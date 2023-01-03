Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçen ay Çin’de K60, K60 Pro ve K60E isimli cihazlardan oluşan Redmi K60 serisini piyasaya sürdü. K60 ve K60 Pro modelleri dün Uzak Doğu ülkesinde satışa sunuldu. Bugün ise, ünlü firma alt markası tarafından üretilen akıllı telefonların ilk satış istatistiklerini duyurdu. Şirket, sosyal medya platformu Weibo’da Redmi K60 telefonlarının 3.00.000 adetlik ilk partisinin 5 dakika içinde tükendiğini açıkladı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Redmi K60 Serisinin İlk Partisi 5 Dakika İçinde Tükendi

Redmi K60 Serisinin İlk Partisi 5 Dakika İçinde Tükendi

Popüler teknoloji şirketinin açıkladığı satış rakamları, son yılın en etkileyici istatistiklerinden oluyor. Xiaomi, K60 serisi cihazlarını her bir saniyede 100 adet ya da her bir dakikada 60.000 adet sattı. Madalyonun diğer tarafı ise bu kadar göz çarpıcı değil. İlk satışın başarısına rağmen, Redmi K60 serisi hala eski modellerin satış rekorunun gerisinde kalıyor.

Bilmeyenler için, iki cihazdan oluşan Redmi K50 ilk günde 330.00 adet cihaz satmıştı. Bu da, ilk gün satışları için yüzde 10’luk bir düşüş demek. Öte yandan Xiaomi’nin popüler alt markası Redmi, kullanıcıların cihazlardaki 1220 piksel ekran, kablosuz şarj desteği ve tabii ki Snapdragon 8 işlemcisi gibi yeni özellikleri sevdiğini söyledi. Redmi K60 serisinin genel satışlarının Redmi K50 serisini geçip geçmeyeceğini ise ilerleyen günlerde göreceğiz.

Temel özelliklere gelince, Redmi K60 serisi 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip. K60, K60 Pro ve K60E cihazlarından oluşan seri, 8MP ultra geniş açılı lens ile eşleştirilmiş 60MP, 50MP ve 48MP ana kameraları ve beraberinde 2MP çözünürlüklü bir derinlik kamerası ile birlikte geliyor.

Redmi K60 ve K60 Pro sırasıyla Snapdragon 8+ Gen 1 ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilerden güç alırken, K60E Dimensity 8200 ile donatılıyor. Her üç cihaz da 16GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB’a kadar depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Pro modeli 120W kablolu şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile desteklenirken, normal versiyon ve K60E 67W şarjlı 5.500mAh kapasiteli batarya ile besleniyor.

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