Xiaomi’nin 27 Ekim yani bugün bir lansman yapacağını sizlerle paylaşmıştık. Lansman gerçekleşti. Sizinle bu haberde Redmi Note 12 Pro’nin özelliklerine bir göz atacağız. Başlayalım.

Ekran

Redmi Note 12 6.67 inçlik Oled bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte ve 395 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

Kamera

Cihaz ikisi arkada bir tanesi önde olmak üzere dört tane kameraya sahip. Ana kamera 48 MP f1.88 diyafram değerine sahipken ikinci kamera olan makro kamera 2 MP f2.4 fiyafram değerine sahip. Arka kamera ile 720p 30 FPS ve 1080p 30 FPS video çekilebiliyor.

Redmi Note 12’nin ön kamerası ise 8 MP f2.0 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS video çekilebildiğini görüyoruz.

Donanım

Redmi Note 12, Snapdragon 4 Gen 1 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip.

Batarya

Redmi Note 12 Pro 5000 mAh büyüklüğünde ve 33W hızlı şarjı destekleyen bir bataryayı da bünyesinde bulunduruyor.

Siz Redmi Note 12 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.