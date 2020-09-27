Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 5G, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Bu yılın mayıs ayında TENAA tarafından NSA ve SA desteğine sahip yeni bir Xiaomi Redmi akıllı telefon ortaya çıkarılmıştı. O günlerde bu telefonun yaklaşmakta olan Redmi Note 10 5G olduğuna dair raporlar bulunuyordu. Şimdi ise bu raporların doğruluğunu kanıtlayacak yeni sızıntılar ortaya çıktı.
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Redmi Note 10 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi Note 10 5G, TENAA‘da ortaya çıkan özelliklere göre 6,5 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Telefonun ekranının en/boy oranı ise 20:9 olacak. Bununla birlikte, görüntülenen TENAA listesinden bugüne kadar Note 10 5G hakkında herhangi bir rapor ortaya çıkmamıştı. Cihazla ilgili bazı spekülasyonlar çıksa bile resmi bir bilgi bulunmuyor. Şimdi ise Note 10 5G hakkında donanım detayları ile ilgili bazı yeni sızıntılar görüntülendi. Sızıntıya göre bu akıllı telefon, Snapdragon 750G yonga seti ile kullanıcılara sunulacak.
Sızıntıda ortaya çıkan cihazların kod adı ise Gauguin ve Gauguin Pro olarak görüntülendi. Bu cihazlardan biri FCC tarafından ortaya çıkarıldı ve isminin Mi 10T Lite olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle Mi 10T Lite ve Redmi Note 10 5G‘nin aynı cihaz olması da muhtemel gözüküyor. Bunun haricinde son sızıntılar cihazın bataryası ile ilgili de yeni bilgiler içeriyor. Redmi Note 10 5G‘nin 4820 mAh değerinde bataryası bulunacak. Cihazın yakın zaman içerisinde piyasaya sürülmesi beklendiği için telefon hakkında yakında daha fazla şey duyabiliriz.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS 2.0 Beta, Huawei telefonlara geliyor!
Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği geliştirici konferansında HarmonyOS 2.0 işletim sistemini duyurmuştu. Marka kendi işletim sistemini akıllı telefonlarına taşıyarak sürpriz yaparken, beta sürümün ne zaman kullanılabilir olacağı da netlik kazandı!
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HarmonyOS 2.0 Beta güncellemesi Şubat ayında geliyor!
Konferanstaki sunumda işletim sisteminin akıllı telefonlara da sunulacağı açıklanmış, fakat son tüketici için net bir tarih verilmemişti. Huawei’nin yazılımdan sorumlu AR-GE başkanı Wang Chenglu’nun verdiği bir röportaj, HarmonyOS 2.0’ın ne zaman kullanılabilir olacağı hakkında soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Chenglu’nun paylaştığı bilgilere göre, HarmonyOS 2.0 Aralık ayından itibaren akıllı telefon geliştiricilerinin kullanımına sunulacak. Son tüketicinin kullanacağı ilk beta sürümünün ise Şubat ayında seçili telefonlara dağıtılması planlanıyor.
Huawei’nin yazılım bağımsızlığının bir göstergesi olan HarmonyOS, ikinci jenerasyonu sayesinde kullanım alanını daha da genişletiyor. İlk versiyonda akıllı televizyon ve router gibi ekosistem ürünleri hedeflenirken, artık mobil ürünler de işletim sisteminin kapsamına girecek. Böylece tüketicilere Android ve iOS haricinde üçüncü bir alternatif daha sunulacak.
Android’den HarmonyOS’a geçiş konusu ise kullanıcılar tarafında sorun yaratmayacağa benziyor. Zira Huawei CEO’su Ren Zhengfei, markaya ait bütün telefonların “birkaç saat içerisinde” HarmonyOS işletim sistemine geçiş yapabileceğini belirtmişti. Dolayısıyla yeni işletim sistemini denemek isteyenler, akıllı telefonunu değiştirme ihtiyacı duymayacak. Son olarak kutusundan HarmonyOS 2.0 ile çıkacak ilk telefonun 2021’in ilk çeyreğinde tanıtılacağının doğrulandığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 tasarımına ait yeni bir görsel sızdırıldı!
