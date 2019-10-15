Redmi Note 8 Pro ön inceleme | 2500 TL fiyatla geliyor!

Redmi Note 8 Türkiye lansmanı gerçekleşti. Xiaomi Türkiye‘nin yaptığı özel lansman ile tanıtılan Redmi 8 ailesinin en merak edilen modellerinden Note 8’in ön incelemesi ile karşınızdayız.

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Geçtiğimiz dönemin en popüler telefonlarından biri olan Redmi Note 7’nin yenilenen versiyonu olarak karşımıza çıkan Note 8, tasarım olarak bir önceki nesline fazlasıyla benzese de 4 kameralı yapısıyla dikkat çekiyor. 48 MP değerinde ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP değerinde makro lense sahip olan Redmi Note 8, 4.000 mAh bataryasıyla uzun ömürlü bir telefon olacak.

6,3 inç boyutunda FHD+ IPS ekran ile gelen Note 8, gücünü Snapragon 665, Adreno 610 ve 4 GB RAM ile 64 GB ve 128 GB depolama alanından alıyor. Fiyat konusunda 1.999 TL gibi iddialı bir fiyatla satışa çıkan Redmi Note 8, 128 GB depolama alanı versiyonunu ise 2.199 TL fiyatla satın alınabilecek.

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