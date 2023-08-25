23090RA98C ve 2312DRA50C model numaralarına sahip iki yeni Redmi telefonu, TENAA listesinde belirdi ve bütün teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre, bu telefonlar geçen yıl Ekim ayında Çin’de ve bu yılın başlarında Hindistan’da tanıtılan Redmi Note 12 Pro serisinin devamı niteliğinde olabilir. Muhtemelen Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ olarak adlandırılacaklar.

Leakçi Kacper Skrzypek kısa bir süre önce Redmi K60 Ultra temelli Redmi Note 13 serisinin 200 MP Samsung HP3 ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro/derinlik sensörü ve 16 MP ön kamera ile donatılacağını belirtti.

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Liste sayesinde bu telefonların 6,67 inç büyüklüğünde 2712 x 1220 piksel çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli OLED ekrana sahip olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca, 2,4 GHz’e kadar saat hızına sahip bir işlemci modeli ve 2,8 GHz’e kadar saat hızına sahip başka bir işlemci modeli olduğu görülüyor. Sızıntılara göre Redmi Note 13 Pro+, Dimensity 7200 yonga setine sahip olabilir.

Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro+ özellikleri Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro+ özellikleri

6,67 inç büyüklüğünde 2712 x 1220 piksel çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli OLED ekran

2,8 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 7200 4nm işlemci

Mali-G610 MC4 GPU

8 GB / 12 GB / 16 GB / 18 GB LPDDR5 RAM

128 GB / 256 GB / 512 GB/ 1 TB UFS 3.1 dahili depolama alanıyla

1/1.4″ Samsung HP3 sensörlü, OIS’li 200MP arka kamera, Sony IMX355 sensörlü 8MP 120° ultra geniş açılı kamera, f/2,2 diyafram, Omnivsion OV2B10 sensörlü 2MP makro kamera, f/2,4 diyafram

Omnivision OV16A1Q sensörlü 16MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

3,5 mm ses girişi, Sereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 161,15×74,24×7,98 mm (Note 13 Pro) / 161,43×74,2×9,0 mm (Note 13 Pro+); Ağırlık: 187g (Note 13 Pro) / 203,96g (Note 13 Pro+)

5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Note 13 Pro – 67W hızlı şarjlı 5160mAh kapasiteli batarya

Note 13 Pro+ – 120W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya