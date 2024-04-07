Redmi Pad Pro tablet pazarını sallamaya geliyor. Redmi, merakla beklenen yeni telefonu olan Redmi Turbo 3 modelini 10 Nisan’da Çin’de resmen duyuracağını doğruladı. Aynı etkinlikte Redmi Pad Pro tabletin de tanıtılacağı açıklandı. Bu, geçmişte piyasaya sürülen Redmi Pad ve Redmi Pad SE modellerinden sonra şirketin üçüncü Redmi tablet modeli olacak.

İçindekiler İşte Redmi Pad Pro Tasarımı ve Özellikleri

İşte Redmi Pad Pro Tasarımı ve Özellikleri

Redmi Pad Pro’nun tasarımı ve bazı temel özellikleri hakkında bilgiler sızdırıldı. Cihazın sızdırılan görsellerine göre, yeni canavar, klavye ve kalem gibi aksesuarlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Arka panelinde iki kamera halkası bulunurken, kenarlarında dört hoparlör, bir USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı yer alıyor.

Cihazın renk seçenekleri ise siyah, beyaz ve açık mor olacak. Cihazda bağlantılar yönünden 3.5mm kulaklık jakının olması ilginç bir durum. Zira son zamanlarda birçok tablet modelinde bu desteğin kaldırıldığını görüyoruz. Redmi’nin geleneksel giriş yöntemlerine bağlı kalması sevindirici.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan bir Weibo gönderisine göre, Redmi Pad Pro, 12.1 inç boyutunda ve 2.5K çözünürlüğe sahip yüksek yenileme hızı sunan bir LCD panele sahip olacak. Cihaz, 10,000mAh batarya kapasitesiyle gelecek ve Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemiyle çalışacak.

Ayrıca, sızıntı yapan kişi Redmi Pad Pro’nun yaklaşık 650.000 AnTuTu puanına sahip olacağını ve 4nm yonga setiyle güçlendirileceğini iddia etti. Ancak, Redmi henüz Pad Pro’nun teknik özellikleri hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Büyük ihtimalle cihazda MediaTek’in giriş-orta seviye bir işlemcisini ve 6GB RAM ile 128GB dahili depolama kapasitesini göreceğiz.

İlginç şekilde, Poco tablet modeli de şu sıralar geliştiriliyor. Poco’nun yaklaşmakta olan tableti EEC sertifikasyon platformunda 2405CPCFBG model numarasıyla listelendi. FCC belgeleri ise geçtiğimiz hafta Poco’nun yaklaşan tableti için bir ekran kalemini onayladı. Bu, ilk Poco tabletinin muhtemelen Redmi Pad Pro’ya dayandığına dair ipuçları veriyor. Ancak, şimdilik bu cihazın detayları belirsiz.

Bununla beraber şirketin yeni fiyat performans canavarı Redmi Turbo serisi de etkinliğin yıldızı olacak. Geçmişte Poco cihazlarının çoğu, Redmi cihazlarının yeniden markalanmış ve biraz değiştirilmiş versiyonları olarak piyasaya sürülmüştü. Raporlara göre, Redmi Turbo 3 de küresel pazarda Poco F6 olarak karşımıza çıkacak.

Redmi’nin bu yeni ürünleriyle birlikte, tablet ve akıllı telefon pazarındaki rekabeti daha da artırması bekleniyor. Teknoloji tutkunları, 10 Nisan’da gerçekleşecek olan lansman etkinliğini heyecanla bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!