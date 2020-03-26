Çin’in sevilen fiyat odaklı markası Redmi ile fiyat performans oranı yüksek cihazlarıyla ülkemiz piyasasına giriş yapan Realme’nin akıllı telefonlarını sizler için karşılaştırdık. Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması yazımızda.

Ekran- Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması

Yeni tanıtılan Redmi Note 9s, 6.67″ boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 20:9 formundaki ekranın kasaya oranı %84,5 seviyesinde. IPS LCD türü panel kullanan ekranın inç başına düşen piksel sayısı 395 ve Redmi bu ekranın 495 nit parlaklık sunabildiğini söylüyor. Söz konusu ekran HDR 10 desteği de sunuyor. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in ekranında bir kamera deliği bulunuyor. Ekranın sahip olduğu bir diğer özellik ise Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi.

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Realme 5 Pro modelinin sahip olduğu görüntüleme birimine baktığımızda, 6.3″ boyutunda 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlüklü bir panel karşımıza çıkıyor. IPS LCD teknolojisine sahip olan panel üzerinde inç başına 409 piksel düşüyor. Ekranın kasaya oranı ise %83,6 seviyesinde. Realme bu ekran panelinin 450 nit parlaklık üretebildiğini söylüyor. Realme 5 Pro, ekran koruma teknolojisi olarak Corning Gorilla Glass 3+’yı kullanıyor.

Performans- Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması

Redmi Note 9s, gücünü Qualcomm’un oyun odaklı orta seviye işlemci platformu olarak adlandırdığı Snapdragon 720G’den alıyor. Söz konusu işlemci, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 720G işlemcisi 64 bit mimarisine sahip. Redmi Note 9s grafik tarafında gücünü Adreno 618 grafik yongasından alıyor. Cihazın Antutu v8 testi puanı ise 274.596. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in 4 GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama sunan seçenekleri bulunuyor. Depolama seçenekleri UFS 2.1 teknolojisine sahip.

Realme 5 Pro da işlem gücünü Qualcomm’un yeni orta seviye işlemci ailesinde bulunan Snapdragon 712’den alıyor. Söz konusu işlemci 2 adet 2.3 GHz hızında çalışabilen Kryo 360 Gold performans çekirdeğine ve 6 adet 1.7 GHz hızında çalışabilen Kryo 360 Silver güç tasarruf çekirdeğine sahip. Grafik kartı tarafında Adreno 616 grafik yongası platforma gücünü veriyor. Realme 5 Pro’nun 4 GB RAM ile birlikte 64 ve 128 GB depolama kapasiteli seçenekleri bulunurken, 6 GB RAM ile sadece 64 GB depolama kapasiteli bir versiyonu bulunuyor. Daha fazla RAM ve depolama kapasitesi isteyen kullanıcılar ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli versiyona yönelmek zorunda.

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Kamera- Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması

Redmi Note 9s modeli arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens te Redmi Note 9s modelinde sunuluyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Delikli formdaki ekran üzerinde bulunan ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kamera ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.

Realme 5 Pro da rakibi ile aynı şekilde dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip sensör cihazda yerini almış. Bu sensöre 8 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı lensi ve 2 adet 2 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklıklı makro ve derinlik algılayıcı sensör eşlik ediyor. Cihazın 16 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası f/2.0 diyafram açıklığına sahip ve ekran üzerindeki çentik içinde yer alıyor. Realme 5 Pro’nun arka kamerası ile 4K 30 FPS videolar çekmek mümkün iken ön kamera 1080p 30 FPS video çekimlerini destekliyor.