Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni uygun fiyatlı tableti olacak olan Redmi Pad Pro üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Pad Pro özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Redmi Pad Pro özellikleri nasıl olacak?

Redmi Pad Pro özelliklerinde ekran tarafında 2.5K çözünürlükte bir ekran bulunacak. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek ve 12.1 inç büyüklüğünde olacak. Ekran paneli tarafında ise LCD bir panel kullanılacak.

Redmi Pad Pro özelliklerinde işlemci tarafında ise tablet Snapdragon 7s Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 33W kablolu şarj hızına sahip bir batarya eşlik edecek.

Bir önceki nesil: Redmi Pad

Redmi Pad, 2000 x 1200 piksel 2K çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 10,6 inç IPS LCD ekrana sahip. 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bunların yanı sıra SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio G99 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip. Cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyen 8.000 mAh bataryadan güç alıyor.

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Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 105 derecelik geniş görüş alanına sahip 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip.