Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9S, MIUI 12 güncellemesi almaya başladı!
Yaşanabilecek herhangi bir karışıklığı önlemek adına yazının başında belirtmeliyim ki, Hindistan’da Redmi Note 9 Pro adıyla satışa sunulan model globalde Redmi Note 9S olarak biliniyor. Bu cihaz ülkemizde de 9S takısıyla satışa sunuldu ve cihazdan yazı boyunca Redmi Note 9S olarak bahsedeceğim.
MIUI 12, Çinli dev üretici Xiaomi’nin Android üzerinde çalışan kullanıcı arayüzünün en güncel versiyonu. Şirket bu versiyonu Nisan ayının sonunda resmi olarak tanıttı ve o tarihten beri uygun cihazlar için güncelleme üzerinde çalışıyor. Geçen birkaç aydan sonra tepe modellerinin güncellemesini tamamlayan Xiaomi, şimdi daha eski ve/veya uygun fiyatlı modellerine yöneldi.
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Redmi Note 9S güncellemesi neler içeriyor?
Aslında Redmi Note 9S, Note 9 ailesinin MIUI 12 güncellemesini ilk alan üyesi değil. Yaklaşık bir ay önce Note 9 bu güncellemeyi almıştı ve şimdi de 9S güncellemeyi almaya başladı. Bahsedilen MIUI 12 güncellemesi V12.0.1.0.QJWINXM derleme numarasıyla ve 755 MB gibi bir boyutla geliyor. Şu anda Hindistan’da sınırlı kullanıcılara verilen güncelleme, herhangi büyük bir problem olmadığı sürece en kısa zamanda tüm kullanıcılara iletilecektir.
Gelen MIUI 12 güncellemesini ve kısaca yeni özelliklerini şu videomuzda göstermiştik. Kısaca burada da bahsedecek olursak ilk olarak göze çarpan özellik ‘süper’ duvar kağıtları. Kilit ekranı ve ana ekranın iş birliği içinde çalıştığı bu özellikte ekran açıldığında Dünya veya Mars üzerinde belirli bölgelere zoom yapılıyor. Bildirim paneli sağ taraftan çekildiğinde iPhone’lara benzer yeni bir kontrol merkezi karşımıza çıkıyor. Odak moduyla dilediğiniz süre boyunca telefondan uzak kalabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama çekmecesi ve yüzen uygulamalar arayüze yepyeni deneyimler katarken detaylıca yönetilebilen izinlerle gizlilik koruması ve arka planda kamera kullanımının kısıtlanması cihazları daha güvenli hale getiriyor. Birçok başka özelliğin yanı sıra kullanımı belki de en hoş hale getiren ise birçok yeni animasyonun arayüze serpiştirilmiş halde olması.
Redmi Note 9S, her ne kadar henüz Android 11 güncellemesini almamış olsa da MIUI 12’yi almaya başladı. Ancak endişelenmeye gerek yok çünkü cihaz Android güncellemesi için de sırada bekliyor. Xiaomi, sırasıyla nitelikli modellerine bu güncellemeyi de sunmaya başlayacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T tanıtım tarihi sızdırıldı!
Fiyat/performans ürünleriyle göz dolduran Çinli üretici OnePlus, son dört yıldır bir yıl içinde iki farklı telefon serisi tanıtıyor. Bu sene de bu doğrultuda tanıtılacak yeni model olan OnePlus 8T ile ilgili son sızıntı, tanıtım tarihini işaret ediyor. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sefer Pro modelin olması beklenmiyor.
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OnePlus 8T’nin tanıtım tarihiyle ilgili bilgi, MySmartPrice adlı siteyle anlaşan Ishan Awargal adlı oldukça tanınmış bir kullanıcıdan geliyor. Ishan’a göre süreglelen COVID-19 pandemisi sebebiyle gecikmeler yaşanmazsa OnePlus 8T 14 Ekim’de tanıtılacak.
OnePlus 8T neler sunuyor?
14 Ekim’de tanıtılması ve şirketin bu seneki son cihazı olması beklenen cihazın önceki sızıntılarda birçok özelliği de ortaya çıkmıştı. Bu sızıntılara göre OnePlus 8T, Samsung telefonlarla birebir aynı tasarımda bir arka kasaya sahip olacak. Bu arka kasa 48 MP’lik geniş açılı ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 5MP’lik makro kamera ve 2MP’lik derinlik sensörüne ev sahipliği yapacak.
Model, ön tarafta 6.55 inçlik FHD+ bir ekrana sahip olacak. Bu düz, AMOLED ekran ayrıca 120 Hz yenileme hızıyla da akıllı telefon dünyasındaki son trendlerden birine ayak uyduracak. Bu ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında 32 MP’lik ön kamera bulunuyor. Ayrıca ekran altında bulunan parmak izi desteği de güvenlik seçenekleri arasında.
