Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması
Yüksek fiyat/performans oranlarıyla dikkat çeken, son zamanların popüler serisine ait Redmi Note 9s ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması ile karşınızdayız.
Ekran- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması
Yeni tanıtılan Redmi Note 9s, 6.67″ boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 20:9 formundaki ekranın kasaya oranı %84,5 seviyesinde. IPS LCD türü panel kullanan ekranın inç başına düşen piksel sayısı 395 ve Redmi bu ekranın 495 nit parlaklık sunabildiğini söylüyor. Söz konusu ekran HDR 10 desteği de sunuyor. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in ekranında bir kamera deliği bulunuyor. Ekranın sahip olduğu bir diğer özellik ise Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi.
Redmi Note 8 Pro modelinin ekranına baktığımızda 6.53″ boyutunda ve 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlüklü bir ekran ile karşılaşıyoruz. 19,5:9 formundaki ekran %84,9 ekran/kasa oranı sunuyor. HDR 10 içerikleri izlemenize olanak sağlayan ekranın parlaklığı Redmi tarafından 500 nit olarak duyuruldu. Redmi Note 8 Pro’nun sahip olduğu IPS LCD panel üzerinde inç başına 395 piksel düşüyor. Panel üzerinde damla çentik formunda ki ön kamera bulunuyor. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.
Performans- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması
Redmi Note 9s, gücünü Qualcomm’un oyun odaklı orta seviye işlemci platformu olarak adlandırdığı Snapdragon 720G’den alıyor. Söz konusu işlemci, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 720G işlemcisi 64 bit mimarisine sahip. Redmi Note 9s grafik tarafında gücünü Adreno 618 grafik yongasından alıyor. Cihazın Antutu v8 testi puanı ise 274.596. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in 4 GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama sunan seçenekleri bulunuyor. Depolama seçenekleri UFS 2.1 teknolojisine sahip.
Redmi Note 8 Pro modeli rakibinin aksine MediaTek üretimi Helio G90T işlemcisinden gücünü alıyor. Söz konusu işlemci 2 adet 2.05 GHz hızında çalışan Cortex A76 ve 6 adet 2.0 GHz hızında çalışan Cortex A-55 çekirdeğine sahip. Mali G76 grafik yongasını kullanan işlemci 12 nm teknolojisiyle üretilmiş. Cihazın 6 ve 8GB GB RAM ile 64 ve 128 GB depolamalı seçenekleri bulunuyor. Depolama birimlerinin UFS 2.1 hızında olduğunu da belirtmiş olalım.
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Kamera- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması
Redmi Note 8 Pro arka kısmında dörtlü kamera kurulumuna sahip. Cihaz ana kamera olarak 64 megapiksel çözünürlüklü f/1.9 diyafram açıklığı sunan bir lens kullanıyor. Diğer kameralara bakacak olduğumuzda 8 megapiksel çözünürlüklü ve f/2.2 diyafram açıklıklı geniş açı lensi ile 2 megapiksel çözünürlüklü f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 adet makro ve derinlik algılayıcı lens dörtlü kamera kamera kurulumunu oluşturuyor. Bu kameralar 4K 30 FPS videolar çekimine izin veriyor. Redmi Note 8 Pro’nun ön kısmında ise damla çentik içinde 20 megapiksel çözünürlüklü f/2.0 diyafram açıklığına sahip öz çekim kamerası bulunuyor. Bu kamera ile 1080p 30 FPS videolar çekmek mümkün.
Redmi Note 9s modeli arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens te Redmi Note 9s modelinde sunuluyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Delikli formdaki ekran üzerinde bulunan ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kamera ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanı gecikebilir!
Apple‘ın yeni telefonu iPhone 12, çıkmadan Corona virüsten etkilendi. Eylül ayında tanıtımı yapılması beklenen cihazın lasmanı, dünya genelinde etkisini sürdüren salgın nedeniyle ertelenebilir.
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Zorunlu bir erteleme söz konusu.
Akıllı telefon dünyasının başlıca vazgeçilemeyen değeri olan Apple, yeni iPhone 12 serisini çıkarırken zorluklarla karşılaşabilir. Corona virüsün etkisini hızla hissettirdiği dünyamızda yaşayan insanların neredeyse yarısı sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde. Bu durum karşısında ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaşanmakta. Maalesef ki çoğu firma fabrika ve mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Bu firmalar arasında yer alan Apple da dünya genelinde bu durumdan muzdarip. Zira Çin‘de mağazalarını yeni yeni açmaya başlayan firma bu sene çıkaracağı yeni cihazlarını tanıtmakta ve satmakta aceleci davranmayabilir. Nikkei Asia‘da yer alan habere göre Apple, iPhone 12 ve diğer ürünlerinin tanıtımı ve satışları için bir erteleme yapabileceği belirtildi. Firmanın karantina sebebiyle lansmanı gerçekleştirememesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Eylül ayı uzak gibi gözükse de salgın hastalığa dair herhangi bir çözüm bulunamaması firmayı bu yönde karar almaya itecek olabilir. Habere göre Apple üretim bandında bazı malzemelerine salgın nedeniyle geç ulaşacak. Bu gecikmenin tanıtım kısmında da bir ertelemeye neden olacağı söz ediliyor. Hatta yine aynı sitede yer alan habere göre firmanın en kötü senaryo olarak 2020 içerisinde herhangi bir cihaz tanıtımı yapmaması da masada ki ihtimaller arasında. Çünkü firma lansman yapsa bile üretim için sağlıklı bir ortam elde edememe ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.
