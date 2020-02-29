Redmi Note 8 Pro için Android 10 güncellemesi yayınlandı!

Redmi Note 8 Pro için 2019’un sonlarında duyurulan Android 10 güncellemesi, şubat ayı güvenlik güncelleştirmesiyle birlikte yayınlandı. Bugün itibariyle cihazlara dağıtılan güncelleme Xiaomi’nin arayüzü MIUI 11’in daha stabil bir versiyonunu da beraberinde getiriyor. Modelin, Mediatek’in Helio G90T yongasını kullanması, beklenen güncellemede bir takım gecikmelere yol açmış olabilir. Bu aşamada optimize sürelerinin Mediatek tarafında, Snapdragon’a göre daha uzun sürdüğü bilinen bir gerçek.

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Kullanıcılar tarafından şu an için ciddi övgüler toplayan güncelleme zaman içerisinde tüm Note 8 Pro cihazlarına dağıtılacak. Yaklaşık 2GB boyutunda bir veri paketi halinde aktarılan güncelleme için en az 5GB’lık dahili depolama alanı isteniyor.

Yeni güncelleme ile birlikte, model için Şubat 2020 güvenlik güncelleştirmesi ve sistem güvenliği konusunda ciddi yenilikler sunuluyor. Ayrıca kullanıcıların bazı yeni ödeme yöntemlerine ve optimize edilmiş bir arayüze kavuşacağı da eklenmekte. Youtube kanalımızda son yayınlanan tavsiye videolarında da boy gösteren Note 8 Pro, bu güncellemeyle beraber daha fazla satışa ulaşabilecek gibi görünüyor.

Son olarak Xiaomi’nin güncelleştirmelerini toplu olarak bölgeler halinde sunduğunu hatırlatalım, yani en geç 1 ila 7 gün içerisinde güncellemeye ulaşabilmeniz mümkün olacak.