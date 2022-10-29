Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Redmi Note 12 serisini tanıttı. Bugün sizlerle Redmi Note 12 ile ondan bir önceki nesil olan Redmi Note 11’i karşılaştıracağız. Başlayalım.

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İçindekiler Ekran

Batarya

Donanım

Kamera

Ekran

Redmi Note 11 6.43 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte Amoled bir ekrana sahip. Ekran yenileme hızı ise 90hz.

Redmi Note 12 ise 6.67 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte Oled bir ekrana sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

İki nesil arasında ekran büyüklüğü ve ekran yenileme hızı tarafında geliştirmeler yapılmış. Panel tarafında ise Oled panele geçilmiş.

Batarya

Batarya tarafında herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Her iki cihazda 5000 mAh büyüklüğünde 33W hızlı şarjı destekleyen bir bataryaya sahip.

Donanım

Redmi Note 11, Snapdragon 680 ile birlikte geliyor. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 4 adet 2.4 GHz ARM Cortex-A73 ve 4 adet 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 olmak üzere 8 çekirdeğe sahip.

Redmi Note 12 ise Snapdragon 4 Gen 1 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip.

Xiaomi, yeni nesil cihazda yeni nesil bir işlemci kullanmış.

Kamera

Redmi Note 11 dördü arkada iki tanesi önde olmak üzere beş tane kameraya sahip. Ana kamera 50 MP f1.8 diyafram değerine sahip. İkinci kamera olan ultra geniş açılı kamera 2 MP f2.4 fiyafram değerine sahip. Üçüncü arka kamera olan makro kamera 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Dördüncü ve son arka kamera olan bokeh kamerası ise 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Arka kamera ile 720p 30 FPS ve 1080p 30 FPS video çekilebiliyor.

Redmi Note 11’in ön kamerası ise 13 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS video çekilebiliyor.

Redmi Note 12 ise ikisi arkada bir tanesi önde olmak üzere dört tane kameraya sahip. Ana kamera 48 MP f1.88 diyafram değerine sahipken ikinci kamera olan makro kamera 2 MP f2.4 fiyafram değerine sahip. Arka kamera ile 720p 30 FPS ve 1080p 30 FPS video çekilebiliyor.

Redmi Note 12’nin ön kamerası ise 8 MP f2.0 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS video çekilebildiğini görüyoruz.

Kamera tarafında önceki nesile göre bir gerileme görüyoruz.

Redmi Note 11 ile Redmi Note 12’nin karşılaştırması bu şekildeydi. Xiaomi, birçok alanda yeni cihazı geliştirmiş ancak kamera tarafında geriletmiş. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.