Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10, tasarım ve özellikleri TENAA’da ortaya çıktı!
Redmi’nin önümüzdeki yıl tanıtılacak olan 5G destekli olacak ilk serisi Redmi Note 10 serisinin tasarım ve teknik özellikleri TENAA’da ortaya çıktı.
Uzun zamandır LCD ekranlar ile piyasaya sunulan Redmi markalı akıllı telefonlar bu seri ile OLED ekranlara geçiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 10, 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü ve 6,57 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip olacak. Cihazda bulunan 16 MP çözünürlüklü ön kamera ekran üzerindeki damla çentik içinde yer alıyor.
Cihazın arka bölümünde üçlü kamera kurulu yer alıyor. Modül içinde ana kamera olarak, Redmi Note 9 modelinde olduğu gibi 48 MP çözünürlüklü bir lens bulunuyor. Geçtiğimiz yılın modelinde bulunan derinlik sensörü bu modelden kaldırılmış gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Türkiye, Redmi Note 9 serisi ve Mi Note 10 Lite’ı satışa sunuyor!
Ortaya çıkan bilgilerde cihazın 4.420 mAh kapasiteli bir batarya olduğu görülüyor. Redmi Note 9 modelinde yer alan 5.020 mAh kapasiteli bataryadan sonra firma bu konudada geri adım atmış. Söz konusu batarya, 22,5W gücünde hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Redmi Note 10 modeline güç verecek olan yonga seti TENAA’da gözükmedi. Fakat Weibo üzerinden daha önce sızdırılan bilgilere cihazda MediaTek’in Dimensity 820 yonga seti bulunacak. Yeni işlemci ile 4K çözünürlüklü videolar çekmenin yolu açılmış olacak. Baz modelinde 6 GB RAM ile birlikte 64 GB depolama kapasitesi sunacak olan model, en üst seviyede 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazda mikroSD kart ile arttırılabilir depolama da sunuluyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Türkiye, Redmi Note 9 serisi, Mi Note 10 Lite’ı satışa sunuyor!
Xiaomi, Türkiye’de Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve Mi Note 10 Lite olmak üzere üç yeni akıllı telefonunu duyurusunu gerçekleştirdi.
İlginizi çekebilir: Redmi Note 9S nihayet geldi! (Kutu açılışı & ön inceleme)
Online kanallar üzerinden tanıtılan akıllı telefonların lansmanı Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk’ün sunumuyla gerçekleşti. Öztürk, bu ürünleri Türkiye pazarına sunmaktan büyük heyecan duyduklarını, halihazırda Xiaomi’yi sıkı bir şekilde takip eden bir kullanıcı kitlesi oldıuğunu ama her yeni ürünle yeni kullanıcıları ailemize dahil etmek istiyoruz, dedi.
Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro, artık Türkiye’de
Şu ana kadar dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış yapan Redmi Note serisi, orta düzey akıllı telefon pazarının en iyi telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Redmi Note 9S ve Note 9 Pro ile Redmi Note akıllı telefon serisi en uygun fiyatlarla en son tasarım özellikleri ve yenilikleri sunmaya devam ediyor.
Redmi Note 9S: 64 MP dörtlü kamerasıyla detaylı fotoğraflar çekin!
Arka kısımda bulunan dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9 Pro’nun 64MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor. 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lensi ise kaliteden ödün vermeden etkileyici büyük grup fotoğrafları çekilebilmesini sağlıyor.
Redmi Note 9 Pro’nun ön kısmında yüksek kaliteli selfie çekilebilmesini sağlayan 16MP ekran içi kamera bulunuyor. Yeni ağır çekim selfie moduyla özellikle sosyal medya kullanımı için harika ağır çekim videolar çekilebiliyor.
Xiaomi Redmi Note 9S ayrıca, 48 MP ana kamerası ve 8 MP ultra geniş açılı lensi ile fotoğrafçılığı ön plana çıkarıyor. 5 MP makro lensi ve 2 MP derinlik sensörü arkadaki dörtlü kamera kurulumunu tamamlayarak her açıdan mükemmel fotoğraf çekilebilmesini sağlıyor. Ekran içine yerleştirilmiş 16 Megapiksellik ön kamera, ekranın maksimum boyutta kullanılabilmesine olanak tanıyor.
