Xiaomi Mi 10 5G hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Xiaomi Mi 10 modeli, şirketin bu yılki amiral gemisi konumunda. Her yıl amiral gemisi modellerinde hem tasarım hem de donanımsal özellikler olarak çıtayı yukarıya taşıyan Xiaomi, bu yıl 5G desteğini de eklediği yeni modeliyle oldukça iddialı özelliklerle tüketicinin karşısına çıkıyor. Hatırlarsanız model, geçtiğimiz aylarda ülkemizde de satışa sunulmuştu.

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Peki, Xiaomi Mi 10 modeli bizlere neler sunuyor? İsterseniz gelin telefonun öne çıktığı noktaları beraber sıralayalım.

Göz alıcı tasarım detayları

Telefonun dış görünümüne ve kasa kalitesine baktığımızda dikkat çeken pek çok nokta var. Önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisiyle korunan telefon, yan çerçevelerinde ise metal malzeme ile premium bir his vermeyi başarıyor.

Ön taraftaki kavisli ekran, nokta çentik tasarımıyla birlikte yakalanan %89.8 ekran gövde oranıyla birleşince göz alıcı bir tasarım ortaya konmuş. Parmak izi sensörü ekranın altında yer alırken, tasarım tarafında bir diğer önemli detay stereo hoparlör. Zira günümüzde üst düzey pek çok telefonda hala mono hoparlör yer almasına karşın Xiaomi bu noktada kullanıcıları dinleyerek doğru bir karar vermiş.

Xiaomi Mi 10 5G ile merhaba 90 Hz!

Telefonda yer alan 6.67 inç boyutlu Super AMOLED ekran, bu sefer 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bugüne kadar akıllı telefon ekranlarında 60 Hz‘lik bir tazeleme hızı görüyorduk. Bunun 90 Hz‘e çıkartılması, telefonu kullanırken ekranın geçişlerinde, uygulama ve oyunlarda çok daha akıcı bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca verimliliği çok daha iyi olan Super AMOLED ekran sayesinde, her zaman açık ekran özelliğinden faydalanabiliyoruz. Son olarak ekran noktasında HDR10+ desteğinin olduğunu ve bu ekranın 850 nit gibi çok yüksek bir parlaklık seviyesine de çıkabildiğini belirtelim.

8K video kabiliyetiyle 108 MP kamera!

Toplamda 4’lü bir arka kamera sistemiyle gelen Xiaomi Mi 10 5G modelinin ana kamerası, 8K video kabiliyetine sahip 108 MP’lik bir sensör. Bright S5KHMX Isocell sensörünü kullanan ana kamerada, OIS desteği de yer alıyor. Böylece hem fotoğraf hem de video çekimlerinde çok daha stabil sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Telefonun yardımcı kameralarına baktığımızda 13 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü sıralanıyor. Ayrıca ön tarafta da 20 MP’lik bir selfie kamerası olduğunu da belirtelim.

Performans, pil ve bağlantı ne durumda?

Xiaomi Mi 10, şu anda Qualcomm’un ürettiği en güçlü işlemci olan Snapdragon 865‘ten gücünü alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolama gibi oldukça yüksek kapasiteli donanım bileşenleri eşlik ediyor. Hâl böyle olunca, 90 Hz tazeleme hızı sunan ekranla da beraber Xiaomi Mi 10 için tam bir performans canavarı tabirini kullanabiliriz.

Bağlantı noktasında yazının başında söylediğimiz 5G desteğiyle birlikte, en yeni kablosuz ağ teknolojisi Wi-Fi 6 da destekleniyor. Son olarak cihazda 4780 mAh ‘lik uzun kullanım ömrü vadeden bir pil kapasitesi yer alıyor. Cihaz hem kablolu hem de kablosuz olarak 30W hızlı şarj destekliyor. Böylece kablolardan kurtulup yine de cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz.

Not: Bu makale Xiaomi Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır. Advertorial.