Google Pixel 5, piyasaya çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Cihazın sızdırılan prototip görsellerinde arka taraf tasarım detayları belli oldu.
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Google Pixel 5 ilginç bir tasarım ile geliyor!
Google, akıllı telefon dünyasındaki en önemli markalarından biri olan Pixel serisine yeni üyeler getirmeye hazırlanıyor. Pixel 5 ailesi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan firma, artık geri sayıma geçmiş durumda. Serinin baz modeli olarak lanse edilen Google Pixel 5 de, yeni detayları ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Orta üst seviye özellikleri ile piyasaya çıkacağı kesinleşen akıllı telefonun, geçtiğimiz günlerde tasarım detayları sızdırılmıştı. Render görüntüleri üzerinden tasarımı öğrenilen akıllı telefonun şimdi de prototip görüntüleri sızdırıldı. Arka panelin gözler önüne serildiği sızıntıya göre Google, yeni akıllı telefonunda hem mat hem de parlak tasarıma sahip ikiye bölünmüş panel ile hayranlarını karşılayacak.
2016 yılında çıkan ilk Pixel modeline benzetilen tasarım anlayışı oldukça ilginç karşılandı. Ayrıca elde edilen bilgilere göre akıllı telefon 3.5 mm’lik kulaklık girişine de sahip olacak. 5G özelliği ile dikkat çeken Pixel 5 gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. 15 Ekim tarihinde piyasaya çıkış yapacak akıllı telefon, ne yazık ki ülkemizde piyasaya çıkmayacak. Öte yandan çıkışına yakın bir süre kala cihazın fiyatı hakkında kesin bir bilgi henüz yer almamakta.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 775G, yeni detaylarla ortaya çıktı
Qualcomm’un 6nm üretim teknolojisiyle üretilecek ilk işlemcisi Snapdragon 775G hakkında yeni detaylar açığa çıktı. Sızıntılara göre, Snapdragon 700 serisi işlemcilerin yeni üyesi ciddi performans artışları vaat ediyor.
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Qualcomm’un 6nm ilk işlemcisi Snapdragon 775G olacak
Qualcomm, Snapdragon 700 serisinin yeni üyesi Snapdragon 775G üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji dünyası hakkında yaptığı tahminlerle tanınan Roland Quandt, ‘Cedros’ kod adlı SM7350 model numarasına sahip yeni 700 serisi işlemci hakkında çeşitli detaylar verdi. 775G, 7nm ile üretilen selefi 765G’den farklı olarak 6nm ile üretilecek. Sızıntılara göre yeni işlemcide çok ciddi bir sıçrama gerçekleşecek. Snapdragon 775G’nin, 765G’ye göre yüzde 40 daha hızlı bir işlemci olacağından söz ediliyor. Grafik işlemci tarafında ise 775G, 765G’ye göre yüzde 50 daha daha güçlü olacak.
Their testing platform is high end: 12 GB LPDDR5 (!) RAM, 256GB UFS 3.1 storage, 120Hz screen. SM7350 seems closely related to SM8350, so 7-series is in for a rather massive upgrade, from what it looks like.
— Roland Quandt (@rquandt) September 24, 2020
Quandt’ın söylemlerine göre, Snapdragon 775G 12 GB LPDDR5 RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip 120 Hz ekranlı amiral gemisi seviyesi denebilecek bir platform üzerinde test ediliyor. Buradan yola çıkarak Snapdragon 775G’nin üst düzey donanımlara destek vereceğinden bahsedebiliriz. Aynı zamanda Snapdragon 775G’nin, SM8350 model numaralı Qualcomm’un yeni amiral gemisi seviyesi işlemcisi olacak olan Snapdragon 875’e oldukça yakın olduğu belirtilmiş. Snapdargon 775G’nin ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Ancak selefi 765G’nin geçtiğimiz yılın Aralık ayında tanıtıldığını göz önünde bulundurursak benzer zamanlarda çıkacağını tahmin edebiliriz.