Uzun ömürlü batarya ve hızlı şarj
5020mAh (tip) bataryasıyla Redmi Note 9 Pro, ince tasarımdan ödün vermeksizin ertesi güne kadar şarj edilmeden kullanılabilecek yeterli güce sahip. Daha da iyisi, cihaz sadece 30 dakikada yüzde 57’ye kadar şarj edebilen kutu ile birlikte gelen 33W hızlı şarj cihazı ile Redmi Note Serisinin şimdiye kadarki en hızlı şarj hızı olan 30W hızlı şarj seçeneğini sunuyor.
Redmi Note 9S ayrıca, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020mAh (tip) bataryayla geliyor.
Snapdragon 820G platformundan gücünü alacak!
Qualcomm® Snapdragon ™ 720G işlemci ve 2,3 GHz’ye kadar hızla Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S’te yer alıyor. 8nm işlemci teknolojisi ile üretilen cihaz, güç verimliliğini korurken güçlü bir performans sunuyor.
Her iki model de daha dengeli kullanıcı deneyimi için Z eksenli doğrusal titreşim motoru bulunuyor.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Şık, çentiksiz ve 6.67 inç boyutunda dev ekranlı!
Redmi Note 9 Pro; şık, çentiksiz 6,67 inç nokta ekrana ekranına sahip. Yan tarafa konumlandırılan parmak izi sensörü sayesinde cihaza daha kolay erişilebiliyor ve yepyeni ön kamera modül tasarımı, üstün ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Redmi Note 9S, önde ve arkada Corning® Gorilla® Glass 5 ile korunan 6,67 inç nokta ekran ile geliyor.
Hem Redmi Note 9S hem de Redmi Note 9 Pro, 3,5 mm kulaklık jakı ve IR blaster da dahil olmak üzere fanların favorisi olan çeşitli özelliklere sahip. Her iki cihaz da uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve kazara dökülmeler için (sıvı) sıçramasına dayanıklı nano kaplama ile birlikte geliyor.
Redmi Note 9 Pro, üç dinamik renk seçeneğiyle farklı bir tarz sunuyor: Yıldızlararası Gri, Tropikal Yeşil ve Buzul Beyazı. Redmi Note 9S kullanıcıları, Yıldızlararası Grisi, Aurora Mavisi ve Buzul Beyazı dahil olmak üzere üç büyüleyici renk arasından seçim yapabiliyor.
Redmi Note 9S, 15 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalar üzerinden satışa sunulacak. Redmi Note 9S’in 4 GB + 64 GB modeli 2.799 TL, 6 GB + 128 GB modeli ise 2.999 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro’nun ise 6 GB + 64 GB modeli 3.299 TL’den, 6 GB + 128 GB modeli ise 3.599 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro, 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalarda satışa sunulacak.
Xiaomi Mi Note 10 Lite: Devrimsel Mi Note 10 serisinin yeni üyesi
Tamamen yeni Mi Note 10 Lite, uygun fiyata birinci sınıf ekran ve çok işlevli dörtlü kamera deneyimi sunuyor.
Mi Note 10 ailesinin bir parçası olan Mi Note 10 Lite, hızlı fotoğraf ve video çekimi için sektör lideri olan Sony’nin IMX686 sensörü ile birlikte ultra geniş açılı fotoğraflar, oldukça yakın makro çekebiliyor. Muhteşem portreler için tasarlanmış özel sensörleri bir araya getiren çok yönlü bir 64 MP dörtlü kamera kurulumuna sahip.
Performans açısından, ultra sorunsuz mobil deneyim sunmak için Qualcomm® Snapdragon™ 730G Mobil Platform’dan faydalanan Mi Note 10 Lite, tek şarjla iki günlük kullanım sağlayan büyük bir 5260 mAh’lik bataryaya da sahip. Ayrıca kesintisiz çalışma ve oyun için kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor.
6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB varyasyonlara sahip Mi Note 10 Lite’ın üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Buzul Beyazı, Geceyarısı Siyahı ve Nebula Moru.
Mi Note 10 Lite 6GB + 64 GB: 3.699 TL
Mi Note 10 Lite 6 GB + 128 GB: 3.899 TL
Mi Note 10 Lite 8 GB + 128 GB: 3.999 TL
Akıllı Telefonlar
Facebook Messenger, 50 kişiye kadar görüşme sağlayacak!
