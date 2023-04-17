Redmi, Xiaomi’nin alt markası olarak yeni bir cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xiaomi 13T Pro varyantı olan Redmi K60 Ultra, yakın zamanda dünya pazarında satışa sunulacak. Bu telefonun özellikleri arasında 1.5K ekran, single-chip MediaTek Dimensity 9200 serisi sistem ve 120 W gücünde kablolu şarj desteği bulunuyor.

Muhbir Mukul Sharma’ya göre, Xiaomi, yakın zamanda sertifikalandırılan bir Xiaomi 13T Pro akıllı telefon piyasaya sürecek. Bu giriş Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun (AET) veri tabanında yer alıyor.

Xiaomi 12T Pro modeli daha önce farklı ülkelerde Redmi K50 Extreme Edition adı altında piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle, Xiaomi 13T Pro’nun Redmi K60 Extreme Edition veya Redmi K60 Ultra adı altında piyasaya sürüleceği söyleniyor.

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Mukul Sharma, daha önce Samsung W20 5G, Xiaomi 12S’nin özelliklerini ve Xiaomi 13’ün çıkış tarihini doğru bir şekilde bildirmişti. Bu yüzden Mukul Sharma’nın iddiaları doğru çıkacak gibi görünüyor. Türkiye pazarına POCO markası adı altında girmesini beklediğimiz bu telefonun fiyatı şimdilik bilinmiyor. Ancak özelliklere bakacak olursak bu model 600 dolar üzerinde bir fiyatla fiyatlandırılabilir.

Yarın Xiaomi 13 Ultra ile karşımıza çıkacak olan Xiaomi’nin bu etkinlikten 1 hafta sonra Redmi’nin yeni canavarının tanıtılması bekleniyor. Bakalım Redmi’nin bu hamlesine Vivo cephesinden nasıl bir yanıt gelecek? Bekleyip göreceğiz.