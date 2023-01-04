Xiaomi’nin bağımsız markası olan POCO’dan yeni canavar gelecek. Bildiğiniz gibi Redmi geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin’de Redmi K60 ailesini satışa sunmuştu. Merakla beklenen bu serinin Avrupa pazarına ne zaman geleceği merak ediliyordu. Bugün ise sevindiren haberler geldi. IMEI veritabanında Redmi K60’ın küresel sürümü hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce sızıntıları ile bilinen Kasper Skrzypek, Poco F5 Pro adı altında dünya pazarına gireceğini bildirmişti. Bu veriler bugünkü sızıntılar ile doğrulandı.

Redmi K60’ın 23013RK75C model numarasına sahip olduğu zaten biliniyordu. POCO F5 Pro’nun da modeli 23013PC75G olarak ortaya çıktı. Poco F5 Pro’nun QHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç büyüklüğünde OLED ekran ile gelmesi bekleniyor.

Telefonun kalbinde ise Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti ve 12 GB LPDDR5 RAM yer alacak. POCO’nun canavarı 67W ve 30W kablosuz şarjın hızlı kablolu şarjına sahip 5500 mAh pil ile gelecek. Depolama tarafında sie telefon 256 GB’a kadar UFS 3.1 kalıcı bellek de vaat edecek.

Ana kamera Redmi K60’ta olduğu gibi 64 MP çözünürlüğünde olacak. Ayrıca 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel modüller de olacak. Ön kamerada 16 MP sensör bizleri karşılayacak. Ayrıca bir ekran parmak izi tarayıcısı, ev aletlerini kontrol etmek için bir IR sensörü ve MIUI 13 arayüzüne sahip Android 13 işletim sistemi telefonda yer alacak.

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Merakla beklenen bu telefonun bu ay içerisinde tanıtılıp piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak henüz kesin bir tarih yok. Türkiye pazarına da F5 Pro ismi ile gelecek olan bu model bakalım Çin’de peynir ekmek gibi satan Redmi K60 gibi başarılı olabilecek mi?