Çoğu çalışanını evlerine göndererek ofislere gelme zorunluluğunu kaldıran Apple, salgının yayılmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Bu iddialar karşısında yorum yapmayı şu an için tercih etmeyen Apple‘ın, son kararını mayıs ayında vereceği gelen bilgiler arasında. 5G ile çıkması beklenen iPhone 12 serisinin bu ertelenme ile karşı karşıya kalması hayranları tarafından nasıl karşılanacak merakla bekleniyor. Corona virüsünün bu kadar etkili olduğu şu dönemde firmaların alacakları kararları ve gelişmeleri merakla takip ediyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Android 11 ile daha detaylı izinler geliyor.
Google, Android 11 geliştirmelerini sürdürüyor. Güvenlik konusunda daha sağlam bir yazılım hedefleyen firma, arayüzün kullanıcı ile olan etkileşimini izinler aracılığıyla arttırıyor.
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Mikrofon ve kamera ayarları için fazladan izin.
Android 11 geliştirici sürümü ile hayatımıza giriş yaptı. Tasarım olarak bir önceki sürümden çok farkı olmayan yeni Android, güvenlik açısından önemli gelişmelere sahip. Yeni getirilen izin sistemiyle hem güvenlik hem de kullanıcıların rahat edebileceği bir sistem oluşturuldu. Android Central‘da yer alan bir habere göre Google, gizililik konusunda en ufak taviz vermemek adına Android 11‘de kamera ve mikrofon kullanımını daha sıkı denetleyecek. Daha önceleri duyurulan “sadece uygulamayı kullanırken” izni, kamera ve mikrofon konusunda da güvenliği sağlayacak. Şöyle ki eğer bir uygulamanın kamera veya mikrofon kullanım iznini “sadece uygulamayı kullanırken” şeklinde ayarlarsanız, içerisinde casus yazılım olma ihtimali olan bu uygulama kapandığı an arka planda kamera veya mikrofonunuzu açamayacak. Bu ayar sayesinde kullanıcı farkında olmadan yapılan gizli kayıtların önüne geçmek isteyen Google, işini ciddiyetle sürdürüyor.
Geliştirici sürümü yayınlanan Android 11, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde tam sürümüyle karşımıza çıkacak. Güvenlik konusunda geliştirmeler yapan Google, tam sürüm öncesi kullanıcı yorumlarına da önem veriyor. Android 11, Google I/O‘nun iptalinden etkilenecek mi henüz bilinmiyor. Zira ilk betanın bu ekinlikte çıkacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bakalım Google yeni Android sürümünü tam vaktinde çıkarabilecek mi, bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Honor 30 ile Galaxy S20 Ultra kamerasının sensör boyutu neredeyse aynı!
Geçtiğimiz gün Honor 30 ile ilgili sızdırılmış bir sunum ortaya çıktı. Sunumda, cihazın kamera sensörünün Sony tabanlı ve 1/1.3 inç büyüklüğünde olacağı ortaya çıktı. Telefonun kamera sensörünün, Galaxy S20 Ultra‘nın 1/1.33 inçlik sensörü ile neredeyse aynı boyutta olması dikkat çekti.
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Honor 30 ile Galaxy S20 Ultra sensörü arasındaki fark ne?
Öncelikle iki sensör arasında boyut farkı yok denecek kadar az görünüyor. Fakat Honor 30 yine de daha büyük bir sensöre sahip. Başka bir farka gelecek olursak, Honor‘un kullandığı Sony sensör 1.2µm piksel boyutuna sahipken Galaxy S20 Ultra‘da piksel boyutu 0.8µm değerinde. Bu, düşük ışık çekimlerinde Honor‘a avantaj sağlıyor olacak. Ayrıca cihazın, yine Sony yapımı 1/1.43 inç, 1.12µm piksel sensör kullanan Oppo Find X2 Pro‘dan daha iyi düşük ışık çekimleri yapması bekleniyor.
Sunumda sensörün çözünürlük detayına yer verilmemiş ancak sensörün ve pikselin boyutları OmniVision‘un 48 MP sensörü ile eşleşiyor. Yani 48 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunacağı tahmin ediliyor. Bu sensörün bazı farklı avantajlarının olabileceği konuşuluyor. Yeni Sony IMX yongası sayesinde, tıpkı Oppo‘nun “Çok yönlü AF” olarak adlandırdığı sistem gibi yeni bir 2×2 OCL otomatik odaklama sistemi bulunabilir.
Bu sensör, Honor 30 telefonlarda bulunacak. Ayrıca 30 Mart‘ta gelecek olan 30S ile ilgili bu tarz bir sensör sızıntısı bulunmamakta.