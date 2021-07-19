Redmi Note 10 alınır mı?

Giriş segmentinde en önemli kriter fiyat. Fiyat konusunda da en çok öne çıkan marka ve model burada realme C21 oluyor. Devasa bataryası ve devasa ekranıyla dikkat çeken cihazın en güzel yanıysa fiyatı. 1.600 TL’ye satılan realme C21, şuanda fiyatıyla giriş segmentinin en çok dikkat çeken akıllı telefon modeli.

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realme C21 alınır mı?

realme C21, birçok özelliğiyle anne ve baba telefonu diyebileceğimiz özellikte bir telefon. Cihazın alt tarafında Micro USB giriş bulunuyor ve ekran paneli de 720p çözünürlükte. Bu gibi dezavantajlara rağmen fiyatının 1.600 TL olduğunu göz önüne aldığınızda bu detaylar sizi hiç rahatsız etmiyor. Çünkü bugün asgari ücretin neredeyse yarı fiyatına akıllı telefon almak da çok zor. E haliyle bizler de Alman olmadığımız için bu fiyata böyle bir akıllı telefon almak bizim için gerçekten önemli hale geliyor.

Hediye edilecek bir akıllı telefon arıyorsanız veya annenize babanıza bir akıllı telefon lazımsa realme C21 bunun için gayet güzel bir seçenek konumunda. Bataryasının 5.000 mAh kapasiteye sahip olması da birçokları için önemli olacaktır. Bu kapasite sayesinde pilinizin 1 günü çıkarması çok kolay olacaktır. Fakat bir şey itiraf edeyim ki eğer realme C21’in fiyatı 2.000 TL bandında olsaydı satın almak için tercih etmeyebilirdim.

realme C21’in hoparlörü cihazın arka kapağına konumlandırılmış durumda. Eğer masanızın üstüne C21’i koyup bir şeyler izlemek isterseniz maalesef ses dalgaları masa ve akıllı telefon arasında kalıyor. Bu sefer de sesler boğuk bir hal alabiliyor. Bu durum da sizi rahatsız edebiliyor. Hoparlörün konumu bize kalırsa kapak yerine çerçeve üzerinde olmalıydı. Böylece ses konusunda böyle bir deneyim yaşanmasının önüne geçilebilirdi. Fakat hoparlörde yaşanan durumun aksine parmak izi okuyucunun arka kapağa yerleştirilmesi güzel bir hamle olmuş. Anne babalarımız veya saygı değer büyüklerimiz güç tuşuna entegre parmak izi okuyuculara alışmak konusunda problem yaşayabiliyorlar. Parmak izi okuyucunun daha belirgin bir yerde olması da onların yaşadıkları bu kafa karışıklığının önüne geçilmesini sağlıyor ve evladım yanlışlıkla kilidi kaldırmışım telefon da Hatice teyzeni aramış gibi durumlar yaşanmıyor. Yalnız anne babalara uygun dediğimiz bir akıllı telefonun Micro USB ile sunulması pek hoş değil çünkü yine saygı değer büyüklerimiz Micro USB girişine kablo takarken sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yakını görme problemi yaşayan büyüklerimiz için Type-C girişi çok daha uygun ve ergonomik bir seçim olabilirdi.

Kutudan kılıf çıkmaması bize kalırsa bir eksi olmuş. Cihazı kılıfla kullanmak isteyenler dışarıdan bir kılıf bulmak zorunda kalacaklar. Bu da ekstra masraf ve uğraş anlamına geliyor. Bizce keşke kılıf da cihazla beraber sunulsaydı. Cihazı kılıfsız şekilde düşürdüğünüz zaman bu cihaz için bir risk teşkil edebilir ama en azından cihazın uygun fiyatlı bir cihaz olması herhangi bir hasar görmesi durumunda canınızın çok da yanmayacağı anlamına geliyor.

Gelelim cihazın kamerasına. Giriş segmentinde 3’lü kamera sunarak başarılı iş çıkaran C21, fotoğraf performansıyla da beklentileri karşılayabiliyor. Beklentiler her ne kadar karşılansa da; bu akıllı telefon ilgi çekici fotoğraflar çekmek isteyenlerin telefonu değil. Ayrıca modülde bulunan makro kamera hiç koyulmayıp; yerine bizce Type-C girişi konulsaydı cihazın alınabilirliği daha da çok artabilirdi.

MediaTek Helio G35, MediaTek’in oyun odaklı işlemcilerinden biri olsa da; maalesef güncel oyunların gerektirdiği güç standardını karşılamakta zorlanıyor. Durum böyle olunca da, oyun oynamayı düşünenler için C21 çok da cazip bir cihaz olarak karşımıza çıkmıyor. Fakat temel işlemlerde bu işlemci gayet yeterli bir güç düzeyinde. Tüketimi de aşırı yüksek düzeyde olmayan G35’in, temel kullanıcıyı mutlu edebileceğini düşünüyoruz. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama da, çok fazla uygulamayı aynı anda kullanmamanız ve aynı anda yüklememeniz gerektiği sinyalini sizlere veriyor. 3 GB RAM’in temel kullanıcıya yeterli olduğunu hesap edersek; tek sıkıntının hafıza noktasında yaşanabileceğini düşünüyoruz fakat realme bu noktada MicroSD kart yuvası yerleştirerek bizleri düşünmüş. Böylelikle hafızayı MicroSD kartla dilediğimiz gibi artırarak geniş depolama hacmiyle kullanıma devam edebiliyoruz.

Sonuç

Bize kalırsa realme C21, fiyatı ve sunduğu özelliklerle gayet alınabilecek bir akıllı telefon. Temel kullanıcının ve saygı değer büyüklerimizin taleplerine yeterli cevabı verebilecek bir akıllı olan C21’i biz tavsiye edebiliyoruz.