COVID-19 salgını nedeniyle bazı şirketler ve kişiler sosyal mesafeyi koruyabilmek adına internet üzerinden görüşme gerçekleştiriyorlar. Yakın zamanda Zoom adlı video konferans aracı bu alanda olduça popülerleşti. Şirket gün geçtikçe milyonlarca kullanıcıya ulaştı ve kullanıcı sayısındaki artış sürekli devam ediyor. Bu olay Facebook‘un ilgisini çekti ve bu alanda Messenger uygulamasına çeşitli güncellemeler getirdi.
İlginizi çekebilir: Google Pixel 4a, iPhone SE’den daha ucuza satılacak!
Facebook Messenger ne gibi yenilikler getirdi?
Gelişmiş sosyal ağ Facebook, Messenger odaları özelliğini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Messenger odaları, Zoom‘un popülaritesine verilmiş bir yanıt olarak değerlendirilebilir. Ekran paylaşımı ve diğer faydalı iş araçları bu uygulamada bulunmuyor. Bu yüzden Facebook Messenger‘ın daha alacağı çok yol olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda tüketiciye yönelik ayarlar ve özellikler gelmesi kullanıcıları memnun edecektir. Platform bugün resmi olarak hizmete açılıyor.
Messenger, aşamalı olarak küresel çapta yayılacak. Öncelikli olarak Kuzey Amerika‘da aktifleşmesi bekleniyor. Platform küresel olarak açıldığında ücretsiz video görüşmesi odası kurabileceksiniz. Bu odanın kişi sınırı 50 olarak belirlenmiş olup hiçbir süre sınırı bulunmuyor. Zoom‘da olduğu gibi misafir olarak Facebook kullanmayan kişileri de davet edebiliyorsunuz. Odayı kimlerin görebileceğini ayarlayıp kimlerin katılacağını seçebiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz zaman katılımcıları odadan çıkarabiliyorsunuz. Herkesin katıldığına emin olduğunuzda odayı kilitleyip başkalarının girmesini engelleyebilirsiniz. Henüz yeterince ek özellik bulunmasa da ücretsiz bu tarz bir uygulama video konferans tarafına rekabet getirecektir.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a, iPhone SE’den daha ucuza satılacak!
Google Pixel 4a, Haziran ayının başında bir lansman ile tanıtılacak. Son zamanlarda ise cihazla ilgili çok fazla sızıntı ortaya çıktı. Bunların en önemlisi telefonun performans ve pil ömrünü test eden bir videonun ortaya çıkması oldu. Şimdi ise Pixel 4a‘nın fiyatlandırması hakkında yeni bilgiler mevcut.
İlginizi çekebilir: Spotify, yeni kullanıcılara üç aylık ücretsiz Premium sunacak!
Google Pixel 4a fiyatlandırması nasıl olacak?
Google Pixel 4a, başlangıçta ortaya çıkan söylentilere göre 399$’dan başlayacaktı. Fakat şimdi 9to5Google‘ın kaynaklarına göre Pixel 4a en ucuz iPhone‘dan daha ucuza mal olabilir. İddiaya göre Google Pixel 4a‘nın 128 GB modeli 349$ fiyat etiketiyle satışa başlayacak. 64 GB olan versiyonu ise 299$ fiyatı ile satışa çıkacak. iPhone SE ve Pixel 4a arasındaki savaş kızışacak gibi görünüyor.
source suggests that $349 price will be for 128GB model
— Stephen Hall (@hallstephenj) May 14, 2020
Google Pixel 3a, geçtiğimiz sene oldukça başarılı olmuştu. Bunun temel sebebi Google‘ın bu telefon için oldukça uygun bir fiyat belirlemesiydi. Google‘ın kendi ekibinin Pixel 4 ile ilgili hoşnutsuz olması ve lansmanın yeterince heyecanlı geçmemesi belki de Pixel 4a ile telafi edilebilir. 3 Haziran‘da düzenlenecek olan “Android 11 Beta Lansmanı“nda Pixel 4a‘nın tanıtılma ihtimali yüksek görünüyor. Bu etkinlik Google‘ın Android 11 genel beta sürümü hakkında bilgi verdiği bir çevrim içi lansman olacak.
Google Pixel 4a, Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı bulunacak. Telefon 5.8 inçlik Full HD+ OLED ekran ile gelecek. Arka tarafta 12.2 MP çözünürlüklü ana kamera ve ön tarafta 8 MP değerinde selfie kamera bulunacak.