Qualcomm Snapdragon X65, 10 Gbps hız sunuyor!

Qualcomm‘un en yeni 5G bağlantı destekli modemi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon X60‘ın yerini alan Snapdragon X65‘tir. Snapdragon X60, Snapdragon 888 yonga setine entegre bir şekilde çalışıyor. Yeni Snapdragon X65 ise hem bağımsız hem de bağımsız olmayan 5G ağlarda 10 Gbps’ye kadar yüksek hız sağlayacak. Qualcomm, 5G modem çalışmalarında lider konumda ve oldukça başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle şirketin 5G hızındaki gelişimi, bağlantıyı destekleyecek baz istasyonlarını geride bırakıyor.

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Qualcomm Snapdragon X65, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Qualcomm Snapdragon X65, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen X60’ın 7.5 Gbps indirme hızını geçecek. Yeni modem, 10 Gbps’ye kadar indirme hızına olanak sağlayacak. Bununla birlikte, bu hız teorik bir değerdir. Çünkü, henüz böyle bir hızı destekleyecek 5G ağ mevcut değil. Ancak kullanıcılara sağlanan bu hız, gelecekte 5G ağlar yüksek hızları desteklediğinde aktif bir şekilde kullanıma hazır olacak.

Qualcomm, Snapdragon X65‘in 3GPP Sürüm 16‘yı destekleyen ilk modem olduğunu iddia ediyor. 3GPP Sürüm 16, “5G aşama 2”nin kod adı olarak geçiyor. Bu sürüm, yüksek verimlilikte güç tüketimi, devasa MMO bağlantısı ve bazı iyileştirmeler içeriyor. Qualcomm Snapdragon X65, yükseltilebilen bir mimari kullanarak yeni özelliklerin eklenmesi için yer açacak. Bununla birlikte, yeni modem daha uzun süre güncel kalacak.

Şirket ayrıca Qualcomm 545 mmWave adlı yeni antenini duyurdu. Anten, boyut olarak sabit kalsa da iletim gücü olarak önemli iyileştirmelere sahip. Snapdragon X65‘in yakın zamanda piyasaya çıkması beklenmiyor. 2021 yılının aralık ayında duyurulacak olan yeni yonga setinde, yeni 5G modemin kullanılacağı tahmin ediliyor.