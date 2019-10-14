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BİM’de 849 TL’ye satılan Redmi 6A alınır mı?
Ucuzcu Enginar serimizin yeni bölümünde, 11 Ekim Cuma günü BİM’de 849 TL’ye satılan Redmi 6A modelini değerlendirdik.
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Redmi 6A alınır mı?
Tasarım tarafında ürünün altın ve siyah gibi farklı renk seçenekleri ile satılacağını belirtelim. Yekpare plastik kasa kullanan cihaza ön taraftan baktığınızda ise geleneksel çerçeve tasarımıyla birlikte geldiğini görüyoruz. Arka bölümde yer alan 13 MP değerindeki kamerası ise fiyatına göre iyi bir iş çıkarıyor.
5,45 inç boyutlu ekranda HD+ çözünürlük kullanılmış. Telefonda Mediatek Helio A22 işlemci, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. Dahili depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün.
Son olarak 3000 mAh batarya kapasitesi ile gelen Redmi 6A modelinde, PUBG Mobile Lite ve Call of Duty Mobile oyunlarını da oynayabilmek mümkün.
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (İlkan Avcı)
Xiaomi Mi 9T bu sefer İlkan Avcı ile yeniden Sizin Yorumunuz serimizde boy gösteriyor. Fakat bu sefer özellikle yüz tanıma sisteminde İlkay ile abisini tanıyarak telefonu açmasıyla dikkat çekiyor.
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Son dönemlerin en gözde telefonu olan Mi 9T, bu videomuzda da konuk oluyor. ancak İlkay Avcı sadece bir Mi 9T kullanıcısı olarak değil, aynı zamanda Mi Band 3, Mi Band 4, Redmi Airdots, Mi Box S gibi birçok Xiaomi cihazını da kullanan biri olarak ofisimize geldi.
Detayları ve İlkan’ın Mi 9T başta olmak üzere diğer cihazlar ile de görüşlerini bu videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
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Turkcell ikinci el (refurbished) telefon alım satımı yapacak!
Turkcell yaptığı özel bir basın toplantısında duyurduğu yeni projesi ile refurbished olarak geçen ikinci el telefon satışı ve aynı zamanda alımı yapacağını duyurdu.
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Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal tarafından düzenlenen toplantıda yenilenmiş ikinci el telefonların satışa sunulması duyuruldu. Hayata geçirilen yeni proje ile hem kullanılmış cihazları Turkcell’in internet sitesi üzerinden satmak mümkün hale geliyor hem de yetkili teknik servis testinden geçirilip orijinal parçalarla yenilenmiş ürünler bir yıl garantili olarak alınabiliyor. Bu sayede seçkin cihazlara ekonomik seçeneklerle ulaşmak mümkün hale geldiği gibi, ikinci el pazarındaki değişken standartlardan kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliği de azaltılıyor. Kullanılmış cihazlar atıl şekilde durmak yerine bu şekilde ekonomiye kazandırılıyor. Aynı zamanda sıfır cihaz talepleri azalacağı için cari açığa sebep olan ithalat oranındaki azalma sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.
Elektronik atıkları azaltmaya yönelik bu hamle, Turkcell’in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda bir adım olarak dikkat çekiyor.
İkinci el cihazını satmak isteyen tüm operatör müşterileri; turkcell.com.tr üzerinden online formu doldurarak bu işlemi yapabilecek. Teklifi kabul ettikleri takdirde, cihazları gelip alınacak ve ücreti hesaplarına nakit olarak yatırılacak. Cihaz satışı gerçekleştirenler ayrıca dönemsel olarak, farklı seçeneklerde sunulan hediye çeklerine sahip olacaklar.
Pil Testi
Xiaomi Mi 9T – Pil Testi
Xiaomi Mi 9T pil testi bölümümüz ile karşınızdayız. Bakalım Mi 9T modeli pil testimizden nasıl bir skor alıyor.
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Akıllı telefonların batarya performanslarını ölçtüğümüz serimiz Pil Testi videolarının son konuğu yılın en popüler telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 9T oluyor. Mi 9T’nin batarya performansını videomuzda görebilirsiniz.
Kanalımızda bugüne kadar yayınlanan tüm pil testi videolarının skorlarına https://hwp.com.tr/piltesti adresindeki tablodan ulaşabilirsiniz 👍👍👍
İyi seyirler…