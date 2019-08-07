Turkcell: “BiP, rakiplerinde olmayan özellikleriyle dikkat çekiyor”

Turkcell, iletişim ve yaşam platformu olarak tanımadığı uygulaması BiP için, rakiplerinde olmayan özellikleri ve yeniliklerine dikkat çekiyor. Hali hazırda yer alan özelliklerin bir kısmı başka hiçbir iletişim uygulamasında yer almazken, bazı özellikler diğer uygulamalar tarafından yeni kullanılmaya başlıyor.
BiP Web’te telefon bağımsız kullanım mevcut
WhatsApp’ın kullanıcılarına sunmaya hazırlandığı yeni bir özellik, halihazırda BiP uygulamasında yer alıyor. Bildiğiniz gibi ortaya çıkan bilgiler, kullanıcıların “Whatsapp Web” uygulamasını, artık telefonlarının bilgisayar yanında ve internete bağlı olmasına gerek olmadan kullanabileceğine yönelik. Bu özellik, uzun bir süredir BiP’in browser üzerinden kullanılan mesajlaşma sayfası “BiP Web”de kullanıcılara sunuluyordu.
- BiP üzerinden “Para Transferi” yapmak.
- Keşfet bölümü sayesinde yeni kanallara üye olarak, ilgi alanlarını geliştirmeye yönelik bilgilerden haberdar olmak.
- Titreşim göndermek.
- Telefonu telsiz gibi kullanma özelliği olan “Bas Konuş”.
- Mesajın belli bir süre sonra kaybolmasını sağlayan “Gizli Mesaj” özelliği.
- Rakiplerinin fotoğraf kalitesini düşüren gönderme ayarlarına karşın, yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderebilme.
- Karşı tarafta BiP yüklü olmasa bile GSM üzerinden arama yapabilme, sabit telefonları arayabilme.
- Oyunlar
- İkinci Numara özelliği sayesinde aynı mesajlaşma uygulamasını, bir başka telefon numarasıyla da kullanabilme özelliği…
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