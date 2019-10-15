İnceleme
Redmi Note 8 ön inceleme | Efsane telefon 2.000 TL fiyatıyla yenilendi!
Redmi Note 8 Türkiye lansmanı gerçekleşti. Xiaomi Türkiye‘nin yaptığı özel lansman ile tanıtılan Redmi 8 ailesinin en merak edilen modellerinden Note 8’in ön incelemesi ile karşınızdayız.
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Geçtiğimiz dönemin en popüler telefonlarından biri olan Redmi Note 7’nin yenilenen versiyonu olarak karşımıza çıkan Note 8, tasarım olarak bir önceki nesline fazlasıyla benzese de 4 kameralı yapısıyla dikkat çekiyor. 48 MP değerinde ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP değerinde makro lense sahip olan Redmi Note 8, 4.000 mAh bataryasıyla uzun ömürlü bir telefon olacak.
6,3 inç boyutunda FHD+ IPS ekran ile gelen Note 8, gücünü Snapragon 665, Adreno 610 ve 4 GB RAM ile 64 GB ve 128 GB depolama alanından alıyor. Fiyat konusunda 1.999 TL gibi iddialı bir fiyatla satışa çıkan Redmi Note 8, 128 GB depolama alanı versiyonunu ise 2.199 TL fiyatla satın alınabilecek.
Detayları videoda görebilirsiniz.
İnceleme
1.349 TL fiyatıyla gelen Redmi 8 ilk bakış!
Redmi 8 modeli Xiaomi Türkiye‘nin yaptığı lansmandaki uygun fiyatlı yapısıyla dikkat çekiyor.
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6,22 inç HD+ IPS ekranı, Qualcomm Snapdragon 439 işlemcisi, 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB depolama alanıyla beraber geliyor. 5.000 mAh devasa bataryasıyla dikkat çeken cihaz, 12 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip.
Fiyatlandırma olarak 3 GB + 32 GB modeline 1.349 TL, 4 GB + 64 GB versiyonuna ise 1.549 TL fiyat biçen Xiaomi Türkiye, bu model için de fazlasıyla güzel fiyatlandırma tercih etmiş.
Akıllı Telefon
Honor 20 incelemesi | Honor’un en iyisi!
Honor 20 incelemesi ile karşınızdayız. Honor’un ülkemizde sattığı telefonlar arasında tepe modeli olan bu telefon, bu videoda konuğumuz oldu.
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Honor 20 özellikleri
Honor 20, şık bir tasarımıyla bizleri karşılıyor. 3D arka kapağı ile ışığın düşüşüne göre derinleşen bir yapıya sahip olan cihaz, ön 6,26 inç FullView ekranında bulunan delikli kamera tasarımıyla yenilikleri takip ediyor. Aynı zamanda yanda bulunan parmak izi okuyucusu ekrandan parmak izi okumaya göre çok daha iyi seviyede.
Kulaklık girişi olmasa da özel kutusunda Honor AM61 kablosuz kulaklık hediyesiyle gelen cihaz, 48 MP + 16 MP + 2 MP ve 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera sensörü dizilimine ve 32 MP değerinde de bir ön kamera sunuyor. Özellikle kendilerinin AIS olarak nitelendirdiği EIS sistemiyle çok başarılı bir sabitleme yaptığını da belirtelim.
Gücünü Huawei’nin en iyi işlemcilerinden Kirin 980’i kullanan telefon performans açısından sorunsuz bir deneyim vadediyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla beraber telefon kullanımında piyasanın en iyilerinden biri diyebiliriz.
Son olarak 3750 mAh bataryasını 22,5 W Honor SuperCharge ile çabucak doldurabilen cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Donanım
Baskı maliyetini düşüren yazıcı | Epson EcoTank M1100
Epson EcoTank M1100 incelemesi ile karşınızdayız. Doldurulabilir mürekkep tankı bulunan bir mono yazıcı olan EcoTank M1100 detayları videomuzda.
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Baskı masraflarını düşürmek için tasarlanan EcoTank M1100, üç yılda %50’ye varan tasarruf imkanı sunuyor. Tek mürekkep ile 5000 sayfaya kadar baskı yapabilen ve bunu da dakikada 15 sayfaya çıkacak kadar hızlı da yapabilen M1100, sayfa başı maliyette %90’a varan tasarruf sağlıyor.
Tek renkli lazer yazıcılara kıyasla güç tüketiminde %95 oranına kadar tasarruf sağlayabilen cihaz, sağ tarafındaki pencereden de anlık olarak mürekkep seviyesini takip edebilmenize olanak tanıyor. Epson Micro Piezo baskı kafası kullanan EcoTank M1100 1.440 x 720 inç başına nokta çözünürlüğüne sahip.
Detaylarını videoda görebilirsiniz.