OnePlus 8T, işlemci tarafında Snapdragon 865 taşırken bu işlemciye iki farklı depolama seçeneği eşlik edecek. Satın almak isteyenler 8GB RAM/128 GB depolama ya da 12GB RAM/256 GB depolama seçeneklerinden birini tercih edecek. Batarya konusunda da kullanıcılarını üzmeyecek gibi görünen cihaz 4500 mAh kapasitelik pil ve 65W’lık hızlı şarj desteğiyle geliyor.
Vizyon olarak “amiral gemisi katili” telefonları alınabilir fiyatlara sunmayı hedefleyen Çinli şirketin bu en yeni telefonunun fiyatı hakkında henüz bir bilgimiz yok. 14 Ekim’de tanıtılacak olan OnePlus 8T, kutudan Android 11 tabanlı kendi işletim sistemi OxygenOS 11 ile çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Royole FlexPai 2, TENAA’da ortaya çıktı!
Geçtiğimiz yılın başlarında duyurulan Royole FlexPai, katlanabilir akıllı telefon trendinin ilk temsilcisi olmayı başararak dikkat çekmişti. Kısıtlı sayıdaki seri üretim versiyonuyla alıcı bulan telefonun devam modeli Royole FlexPai 2 ise TENAA sertifikalarında ortaya çıktı!
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Royole FlexPai 2, tasarımı ve özellikleriyle görüntülendi!
Katlanabilir telefonların atası olarak gösterilen Royole FlexPai’nin yeni modeli, tasarım tarafında bazı güncellemeler barındırıyor. Arka yüzeydeki pek de hoş gözükmeyen akordiyon menteşe yapısı gizlenirken, ön yüzeydeki çerçeveler ise gözle görülür düzeyde inceltilmiş. Bu sayede telefon ilk modele göre daha şık bir görünüme kavuşuyor.
Royole FlexPai 2, teknik detaylar cephesinde ise FlexPai 1’de bulunan amiral gemisi donanımlarını güncelliyor. 7.8 inç Full HD+ AMOLED ekran yerini korurken, bu ekran katlandığında ise cihaz 3.9 inç boyutunda bir telefona dönüşüyor. FlexPai 2, gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alıyor. Sertifikada belirtilen 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri ise kullanıcıları bekleyecek.
Telefonun en ciddi geliştirme yapılan donanımı ise kamera alanında ortaya çıkıyor. Royole FlexPai 1’de iki adet kamera bulunurken, katlanabilir telefonun selefinde ise tam 4 tane kamera sensörü karşımıza çıkıyor. 64+32+16+8 megapiksel çözünürlüklü sensör paketi telefonun ön ve arka kamera ihtiyacını karşılarken, yardımcı sensörlerin özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.
4.450 mAh kapasiteli bataryaya sahip olduğu belirtilen Royole FlexPai 2, yazılım tarafında ise Android 10 işletim sistemi sürümünü kullanacak. Son olarak siyah, gri ve altın renk seçenekleriyle gelen telefonun 22 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 20 Pro tüm özellikleriyle sızdırıldı
Yakında tanıtılacak olan Realme Narzo 20 Pro hakkında tüm teknik özellikler sızdırıldı. Narzo 20 serisi, 21 Eylül’de ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Seri, Narzo 20A, Narzo 20 ve Narzo 20 Pro olmak üzere üç modelden oluşacak.
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Realme Narzo 20 Pro teknik özellikleri
Narzo 20 Pro, orta seviyeye konumlandırılacak bir telefon. Fiyatına göre sunması beklenen teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Narzo 20 Pro, 9.4 mm kalınlığa, 191 gram ağırlığa ve yüzde 90.5 seviyesinde oldukça iyi bir ekran çerçeve oranına sahip. 6.5 inç boyutunda 1080 x 2400 çözünürlüğe sahip FHD+ bir ekranla gelecek. Ekranın dikkat çeken özellikleri ise 90 Hz ekran tazeleme oranı. Gücünü MediaTek’in Helio G95 işlemcisinden alan telefon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Batarya tarafında 4500 mAh bir çözüm tercih edilmiş. Batarya, 65 W gibi olukça iyi bir hızlı şarj desteği vaat ediyor.
Telefon ön tarafta, 16 MP nokta çentik tasarımlı bir ön kameraya sahip. Arka tarafta ise dörtlü kamera dizilimi kullanılmış. 48 MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameraya, 8 MP f/2.3 ultra geniş kamera, 2 MP f/2.4 makro lens ve 2 MP f/2.4 portre kamera eşlik ediyor. Telefon, açma kapama tuşuna entegre parmak izi okuyucuya sahip olacak. Fiyat konusunda bir kesinlik olmamakla beraber, söylentilere göre sunduklarına göre makul denebilecek 230 dolarlık bir fiyat bekleniyor.