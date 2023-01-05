Xiaomi’nin alt markası Redmi bugün Avrupa pazarı için Redmi Note 12 Pro ve Note 12 Pro+ telefonlarını tanıttı. Çin sürümlerinden farklı ve daha iyi özelliklere sahip olan Avrupa modelleri şimdilik Türkiye pazarına gelmeyecek. Belli başlı ülkelerde satılacak olan telefonların özelliklerine gelin yakından bakalım.

Her iki modelde de Dolby Vision desteğine sahip 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Bu ekran 120Hz yenileme hızına, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına, 1920Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma ve 2,9 mm ultra dar alt çerçeveye sahip.

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Redmi Note 12 Pro, OIS’li 50MP Sony IMX766 sensöre ve Note 12 Pro+, 200MP 1/1.4 inç Samsung HMX sensöre ve 16’sı 1 arada piksel bağlama özelliğine sahip 2.24μm’ye sahip. Ayrıca bu ana kameraya ek olarak 8MP ultra geniş kameraya ve 2MP makro kamera da yer alıyor. Çin sürümünde ise ikili kamera kurulumun yer aldığını belirtelim.



Çinli teknoloji devi, Note 12 Pro+’nın 7P lense sahip olduğunu ve görüntü kalitesini büyük ölçüde artırmak için uygulanan üst düzey bir ALD parlama önleyici kaplamaya sahip olduğunu belirtiyor.

Her iki telefonda da 12 GB RAM yer alıyor. MediaTek’in Dimensity 1080 yonga setinden gücünü alan bu canavarlarda 3000mm2 VC sıvı soğutma bulunuyor.

Redmi Note 12 Pro 5G ve Note 12 Pro+ 5G özellikleri

6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 30/60/90/120Hz yenileme hızılı OLED ekran

Corning Gorilla Glass 5 koruması

Sekiz Çekirdekli (2 x 2.6GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU) MediaTek Dimensity 1080 6nm işlemci

Mali-G68 MC4 GPU

128GB / 256GB UFS 2.2 dahili depolama alanı

6GB / 8GB / 12GB LPDDR4X RAM,

MIUI 13 / Android 12 işletim sistemi

Çift SIM (nano + nano)

Redmi Note 12 Pro – f/1.88 diyafram açıklığına sahip 1/1.56′′ Sony IM766 sensörlü 50MP arka kamera, 8MP 120 derece ultra geniş açılı kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

Redmi Note 12 Pro+ – f/1.65 diyafram açıklığına sahip 1/1.4′′ Samsung HMX sensörlü 200MP arka kamera, 8MP 120 derece ultra geniş açılı kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Toza ve Sıçramaya dayanıklı (IP53)

3,5 mm ses jakı, Süper doğrusal stereo hoparlörler, Dolby Atmos

5G SA (n1/3/5/8/28a/38/40/41/77/78) / NSA (n38/40/41/77/78), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C

Note 12 Pro – 67W hızlı şarjlı 5000mAh batarya

Note 12 Pro+ 120W hızlı şarjlı 4980mAh batarya