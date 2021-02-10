Redmi Note 10 serisi, Mart ayında piyasaya sürülecek!

Geçtiğimiz yıl Xiaomi Hindistan, mart ayında Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max‘i resmi olarak kullanıcılara duyurmuştu. Son raporlar, bu ay içinde Redmi Note 10 serisinin piyasaya sürüleceğini söylüyordu. Fakat Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain, yaptığı paylaşım ile Redmi Note 10 serisinin mart ayında tanıtılacağını açıkladı. Ayrıca büyük ihtimalle Redmi Note 10 serisi ilk kez Hindistan’da karşımıza çıkacak.

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Redmi Note 10 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Geçtiğimiz gün Jain tarafından yayınlanan teaser, Redmi Note 10’un stabil bir deneyim sunacağını ortaya çıkardı. Bugün yayınlanan video ise Redmi Note 10 serisinin yüksek ekran tazeleme hızına sahip olacağını gösteriyor. BIS sertifikaları, M2101K6I model numarasının Redmi Note 10 Pro 5G modeline ait olduğunu öne sürüyor. Ayrıca bu sertifikalara göre M2101K7AI model numarası ise Redmi Note 10 4G’nin model numarası olabilir.

𝘼 𝙣𝙚𝙬 𝙙𝙚𝙘𝙖𝙙𝙚, 𝙖 𝙣𝙚𝙬 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢 𝙟𝙪𝙢𝙥 𝙞𝙣 𝙞𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣!#RedmiNote10 series is from another orbit & it's arriving early March this year! 🚀 Brace yourselves for a #10on10 experience! RT if you want to know more. 🔁 I ❤️ #Redmi #RedmiNote 🔟 #Launch pic.twitter.com/rRMWkejnI4 — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 10, 2021

Geçtiğimiz ay sızdırılan bilgilere göre Redmi Note 10 Pro, üç farklı konfigürasyon ile gelecek. Cihaz, 6 GB RAM/64 GB depolama alanı, 6 GB RAM/128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM/128 GB depolama alanı seçenekleri ile satışa çıkacak. Henüz seride bir “Pro Max” model bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Bu nedenle konfigürasyonlar bu seçeneklerle sınırlı gibi gözüküyor.

Redmi Note 10 ise iki farklı seçenek ile gelecek. Bu seçenekler, 4 GB RAM/64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM/64 GB depolama alanı olacak. Ayrıca cihazların, mavi, yeşil, gri ve beyaz renk seçenekleri ile geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, cihazların mart ayında gelecek olması yakında yeni teaserlar görebileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca Xiaomi’nin bu lansmanda yeni giyilebilen teknolojik ürünlerini tanıtabileceği de konuşuluyor.