Redmi, yeni amiral gemisi cihazı olan Redmi K60 serisini 27 Aralık tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili birçok detay sızdırılmıştı. Bunlara aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

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Lansmandan önce yayınladığı bir poster ile şirket, Redmi K60 Pro’nun Sony IMX800 ana kameraya sahip olacağını açıkladı.

Posterde de görüldüğü üzere Redmi K60 Pro, OIS destekli Sony IMX 800 ile birlikte gelecek. Bu kamera sensörünü Xiaomi 13’te de görmüştük.

Şirket bunun yanı sıra Redmi K60 Pro’nun Xiaomi Imaging Brain 2.0 ile donatıldığını da doğruladı. Xiaomi Imaging Brain 2.0, optik, renk, bilgi işleme akışı, kamerayı başlatma, odaklama, anlık fotoğraflar, görüntü ön izleme sürecini hızlandırma ve sahne optimizasyonu gibi çeşitli optimizasyonlara yardımcı olan bir yazılım.

Şimdilik Redmi K60 Pro hakkında bildiklerimiz bu kadar. Yarın yapılacak olan Çin lansmanından sonra cihazın tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.