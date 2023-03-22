Çok uzun süredir Redmi Note 12 Turbo hakkında sızıntılar duyuyorduk. Sonunda Xiaomi akıllı telefonun lansman tarihini duyurdu. Xiaomi’nin paylaştığı görsele göre akıllı telefon 28 Mart saat 19.00’da Çin pazarında tanıtılacak.

Poster lansman tarihini açıklıyor. Ancak dikkatli bakılırsa görülebilecek detaylar da posterin üzerinde gizli. Mesela üçlü kamera kurulumu. Kamera sayısı zaten belli ancak kameraların üzerindeki yazılara dikkat ederseniz ana kameranın 64 MP çözünürlükte olduğu yazıyor. Bunun yanı sıra stereo hoparlörlere sahip olduğumuz da cihazın fotoğrafında kanıtlanmış. 3.5 mm jak girişi de bu akılllı telefonda mevcut. Güç tuşuna bakacak olursak parmak izi okuyucunun orada konumlandırıldığını görüyoruz.

Çinli şirketin resmi olarak paylaştığı başka bir posterde de akıllı telefonun Snapdragon 7+ Gen 2 ile birlikte geleceği söyleniyor. Bu sayede Redmi Note 12 Turbo Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setine sahip ilk akıllı telefon olacak.

İçindekiler Redmi Note 12 Turbo Sızdırılan Teknik Özellikler

Redmi Note 12 Turbo Sızdırılan Teknik Özellikler

Söylentilere göre akıllı telefon 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç büyüklükte OLED bir ekran ile birlikte gelecek.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama eşlik edecek.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 64 MP çözünürlükte ana kamera bulunacak. Ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek.