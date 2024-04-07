Redmi Turbo 3 teknoloji dünyasında adından söz ettiriyor. Bu ayın başlarında, Redmi cephesi Redmi Turbo adını taşıyan yeni bir seriyle pazara giriş yapacağını duyurdu. İlk cihaz ise Redmi Turbo 3 olarak adlandırılacak ve 10 Nisan’da Çin’de piyasaya sürülecek. İşte yeni canavarın tasarımı ve özellikleri.

Redmi Turbo 3 ile Yeni Bir Dönem Başlıyor, İşte Çıkış Tarihi ve Tasarımı

Redmi Turbo 3, markanın resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşılan görsellerle tanıtıldı. Cihazın tasarımında, hafif kavisli köşelere sahip düz bir yapı tercih edilmiş. Üç farklı renkte sunulacak olan telefonun arka kısmında, halka LED’li iki kamera sensörü kesimi dikkat çekiyor. Güç ve ses düğmeleri ise sağ tarafta konumlandırılmış.

Redmi, Turbo 3’ün gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alacağını doğruladı. Bu işlemci, Snapdragon 8 Gen 3’ün biraz kırpılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Marka, cihazın AnTuTu testlerinde 1,75 milyonun üzerinde bir puan elde ettiğini belirtti. Bu sonuç, Redmi Turbo serisinin yüksek performans vaadine uygun bir sonuç.

Redmi Turbo 3, daha önce Geekbench testlerinde 16GB RAM ve etkileyici performansı ile dikkat çekmişti. Ayrıca, cihazın 3C sertifikasına göre 5.000mAh batarya kapasitesine ve 90W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Öte yandan, telefonun 1.5K OLED ekranla gelmesi ve küresel pazarda Poco F6 olarak yeniden markalanması bekleniyor.

Yeni canavarın tanıtım tarihi ise 10 Nisan olarak açıklandı. Henüz Redmi Turbo 3 fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uygun fiyatıyla dikkat çekeceği tahmin ediliyor. Redmi’nin, kullanıcıların bütçesini zorlamadan yüksek performans sunma stratejisi, Turbo serisini önemli kılıyor.

Redmi Turbo 3’ün tanıtılması, markanın teknoloji dünyasındaki konumunu daha da güçlendirecek gibi görünüyor. Yüksek performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çekecek olan bu yeni seri, teknoloji tutkunlarının beklentilerini karşılamak için heyecan verici bir seçenek olacak.

İlginizi Çekebilir: Huawei P70 lansmanı iptal edilmiş olabilir, işte son olaylar

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi cephesinin yeni canavarı Türkiye pazarına gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!