Redmi K50’nin Tasarım Detayları Ortaya Çıktı!

Xiaomi’nin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Redmi, son zamanlarda teknoloji gündemini sıkça meşgul ediyor. Firmanın Redmi K50 Serisinin Pro modelinin tasarım detaylarının sızdığı haberinin ateşi sönmemişken, şimdi de serinin başlangıç modeli olan K50’nin tasarım detayları ve bazı önemli özellikleri sızdırıldı.

Snapdragon 8 Gen 1 Yonga Seti, Üçlü Kamera ve Dahası!

Ünlü sızıntı kaynağı OnLeaks’in paylaştığı bilgilere bakılırsa, Redmi K50 serinin giriş modeli olmasına rağmen oldukça etkileyici özellikler sunacak. Bu özelliklerden en dikkat çekeni ise şüphesiz cihazda kullanılması beklenen Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti olacak. Bu yönü ile serinin daha üst modellerinden performans konusunda geride kalmayacağını kanıtlayan Redmi K50, 8 GB’a varan bellek kapasitesi ve UFS 3.1 teknolojisine sahip 128 GB dahili depolama seçeneği ile gerçekten de performans konusunda iyi bir cihaz olacağının sinyallerini veriyor.

Oldukça büyük diyebileceğimiz 6.6 inç büyüklüğündeki nokta çentikli ekranın hangi panel teknolojisi ile geleceği bilinmiyor. Ancak söylentiler doğruysa, bu ekran hangi panel teknolojisini kullanırsa kullansın, 120 Hz tazeleme hızını destekleyecek.

Bunun yanında vivo marka telefonları andıran bir üçlü arka kamera dizilimine sahip olan Redmi K50, 64 MP’lik bir ana kameranın yanında 8 MP değerinde bir geniş açı kamerası ve 5 MP değerinde bir makro çekim kamerası sunabilir. Bu kamera özelliklerinin üst seviye olduğunu söylemek zor olsa da, yazılımın da desteği ile yeterli bir kamera deneyimini kullanıcılara sunacaktır.

Batarya konusunda da dikkatleri çekmeyi başaran cihaz, eğer söylentiler doğruysa 120 Watt’lık hızlı şarj desteği sunacak. Bu değer, Samsung’un halihazırdaki en yüksek şarj gücü olan 45 Watt ile kıyaslandığında, oldukça etkileyici görünüyor. Ayrıca, cihazda 5.000 mAh büyüklüğünde bir batarya kullanılacağını söylemekte yarar var. Anlaşılan o ki, Redmi K50 pil başarımı ile de birçok kullanıcıyı memnun etmeyi hedefliyor.

Fiyat konusunda rekabetçi bir politika benimseyen Redmi’nin, K50 serisinde de böyle bir strateji izleyeceği konuşulsa da şimdilik cihazın fiyatı hakkında henüz bir bilgiye ulaşılabilmiş değil.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi, K50 serisi ile istediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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