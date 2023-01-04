Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, geçtiğimiz yılın son günlerinde Redmi K60 serisini satışa sunmuştu. Stokları dakikalar içerisinde tükenen bu serinin yeni üyesi bugün sürpriz bir şekilde duyuruldu. Redmi K60 Champion Edition ismini taşıyan bu telefon tasarımı ile dikkatleri üzerine çekip, seleflerinden ayrışıyor.

Redmi K60 Champion Edition Mercedes-AMG Petronas izleri taşıyor

Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Weibo sayfasında Redmi K60 Champion Edition’ın kutu açılım videosunu yayınladı. Redmi K60 Pro ile aynı donanıma sahip olan bu telefon farklı bir tasarıma sahip. Arka panel, deri dokulu plastiğin yanı sıra karbon benzeri bir plastik kullanıyor. Turkuaz çizgiler ile Redmi’nin işbirliği yaptığı Mercedes-AMG Petronas yarış takımına gönderme yapılıyor.

Gücünü yine Qualcomm’un en yeni SoC’u olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alan telefonun 16 GB LPDDR5X RAM‘li sürümü bulunuyor. 2K çözünürlüğünde 1400 nit parlaklığa çıkabilen 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran ile gelen bu telefon Redmi’nin oyuncu telefonu gibi yorumlanabilir.

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Redmi K60 serisinin yüksek kaliteli görüntülerin çok hızlı oluşturulması için Xiaomi Imaging Brain 2.0 görüntü işleme sistemi ile birlikte çalışan 1/1.49 inçlik 50 megapiksel Sony IMX800 optik görüntü sensörü ile geldiğini bir kez daha belirtelim.

Bu özel sürümde ayrıca adaptör de yer alıyor. Telefon 19 dakikada 120W adaptörle tamamen şarj edilen 5000 mAh bataryası ile gün boyu dolu dolu bir deneyim vadediyor. Şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunulacak olan bu telefonun fiyatı ve piyasaya sunulma tarihi açıklanmadı.