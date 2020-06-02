Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Hangisini almalı?

Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma videomuzda, son dönemin iki popüler akıllı telefonunu kıyaslıyoruz. Bugünün güncel fiyatlarıyla Redmi Note 9S mi, yoksa Redmi Note 8 Pro mu?

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Güncel fiyatlar

Bugün internette gördüğümüz Xiaomi Türkiye garantili fiyatlar şu şekilde:

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Redmi Note 8 Pro – 2700 TL (64 GB)

Redmi Note 9S – 2800 TL (64 GB)

Ancak bu noktada Note 8 Pro modelinin hem 64 GB hem de 128 GB depolama olan sürümünde 6 GB RAM olduğunu, Redmi Note 9S modelinde ise baz modelde 4 GB, üst versiyonda ise 6 GB RAM olduğunu unutmayın.

Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Tasarım ve ekran farkılıkları

Her iki modelin de önü ve arkası Corning Gorila Glass 5, yan çerçeveleri ise plastik malzeme kullanıyor. Ön taraftan baktığınızda Note 9S modelinde delik çentik, Note 8 Pro modelinde ise damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Her iki modelin de kalınlıkları birebir aynı ve ağırlıkları da çok benzer. Tasarımsal açıdan iki cihazın ayrıldığı konu parmak izi sensörü. Note 9S modelinde yan tarafta, Note 8 Pro modelinde ise arka tarafta yer alıyor. Ayrıca Note 9S modelinde çift SIM kart + microSD kart kullanılabiliyorken, Note 8 Pro modelinde hibrit yapı yer alıyor. Yani çift SIM kart kullanmak isterseniz microSD kart kullanamıyorsunuz.

Ekrana geçtiğimizde Note 9S modelinde yer alan 6.67 inç boyutlu ekran, Redmi Note 8 Pro modelindeki 6.53 inç boyutlu ekrana göre daha büyük. Her iki cihazda da IPS LCD ve Full HD+ çözünürlük kullanılıyor. Parlaklık konusunda ise 640 nit parlaklığı ile Redmi Note 8 Pro, 575 nit parlaklığına göre Redmi Note 9S’ten daha parlak bir ekran sunuyor.

Performans kıyaslaması

Redmi Note 9S modelinde Snapdragon 720G, Redmi Note 8 Pro modelinde ise MediaTek Helio G90T işlemcisi yer alıyor. Bu iki işlemci sundukları işlem ve grafik performansıyla çok benzer sonuçlar veriyor. Hem sentetik testlerde hem de oyun testlerinde bunu görebiliyoruz. Ancak iş güç verimliliği kısmına geldiğinde, Snapdragon 720G‘nin çok daha iyi olduğu su götürmez bir gerçek.

Donanım tarafında ayrıca RAM konusunda iki cihaz ayrılıyor. Zira Note 9S‘in baz modelinde 4 GB RAM yer alırken, Redmi Note 8 Pro modelinde her iki sürümde de 6 GB RAM bulunuyor.

Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Kamera

Her iki model de arka tarafta 4 kamera yer alıyor ve şöyle sıralanıyor:

Redmi Note 9S: 48 MP (ISOCELL Bright GM2) ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro, 2 MP derinlik

Redmi Note 8 Pro: 64 MP (Samsung GW1) ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro, 2 MP derinlik

Fotoğraf sonuçlarına baktığımızda özellikle düşük ışıktaki başarısı nedeniyle Redmi Note 9S‘in gözle görülür şekilde daha iyi sonuçlar verdiği aşikar.

Batarya performansı

Redmi Note 9S modelinde 5020 mAh, Redmi Note 8 Pro modelinde ise 4500 mAh batarya bulunuyor. İki telefon da 18W hızlı şarj destekliyor. Hem kapasite farkı hem de işlemci farkı dolayısıyla pil ömrü konusunda da açık ara galip Redmi Note 9S oluyor.