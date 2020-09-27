Redmi Note 10 5G, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!

Bu yılın mayıs ayında TENAA tarafından NSA ve SA desteğine sahip yeni bir Xiaomi Redmi akıllı telefon ortaya çıkarılmıştı. O günlerde bu telefonun yaklaşmakta olan Redmi Note 10 5G olduğuna dair raporlar bulunuyordu. Şimdi ise bu raporların doğruluğunu kanıtlayacak yeni sızıntılar ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Intel, Huawei ile çalışmak için ABD lisansı aldı!

reklam

Redmi Note 10 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Redmi Note 10 5G, TENAA‘da ortaya çıkan özelliklere göre 6,5 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Telefonun ekranının en/boy oranı ise 20:9 olacak. Bununla birlikte, görüntülenen TENAA listesinden bugüne kadar Note 10 5G hakkında herhangi bir rapor ortaya çıkmamıştı. Cihazla ilgili bazı spekülasyonlar çıksa bile resmi bir bilgi bulunmuyor. Şimdi ise Note 10 5G hakkında donanım detayları ile ilgili bazı yeni sızıntılar görüntülendi. Sızıntıya göre bu akıllı telefon, Snapdragon 750G yonga seti ile kullanıcılara sunulacak.

Sızıntıda ortaya çıkan cihazların kod adı ise Gauguin ve Gauguin Pro olarak görüntülendi. Bu cihazlardan biri FCC tarafından ortaya çıkarıldı ve isminin Mi 10T Lite olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle Mi 10T Lite ve Redmi Note 10 5G‘nin aynı cihaz olması da muhtemel gözüküyor. Bunun haricinde son sızıntılar cihazın bataryası ile ilgili de yeni bilgiler içeriyor. Redmi Note 10 5G‘nin 4820 mAh değerinde bataryası bulunacak. Cihazın yakın zaman içerisinde piyasaya sürülmesi beklendiği için telefon hakkında yakında daha fazla şey duyabiliriz.