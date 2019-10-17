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İşte beklenen telefon! | 2000 TL’lik Redmi Note 8 kutu açılışı
Geçtiğimiz dönemin en popüler fiyat/performans telefonlarından biri olan Redmi Note 8 15 Ekim itibariyle tanıtıldı.
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Xiaomi’nin alt markası haline gelen Redmi ailesinin bu yılın en merak edilen modeli Redmi Note 8, 1.999 TL fiyatıyla resmen duyuruldu. Özellikle 4 kameralı yapısıyla ve Snapdragon 665 işlemcisiyle gelen Redmi Note 8’in kutu içeriğine gelin beraber bakalım.
- Redmi Note 8 Pro ön inceleme https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
- Redmi Note 8 ön inceleme https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
- Redmi 8 ön inceleme https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
- Redmi 8A ön inceleme https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Redmi Note 8 özellikleri
- 6,3 inç 1080 x 2340 piksel damla çentik IPS ekran
- Gorilla Glass 5 koruma (ön ve arka)
- Qualcomm Snapdragon 665
- Adreno 610
- 4 GB RAM
- 64 GB depolama
- 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
- 13 MP ön kamera
- 4000 mAh (18 W şarj desteği)
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Redmi K20 Pro – Sizin Yorumunuz (Çağatay Burak Ergül)
Xiaomi Redmi K20 Pro modeli nam-ı diğer Xiaomi Mi 9T Pro telefonuyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Çağatay Burak Ergül, cihaz hakkındaki deneyimlerini HWP ekranlarında aktarıyor.
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20 günlük bir deneyimiyle üniversite öğrencisi için K20 Pro’nun artılarını ve eksilerini anlatan Çağatay’ın düşüncelerini bu videomuzda görebilirsiniz.
Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9T Pro versiyonunun Çin pazarına özel çıkarılan farklı adlandırılmış hali olarak dikkat çekiyor. Performansı ve fiyatıyla dikkat çeken K20 Pro, ülkemizde sadece ithalatçı garantili olarak satın alınabilir durumda.
İyi seyirler…
İnceleme
SIM kart ile çalışan router! TP-Link Archer MR600
TP-Link Archer MR600 modeli, SIM kart üzerinden 4G+ Cat 6 internet paylaşabilen bir router olarak inceleme konuğumuz oldu.
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TP-Link Archer MR600 300 Mbps’ye kadar hızlı bağlantı desteği sunmasıyla dikkat çekiyor. İnternet bağlantısı açık olan herhangi bir Micro ve Nano SIM ile çalışabilen yapıdaki cihaz, tak çalıştır ile hiçbir kuruluma gerek kalmadan hızlı bağlantı sunuyor.
Sadece Archer MR600’ü elektriğe bağlamanız ile kolayca aktif olan ürün, üzerindeki 4 gigabit seviyedeki LAN portuyla kablolu internet paylaşımına da olanak tanıyor. Aynı anda 64 cihaza kadar erişim desteği sunan MR600, 4.5G internet bağlantısını da destekliyor.
TP-Link Tether uygulaması üzerinden kolayca yönetebileceğiniz Archer MR600 2.4 GHz üzerinde 300 Mbps, 5 GHz bandı üzerinden ise 867 Mbps hızlarına çıkabilme yeteneğine sahip.
Detayları videomuzda görebilirsiniz.
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Redmi 8 ailesi lansmanı | Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A
Xiaomi Türkiye’nin Quasar İstanbul’da düzenlediği özel etkinlikte Redmi 8 ailesinin Türkiye lansmanı yapıldı. Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A modellerinin ve aynı zamanda çeşitli Xiaomi ekosistem ürünlerinin duyurulduğu lansmanın tamamını bir HWP klasiği olarak izleyebilrisiniz.
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Redmi Note 8 Pro ön inceleme https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
Redmi Note 8 ön inceleme https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
Redmi 8 ön inceleme https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
Redmi 8A ön inceleme https://youtu.be/f4YUsgEcGko