İşte beklenen telefon! | 2000 TL’lik Redmi Note 8 kutu açılışı

TP-Link Archer MR600 modeli, SIM kart üzerinden 4G+ Cat 6 internet paylaşabilen bir router olarak inceleme konuğumuz oldu.

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TP-Link Archer MR600 300 Mbps’ye kadar hızlı bağlantı desteği sunmasıyla dikkat çekiyor. İnternet bağlantısı açık olan herhangi bir Micro ve Nano SIM ile çalışabilen yapıdaki cihaz, tak çalıştır ile hiçbir kuruluma gerek kalmadan hızlı bağlantı sunuyor.

Sadece Archer MR600’ü elektriğe bağlamanız ile kolayca aktif olan ürün, üzerindeki 4 gigabit seviyedeki LAN portuyla kablolu internet paylaşımına da olanak tanıyor. Aynı anda 64 cihaza kadar erişim desteği sunan MR600, 4.5G internet bağlantısını da destekliyor.

TP-Link Tether uygulaması üzerinden kolayca yönetebileceğiniz Archer MR600 2.4 GHz üzerinde 300 Mbps, 5 GHz bandı üzerinden ise 867 Mbps hızlarına çıkabilme yeteneğine sahip.

Detayları videomuzda görebilirsiniz.