Redmi Note 8 vs Realme 6i – Hangisini almalı? (VIDEO)

Redmi Note 8 vs Realme 6i karşılaştırma videomuzda, 2000 TL altı segmentin iki büyük rakibi karşı karşıya geliyor. Bakalım Redmi Note 8 mi, yoksa Realme 6i mi almak daha mantıklı?

Fiyatlar ne durumda?

Bu videoyu çektiğimiz günlerde Redmi Note 8 modelinin 128 GB sürümü 1899 TL, Realme 6i modeli ise kampanyalı satış fiyatıyla 1799 TL’ye listeleniyor. Yani küçük bir farkla her iki cihazın da fiyatları birbirlerine oldukça yakın.

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Redmi Note 8 vs Realme 6i tasarım farklılıkları

Redmi Note 8 modelinde ön ve arka yüzey Corning Gorilla Glass 5 cam ile korunurken yan çerçeveler plastik. Realme 6i modelinde ise yan çerçeveler ve arka yüzey plastik, ön tarafta ise Corning Gorilla Glass 3 kullanılıyor. Her iki cihazın da parmak izi sensörü arkada ve ön taraftan baktığımızda her iki model de damla çentik tasarımını kullanıyor.

Hoparlör ve kulaklık kıyaslaması yaptığımızda her iki noktada da Redmi Note 8‘in üstün olduğunu deneyimledik. Özellikle hoparlör performansında kalite farkı rahatlıkla anlaşılabiliyorken, kulaklık tarafında her ne kadar maksimum ses seviyesi anlamında Realme 6i daha yükseğe çıkıyor olmasına karşın yine ses kalitesi Redmi Note 8′de daha iyi.

Ekran kıyaslaması

Realme 6i modelinde 6.5 inç boyutlu ekran yer alırken, Redmi Note 8 modelinde 6.3 inç ekran yer alıyor. Yani Realme daha büyük bir ekran sunuyor. Burada her iki cihaz da IPS LCD panel kullanıyor.

Ekran konusundaki en önemli fark çözünürlükte. Zira Realme 6i modelinde 720p HD+ yer alırken, Redmi Note 8 modelinde 1080p Full HD+. Doğal olarak bu çözünürlük farkı da çıplak gözle bakıldığında rahatlıkla fark edilebiliyor.

Redmi Note 8 vs Realme 6i performans kıyaslaması

Realme 6i modeli dünyanın ilk MediaTek Helio G80 işlemcisini kullanan akıllı telefonu. Redmi Note 8 modelinde ise Snapdragon 660 işlemcisi yer alıyor. Yaptığımız sentetik test sonuçları şöyle:

Antutu

Realme 6i: 202.758

Redmi Note 8: 174.193

Geekbenck

Realme 6i: 388 – 1347

Redmi Note 8: 311 – 1346

3D Mark Sling Shot Extreme

Realme 6i: OpenGL 1081- Vulkan 1035

Redmi Note 8: OpenGL 1337 – Vulan 1319

Kamera sonuçları

Her iki cihazın da arka kamera dizilimi aynı: 48 MP arka kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik.

Redmi Note 8 vs Realme 6i modelleri için fotoğraf kıyaslamasında aldığımız notlar şöyle:

Gündüz çekimlerinde her iki telefon da benzer sonuçlar verdi. Renk konusnuda realme’nin biraz daha doğal ve gerçekçi, Redmi Note 8’in ise renkleri olduğundan daha “cafcaflı” gösterdi.

Portre fotoğrafında Redmi Note 8’de detaylar daha zengindi.

Akşam fotoğraflarında Redmi Note 8 daha derli toplu sonuçlar verirken, Realme 6i‘nin gece modu fotoğraflarda “pastel boya” efekti dikkat çekiyor

Video kıyaslamasında ise Redmi Note 8 modelinde 4K desteği yer alırken Realme 6i‘de bu destek yok. Kıyaslama videosu için tıklayın.

Batarya

Redmi Note 8 vs Realme 6i modelleri için ilk önce pil değerlerine bakalım:

Redmi Note 8: 4000 mAh batarya + 18W hızlı şarj

Realme 6i: 5000 mAh batarya + 18W hızlı şarj

Yaptığımız PCMark batarya testinde Realme 6i modeli 10 saat 22 dakika sonucunu verirken, Redmi Noote 8 modeli 7 saat 48 dakika aldı.