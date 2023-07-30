Tablet pazarına Redmi Pad ile giren Redmi bir süredir bu tabletin yeni nesli olacak olan Redmi Pad 2 üzerinde çalışıyordu. Bu ayın başlarında tablet 3C sertifikasını almıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise tabletin görüntüsü sızdırıldı. Detaylara bakalım.

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Redmi Pad 2, Safety Korea veritabanında 23073RPBFL model numarasıyla göründü. Sızdırılan görüntüye göre tabletin tasarımı önceki nesle göre değişmemiş. Görüntü tabletin yaklaşık 10,5 x 7 inç boyutunda olduğunu ortaya koyuyor.

Önceki Nesil: Redmi Pad

Redmi Pad, 2000 x 1200 piksel 2K çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 10,6 inç IPS LCD ekrana sahip. 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bunların yanı sıra SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio G99 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip.

Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 105 derecelik geniş görüş alanına sahip 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip. Cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyen 8.000 mAh bataryadan güç alıyor.