Xiaomi alt markası Redmi, Redmi Note 12 serisine yeni bir ekleme yaptı. Redmi Note 12 Turbo bugün resmi olarak tanıtıldı. Orta segmenti karıştıracak olan telefonun özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Redmi Note 12 Turbo, 12 bit OLED panelli 6.67 inç büyüklüğünde ekrana sahip. Bu ekran FHD+ çözünürlük, 1.000 nit tepe parlaklık, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, 120Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunuyor. Telefon, ortaya hizalanmış çentik ve ince çerçeveleri ile yüzde 93,45 ekran/kasa oranı sunuyor. Telefon, onu daha güçlü ve dayanıklı hale getiren dokuz dahili ve harici gövde koruması ile donatılmış.

Redmi Note 12 Turbo‘nun arka panelinde herhangi bir modül olmadan yerleştirilmiş üç kamera sensörü bulunuyor. Kurulum, OIS destekli 64MP ana lens, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro biriminden oluşur. 16MP öne bakan bir selfie kamerası da var.

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Kaputun altında, Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci ile donatılıyor. Ayrıca telefon 16 GB‘a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 3.1 depolamaya sahip. Isı dağılımı için 3725 mm’lik bir buhar soğutma odası da var. Telefon, gücünü 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pilden alıyor. Cihaz, kutudan çıktığı andan itibaren MIUI 14 tabanlı Android 13 ile çalışıyor.

Redmi Note 12 Turbo’daki bağlantı seçenekleri arasında çift 5G, WiFi-6, NFC, Bluetooth, NFC, IR Blaster ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Redmi’nin yeni canavarı, 8GB + 256GB 300 dolar, 12GB + 256GB ve 12GB + 512GB sırasıyla 310 dolar ve 330 dolardan satılacak. Telefon Carbon Black, Xinghai Blue ve Ice Feather White renklerinde sunuluyor. POCO F5 olarak ülkemize gelmesi beklenen bu telefon bakalım orta segmenti şahlandırabilecek mi?