan, terliklerden, masa ayaklarından ve halılardan kaçabiliyor. Aynı zamanda bir LDS lazer navigasyonu ve AI otonom öğrenme yeteneğine sahip. Yani onu ne kadar çok kullanırsanız o kadar fazla akıllanıyor.
Akıllı süpürgelerde sensör sayısı ve paspas gibi özellikler kadar, ürünün hangi zeminlerde temizlik yapabildiği de önemli. Kullanıcılar akıllı süpürge seçerken bunları da göz önünde bulunduruyorlar. Örneğin bazı modeller sadece halı veya sert zemin temizliği yapabilirken, her ikisini yapan seçenekler de bulunuyor. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu da bu ikisini barındıran akıllı süpürgeler arasında yerini almayı başarıyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, AI (yapay zeka) zemin tanıma desteği sayesinde, verimli temizlik için farklı zemin malzemelerine göre farklı su çıkışı ve süpürme şemaları geliştirebiliyor. 550 ml büyüklüğündeki toz haznesi hem süpürme hem de paspas için ideal şekilde görevini yerine getirebiliyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu neden farklı?
Bilindiği üzere akıllı süpürgelerde de işlemci bulunuyor. Bu işlemciler süpürgelerin fiyat ve performanslarına göre farklılıklar gösteriyor. İşlemcinin yüksek performans sergilemesi aslında otomatik olarak akıllı süpürgenin de performansının yükselmesi anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse akıllı bir ev robotu evi temizlediği sırada evin haritasını da oluşturur. Harita oluşturduktan sonra bir rota belirler ve bu rota dahilinde temizliğine devam eder. Bu esnada işlemci performansı ne kadar yüksek olursa, robotun bu işlem sırasındaki hızı da o kadar artmış olur.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, endüstrinin ilk AIoT amiral gemisi çift işlemcisini (4 çekirdekli CPU + 2 çekirdekli NPU) kullanıyor. Bundan dolayı bu süpürme ve paspas robotu, bütün bir ev haritası oluşturmayı ve rotaları akıllıca planlamayı daha hızlı şekilde yapabiliyor.
Bir önceki Xiaomi süpürme robotu farklı odaların haritalarını çizebilse de hangi oda olduğunu belirleyemiyordu. Bu sebeple kullanıcıların, oda isimlerini el ile teker teker girip robota tanıtması gerekiyordu. Ancak Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, herhangi bir odayı akıllı bir şekilde doğrudan tanımlayabiliyor. Örneğin, yatağı tanırsa, otomatik olarak bir yatak odası olduğunu belirleyebiliyor.
Tanımlama konusunda ne kadar kararlılık sağladığı veya kesin sonuçlar üretip üretemediği henüz son kullanıcı tarafından denenmedi. Bilindiği üzere çoğu zaman firmaların deneysel olarak uyguladığı özellikler kağıt üstünde işe yarasa da ürün son kullanıcıya ulaştığında aynı etkiyi göstermeyebiliyor. Fakat yine de bu özelliğin, eskiden kullanıcıdan beklenen işi azaltıp, akıllı teknolojileri daha da otonom hale getireceği aşikar.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun performansı nasıl?
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, performans açısından 4000Pa güçlü emişi destekliyor. Bu seviyede bir emiş gücü akıllı süpürgeler için oldukça ideal. Bu emiş yeteneği sayesinde robot, hem büyük hem de küçük parçacıklarla kolayca başa çıkabiliyor. Batarya konusunda ise 5200mAh pil ile donatılmış. Özellikle geniş bir evde yaşıyorsanız, robotun tek bir şarj ile ne kadar süre çalışabildiği ve ne kadar sürede şarj olduğu kritik öneme sahip. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, barındırdığı bu büyük pil sayesinde, 250 metrekareyi tek bir şarjla temizleyebiliyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun fiyatı nedir?
Xiaomi’nin en yeni ve en yüksek donanıma sahip Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun dolar bazlı çıkış fiyatı 456$ olarak belirlenmiş. Ülkemizde hangi fiyatla satışa çıkacağı henüz netlik kazanmadı fakat dolar kuru baz alındığında fiyatın 3500-4000 TL bandında seyredeceğini tahmin edebiliriz.
Akıllı süpürge, Xiaomi tarafından bugün ön siparişe açılmış durumda.
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