Xiaomi bir süredir Redmi Note 12 serisi üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonların Çin lansmanı zaten yapılmıştı. Dün ise global lansman yapıldı. Tüm bunlarla yetinmeyen Xiaomi, Redmi Note 12 serisine yeni bir üye daha kazandırmak için çalışıyor. Serinin yeni üyesi olacak olan Redmi Note 12 Turbo 5G hakkında birtakım bilgiler Xiaomi tarafından paylaşıldı. Detaylara bakalım.

Redmi Note 12 Turbo 5G, stereo bir hoparlör ile birlikte gelecek. Bu stereo hoparlörlerin Dolby Atmos desteği bulunacak. Bunun yanı sıra akıllı telefonun Hi-Res ve Hi-Res Wireless sertifikaları da bulunacak. Xiaomi’nin paylaştığı bilgiye göre Redmi Note 12 Turbo 5G’nin uzamsal ses desteği de bulunacak.

Akıllı telefon ekran tarafında 68.7 milyar rengi, %100 DCI-P3 geniş renk gamını, 1920Hz PWM Karartmayı ve SGS Düşük Mavi Işık, HDR10+ sertifikasını destekleyen bir ekran ile birlikte gelecek.

Donanım tarafında ise Redmi Note 12 Turbo 5G, kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip bir varyasyon eşlik edecek.

Akıllı telefon, ısı dağılımını %35 oranında iyileştirmek için 3725 mm’lik bir buhar odalı soğutma sistemine sahip olacak. Redmi Note 12 Turbo 5G, anakarta takılan güçlendirilmiş çelik ve dört köşeli güçlendirilmiş tasarım sayesinde dayanıklılığa da odaklanacak.

Batarya tarafında ise akıllı telefon 67W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacak.

Redmi Note 12 Turbo 5G’nin lansmanı 28 Mart tarihinde Çin’de yapılacak. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği ise halen merak konusu.