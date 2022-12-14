Redmi’nin Note serisi, sunduğu yüksek fiyat/performans oranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sektörde birçok ilki bünyesinde barındıran serinin, Kasım ayında Çin pazarı için tanıtılan Redmi Note 12 Pro+ modeli şimdi de küresel pazara geliyor.

Firma, cihazın kamera özelliklerini içeren bir tanıtım afişi paylaştı. Afişte yer alan tarih, cihazın küresel pazar tanıtım tarihini de açığa çıkardı!

Tanıtım 5 Ocak’ta!

210 Watt hızlı şarj ve 200 MP çözünürlüklü Samsung HPX kamera sensörü gibi üst seviye özellikleriyle kendine hayran bırakan cihaz, Redmi’nin paylaştığı afişe göre, 5 Ocak 2023 tarihinde küresel pazar için tanıtılacak.

Her ne kadar küresel pazar tanıtımı, Çin pazarı tanıtımından yaklaşık 2 ay sonra gerçekleşecek olsa da küresel pazarda satılacak cihazın, Çin pazarında satılan cihazdan donanımsal olarak bir farkı olmadığını söylemek mümkün.

Öyle ki, cihazda orta seviyede konumlandırılan Dimensity 1080 işlemcisinin yanında; 6.67 inçlik 120 Hz tazeleme hızı sunan OLED ekran, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler sunulacak.

Cihazın küresel pazar fiyatı henüz bilinmese de, beklentilerin 400 dolar civarında olduğunu söylemek mümkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi Note 12 Pro+ ülkemize gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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